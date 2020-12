Agencia digital Espora mantiene corona en Premios Reed Latino

CANCÚN.- Espora fue la firma más galardonada en la entrega de los Reed Latino, conocido como los Oscares de la Comunicación Política en Latinoamérica.

La agencia digital se llevó varios premios en la entrega de los Reed Latino celebrada este fin de semana, entre ellos: Mejor Firma de Comunicación Digital; Sergio José Gutiérrez como Estratega Digital Gubernamental del Año; las 2 socias de Espora recibieron reconocimiento, Sara Tamez fue nombrada Rising Star del 2020 por los Reed Latino de USA y Lorena Mata fue reconocida como Consultora Revelación Digital.

También se reconoció el trabajo que la compañía realizó en Bolivia bajo el liderazgo de Sara Tamez, en las categorías de Mejor Manejo de Crisis y Mejor Campaña Electoral On Line, además de las labores realizadas en los gobiernos de Coahuila y Baja California también recibieron galardones.

Reed Latino Awards, que se realizó en Cancún, Quintana Roo, tuvo la 11va edición de los premios organizados por Campaigns & Elections en Español, revista referente para el mundo de la política, y misma que ha reconocido a los máximos exponentes de la comunicación política en diferentes categorías.

Durante la décima edición Sergio José Gutiérrez fue el primer estratega digital en recibir el Reed Latino al Consultor del Año, y con ello se rompió un paradigma sobre el tipo de consultores que reciben este galardón.

Los premios del 2020 reconocieron la trayectoria de Sergio José Gutiérrez y su equipo, en campañas como la de Evo Morales o la campaña desarrollada para el Gobierno de Baja California y Coahuila.

El momento cumbre de la noche fue cuando cinco mujeres, todas directoras de Espora, recibieron el reconocimiento como Mejor Firma Digital del Año.

“En la compañía la mayoría de las direcciones están a cargo de mujeres sin embargo no existe un sesgo hacia lo femenino ya que Sergio José, impulsa el talento sin distinción de género. La visión sobre el género desde Espora es que el futuro no existan mujeres líderes sino solo líderes”, dijo Sara Tamez, socia de Espora.

Los Oscares de la comunicación política mantienen la tradición del reconocimiento a los consultores políticos de todas las latitudes y fortalecen la comunidad de los Comunicólogos Políticos que han jugado un papel estratégico en el manejo de la pandemia de la Covid-19.

Sergio José Gutiérrez al aceptar el premio de Estratega Digital Gubernamental del Año, reconoció el trabajo de su equipo y destacó la confianza de sus clientes.

«Espora es hoy, uno de los referentes de la comunicación política en Iberoamérica”, dijo.