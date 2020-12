Acusan de fraude fiscal de más de 21 mmpd al Gobierno de la CDMX

Hugo Martínez Zapata

Claudia Sheinbaum le propone al Congreso local dar por avalado un fraude de más de 21 mil millones de pesos, esto, como daño colateral a no haber levantado la voz y no haber defendido a la Ciudad cuando los diputados federales de mayoría aprobaron más impuestos para el año próximo.

“Donde López Obrador tendrá más ingresos en 2021 que en 2020. Pero aún así y con más impuestos, López Obrador le va a dar menos dinero a la Ciudad”, declaró Federico Döring, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

En el marco de la comparecencia de la secretaria de Administración y Finanzas del gobierno local, Luz Elena González, Döring precisó que el silencio de Sheinbaum “nos quitó dinero federal y ahora, encima de eso con otros datos, pretende engañarnos diciendo que va a recaudar menos cuando los impuestos federales van a la alza y presenta cifras de impuestos locales a la baja”.

Mencionó que es evidente que están castigando a las alcaldías y a muchas áreas del Gobierno central, excepto la Agencia Digital, que crece 24.6 por ciento.

“No supieron defender a la Ciudad y ahora quieren engañar al Congreso y castigar a los capitalinos en sus presupuestos y servicios públicos”.

Cabe destacar que, en los últimos meses, los diputados del PAN en Miguel Hidalgo llevamos a cabo una consulta con los habitantes de esa demarcación para que opinaran sobre el destino de los recursos de la alcaldía. Con ello se identificaron más de 270 acciones de las 89 colonias de la alcaldía, que serán presentados el día de hoy en un punto de acuerdo.

A esta propuesta vecinal se sumaron los coordinadores del PRD y del PRI, con la intención de sumar fuerzas para dar voz a los vecinos de la Miguel Hidalgo.

“Esperamos que Morena y el Gobierno sean sensibles a estas demandas de la población, y que no se imponga el dictado autoritario de la Jefa de gobierno, en el que pide de no moverle una coma al presupuesto. No debemos permitir que la visión tecnocrática se imponga sobre la sensibilidad social.