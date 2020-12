Segundo año de gobierno de AMLO y su administración, marcados por sus malas decisiones: diputados

La diputada Verónica Juárez Piña, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, consideró que el segundo año de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y en realidad todo su sexenio, quedará marcado por sus malas decisiones para enfrentar la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

De hecho, recordó, apenas ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que México “está en mala situación frente a la epidemia de Covid-19” al duplicarse el número de casos y muertes entre mediados y finales de noviembre; por lo que pidió al Gobierno Mexicano “que se lo tome muy en serio”.

“Andrés Manuel no fue capaz de entender la dimensión de la crisis sanitaria mundial ni vislumbrar que México, ante los rezagos de décadas, sobre todo en el sector salud y por la recesión económica que se atravesaba, no tendría capacidad para enfrentar el impacto del coronavirus”, aseveró en un comunicado la diputada federal por Jalisco.

“No tuvo disposición para hacer los cambios que se requerían ni para deshacerse de quienes en su equipo no estuvieron a la altura de su responsabilidad. Tomó la errónea decisión de tratar de resolver la emergencia sanitaria con el mismo diseño inicial de su gobierno, sus mismos programas y megaproyectos”, argumentó.

Añadió que “producto de la desconfianza de años, no se abrió a propuestas de otros sectores y, por el contrario, escaló la confrontación y la división. Por ejemplo, cuando en otros países el apoyo a las empresas fue determinante para preservar el empleo y sostener la economía, él dejó solo al sector privado y su omisión fue clave para la quiebra de más de 500 mil empresas, sobre todo micros, pequeñas y medianas; lo que provoco la pérdida de más de 12 millones de empleos formales e informarles.”

“López Obrador optó por preservar la continuidad de la 4T, destinar los recursos públicos a los programas clientelares para respaldar a las y los candidatos de Morena rumbo a las elecciones del próximo año; en lugar de apoyar a las millones de familias afectadas severamente por la pandemia. Su gobierno pasará a la historia como uno de los que actuó de la peor manera para enfrentar la crisis sanitaria”, apuntó

En realidad, puntualizó Juárez Piña, “la pandemia agudizó los problemas que México ya tenía desde los primeros meses de la administración de Andrés Manuel por sus malas decisiones en materia de política económica y de seguridad.”

“Pero él insiste en minimizar los problemas y evadir la realidad y quienes están pagando los costos son precisamente a los que prometió apoyar más en su gobierno”, consideró.

Recordó que según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el número de pobres en México pasará de 52.4 a 62.2 millones de personas debido a la crisis económica y el desempleo que provocó el Covid-19.

Es decir, concluyó, el Presidente de la República ha incumplido la principal promesa de su gobierno de “primero los pobres”.

En el mismo tenor se pronunciaron los diputados del PRI y PAN quienes criticaron el pobre desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador a dos años de su gobierno.

Aseguraron que, al hacer un balance, esta administración está reprobada pues ha dejado mucho que desear.

El panista, Juan Carlos Romero Hicks, dijo observar un país dividido, con decisiones erráticas.

Un gobierno de incongruencias ideológicas y de visiones políticas basadas en la ignorancia y en el prejuicio y lo peor es que es un gobierno que no se deja ayudar, que no dialoga y que no escucha, dijo.

“A dos años del inicio de la crónica de un sexenio perdido podemos, con el dolor de los mexicanos, decir que México le quedó grande a nuestro presidente. La realidad se reveló y hoy no estamos mejor que el día de ayer, es un gran país para un presidente tan pequeño que llegó a despachar con el virus del odio y prisionero de la soberbia”.

Por su parte, y un poco más moderado, el coordinador parlamentario del PRI, René Juárez, consideró que el gobierno de López Obrador ha tenido muchas deficiencias en la política social y económica, y ya no se diga en materia de seguridad pública, aunque hay que reconocerle su lucha contra la corrupción, aseveró

El legislador priista dijo que para salir del hoyo en que nos ha dejado la pandemia, se requiere la reconciliación, un reencuentro entre los mexicanos, dejar atrás la división, pues unidos es mucho más fácil encontrar solución a los problemas del país.