Rosario Robles se convertirá en testigo colaborador a cambio de reducir su condena

Finalmente y pese a señalar en varias ocasiones que no hablaría en contra de ninguno de sus ex compañeros, la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, se acogerá a la figura de testigo colaborador, otorgando información a al Fiscalía General de la República (FGR), a cambio de recibir una reducción en su eventual condena o eventualmente librarse de la cárcel, según confirmaron personas encargadas de su defensa.

Sus abogados confirmaron que preparan el recurso para que su cliente se acoja al criterio de oportunidad, el cual le permitiría suspender su proceso por ejercicio indebido de la función pública.

Cabe señalar, que la semana pasada, la FGR añadió otro cargo en su contra, este por delincuencia organizada, luego de reunir testimonios e indicios de prueba sobre la red de complicidades que se orquestó para llevar a cabo este fraude.

El pasado 12 de agosto, el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó que si el ex director de Pemex, Emilio “L”, se encuentra actualmente libre y Rosario Robles no, es porque el primero ofreció colaborar con las autoridades mexicanas para lograr esclarecer los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados, mientras que la mujer no ofreció lo mismo en el caso de la llamada “Estafa Maestra”.

Como es sabido, Robles Berlanga se encuentra actualmente presa en el Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México, luego de un juez federal le dictó auto de formal prisión por uso indebido de 5,073 millones 358,846 pesos en actos de acción u omisión en la celebración de 27 convenios irregulares con universidades públicas, que no reportó a su entonces superior jerárquico el presidente Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con la vocería de Rosario Robles, su defensa legal enviará en las próximas horas un oficio a la FGR para solicitar un criterio de oportunidad, recurso con el que sería colaboradora de la Fiscalía en la indagatoria de la «Estafa Maestra» a cambio de algún beneficio procedimental.

La FGR, a través del Ministerio Público Federal, imputó a Robles el delito de ejercicio indebido de servicio público, contemplado en el artículo 214 del Código Penal Federal, por la celebración de 27 convenios entre 2014 y 2018 con la Universidad Autónoma de Morelos; la Universidad Politécnica Madero de Hidalgo; la Universidad Politécnica de Quintana Roo; la Universidad Politécnica de Chiapas; el Sistema de Televisión de Quintana Roo y el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo.

El monto involucrado: 5,073 millones 358,846 pesos que fueron autorizados por la Unidad de Política y de Geoestadísticas de Sedesol y Sedatu, con intervención de los entonces funcionarios José Antolino Orozco Martínez; María del Carmen Gutiérrez Medina; Marco Salvador Ibarra infante y Armando Saldaña Flores Medida.

De acuerdo con el Ministerio PúblicoFederal, dichos contratos fueron indebidos porque Rosario Robles, como titular de ambas dependencias, no verificó que se realizaran licitaciones, además de que las universidades subcontrataron servicios hasta en un 49% por actos de convenio. Inclusive, dijo, no existió prueba documental de que los servicios en las universidades se hayan realizado.