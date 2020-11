Armando Quintero no resuelve demandas sociales en Iztacalco

Habitantes de Iztacalco se manifestaron en las afueras de las oficinas de dicha alcaldía para exigir al edil morenista Armando Quintero atienda las necesidades sociales en varias colonias de esta demarcación y sobre todo cumpla con las promesas hechas durante su campaña.

A decir de los inconformes, el mandatario ha ignorado flagrantemente a sus gobernados haciendo oídos sordos cuando estos le exigen que cumpla con su deber de apoyar a las clases más vulnerables y con su frase que tanto repitió en campaña electoral para ganar votantes, la tan sonada de “primero los pobres” y hoy a esos mismos pobres los ha hecho a un lado, aplicando la misma estrategia que tanto criticaba de otros políticos: la de no te veo y no te oigo.

La activista en la zona Deisy Ojeda Rentería detalló que desde el inicio de la administración del morenista se ingresó un pliego de demandas sociales, y en varias gestiones se le ha dado seguimiento, sin embargo, denunció que a dos años de gobierno no hay resultados palpables ni soluciones firmes para los más necesitados.

Entre las demandas se encuentran, la implementación de un programa permanente de apoyos alimentarios para familias que se quedaron sin empleo a causa de la pandemia por Covid-19 y ahora están batallando para poder llevar el sustento a sus hogares, obras y servicios como introducción de agua potable, luz, drenaje y seguridad pública para varias colonias.

“Ciudadanos de esta alcaldía organizados en el Movimiento Antorchista, estamos gestionando ante las autoridades que resuelvan las necesidades más elementales de sus habitantes como agua potable, seguridad, alumbrado público y apoyos alimenticios.

A pesar de haber ingresado ante la alcaldía un oficio en donde se enumeran todas estas necesidades, a dos años, no ha habido respuesta y para reclamar atención hemos venido ejerciendo en varias ocasiones nuestro derecho a la manifestación pública.

El gobierno morenista de esta demarcación lejano a sus compromisos de campaña y a su lema de “primero los pobres” ignora precisamente a los más pobres”, acusó la líder social.

Dijo además que continuarán insistiendo en la solución de las demandas planteadas, porque el gobierno de la alcaldía tiene la obligación de apoyar a sus gobernados, por lo que es criticable que se dediquen a ignorar a quien le exige que cumpla con su deber.

Ante estas demandas acudieron el secretario particular del alcalde, Juan Manuel Sánchez, y el Director de Gobierno, Benjamín Galindo, quienes se comprometieron a agendar una reunión con los afectados para entablar mesas de trabajo en donde se puedan revisar todas las necesidades, por lo que los iztacalenses se retiraron del lugar, no sin antes advertir que de no ver resultados firmes se verán en la necesidad de volver a ejercer su derecho a la manifestación pública en los próximos días.