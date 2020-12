Hay más de 50 mil fallecidos sin identificar en los Semefos del país

José Ángel Somera

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) dio a conocer que más de 50 mil personas fallecidas siguen sin identificar en los servicios forenses del país, la cifra aumentó en un 30 por ciento en menos de un año, esto debido a la violencia en el país, así como a la falta de capacidades forenses para el registro de la información y el manejo de cuerpos en resguardo de los servicios forenses.

El organismo mencionó que ante esto impulsó un mecanismo extraordinario de Identificación Forense con el gobierno, pero hace falta avanzar más rápido y contar con el compromiso de todas las fiscalías de trabajar con el Mecanismo.

Señaló, de acuerdo a los organismos oficiales, existen por lo menos 50 mil 505 cuerpos no identificados en México, esto proviene de solicitudes de acceso a la información pública enviadas a todos los servicios forenses del país. Con fecha de corte al 31 de agosto de 2020, la cifra es un 30 por ciento mayor que la cifra oficialmente reconocida en diciembre de 2019 (38 mil 891).

Resaltó, el aumento se debe a dos factores principales: el recurrente hallazgo de personas fallecidas no identificadas y el colapso de los servicios forenses del país. Los recursos humanos, financieros y técnicos son insuficientes, no hay prácticas homologadas en el registro de la información; y no existe un Banco Nacional de Datos Forenses ni un Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas.

Apuntó, “si bien la acumulación de 50 mil 505 personas sin identificar en las instituciones públicas es en sí mismo doloroso y angustiante para las miles de familias que buscamos a nuestros seres queridos desaparecidos, es muy probable que la cantidad real sea mucho mayor. Por ejemplo: la Fiscalía General de Justicia de Baja California reportó 9 mil 87 cuerpos al 31 de agosto, pero había reportado sólo la mitad (4 mil 599) ocho meses antes. Este aumento podría deberse en parte a que han actualizado sus registros. En general, las fiscalías continúan con registros incompletos y rezagados”.

Comentó, la Fiscalía General de Puebla informó la cifra de 834 cuerpos no identificados, aunque fuentes allegadas a la Fiscalía reportaron 2 mil 500 cuerpos no identificados. La del estado de Veracruz contabilizó mil 120 cuerpos no identificados. ¡Pero los números no cierran. La mitad de esa cifra proviene solamente de dos fosas clandestinas (Colinas de Santa Fe y Arbolillo). La cantidad de cuerpos no identificados en Veracruz es ciertamente mayor”.

Refirió, ante la acumulación de más de 50 mil cuerpos no identificados en los servicios forenses del país, México, “más que nunca necesita un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF). Sólo un esfuerzo institucional extraordinario podrá permitir a esas familias tener certeza sobre el destino final de sus seres queridos, comenzar a cerrar la herida abierta por su desaparición e impulsar los procesos que lleven a la verdad y a la justicia!.

Apuntó, los integrantes del MNDM llevan más de dos años dialogando con el gobierno del presidente López Obrador con el objetivo de crear el MEIF, se han logrado algunos avances, pero se necesita más determinación política e inter-institucional para lograr construir un MEIF que esté a la altura del desafío que encontrará en México. En particular, se requiere “el compromiso explícito de todas las fiscalías del país de dar al MEIF acceso irrestricto a los cuerpos no identificados y a todos los registros existentes para poder realizar su mandato.

La garantía de una autonomía real para el MEIF, libre de toda influencia política en la realización de su labor”.

Además de la urgente publicación de la convocatoria pública para seleccionar a las siete personas expertas que integrarán el Grupo Coordinador, máximo órgano decisorio del MEIF, seguida por un proceso de selección ágil y transparente.

Un presupuesto suficiente para que en 2021 el MEIF pueda comenzar a operar en el terreno. Y el apoyo sustancial de la cooperación internacional para incrementar las capacidades propias que desarrolle el MEIF.