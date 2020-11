García Harfuch acepta presencia de células criminales en la Ciudad de México

Finalmente, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch dio a conocer la lista de las células criminales que operan en la Ciudad de México, en el Centro Histórico específicamente, aceptando el involucramiento de menores de edad con estos grupos.

Primero, de las bandas que operan en el Centro Histórico –como lo hemos mencionado varias veces–, no sólo es La Unión Tepito, hay células ya fragmentadas que toman el nombre de Unión Tepito, porque es más fácil intimidar cuando llegan al nombre de… como muchas veces –lo comentamos la vez pasada–, que llegaban a extorsionar al nombre de Cártel Jalisco, pues es más fácil intimidar mencionando un grupo o a un cártel que mencionando que es una célula independiente.

Tenemos cinco o seis grupos independientes que operan en el Centro Histórico, no todos son Unión Tepito, esa sería la primera respuesta. Sobre el lamentable hecho de los menores de edad, yo no quisiera asegurar que ellos estaban participando en una actividad delictiva, eso ya en su momento nos lo aclarará la Fiscalía, lo que sí le podemos decir es que tenemos detenidos del caso. Si hay menores, y siempre ha habido menores de edad involucrados en ciertos temas o conductas criminales, es nuestro trabajo orientarlos a que no estén en esas actividades, como se ha hecho también.

A pregunta expresa sobre las bandas que reclutan a niños y jóvenes cerca del Teatro Blanquita, aceptó que hace muchos años que esto ha venido ocurriendo.

“Desgraciadamente, desde hace muchísimos años hemos tenido detenidos menores de edad –desde 17 años o más chicos– involucrados en homicidio, extorsión, posesión de droga o venta de droga. Es decir, aquí lo lamentable y lo más trágico es que había un menor de edad muy, muy chico; eso es la diferencia que yo encontraría en este caso en particular, más que si antes o ahorita se han usado menores de edad. Yo creo que el asunto más delicado y más lamentable aquí es la edad de uno de los menores”.

Hemos tenido siempre identificados menores de edad en conductas delictivas, y el trabajo de la Policía –como lo comento– es orientar a muchos jóvenes; no todos son detenidos, hemos encontrado jóvenes simplemente con posesión, o con menores cantidades de droga, que de manera inmediata la Policía han llevado con sus papás en ese mismo momento que no son detenidos.

Si ustedes recuerdan, nosotros tenemos tres estrategias fundamentales en nuestra estrategia de Ciudad Segura o Seguridad y Justicia para la Ciudad de México. La primera tiene que ver con la atención a las causas, y aquí es muy importante –ahora lo voy a mencionar– un trabajo que se va a hacer particularmente en esta zona del Centro Histórico; la segunda es la presencia que llamamos “Más y Mejor Policía” en toda la ciudad, mejor capacitada, con carrera policial, con mejores niveles de ingreso y por eso el porcentaje tan importante de incremento salarial que se ha estado dando.

Y la tercera tiene que ver con inteligencia, esta estrategia tan importante que se ha desarrollado a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y su posibilidad de desarrollar inteligencia, y evidentemente su coordinación con la Fiscalía General de Justicia, y finalmente la coordinación, que es la coordinación con el Gobierno Federal, entre las alcaldías y el Gobierno de la Ciudad de México y también la coordinación con la ciudadanía. Entonces estas son las estrategias.

En particular en el tema de niños o jóvenes que pueden acercarse a actividades delictivas, una parte que se tiene que hacer pues es la parte de la Policía y de la Fiscalía General, y también la Policía tiene su propia Subsecretaría de Participación Ciudadana donde trabaja para orientar a jóvenes delincuentes a acciones distintas.

Señaló que la incidencia delictiva en la Ciudad de México registra un decremento general de 36.4 por ciento, al compararlo con el mismo periodo de 2019 en promedios diarios. Es decir, en 2019 se cometían 166 delitos, mientras que, en 2020, ese promedio corresponde a 108, es decir, están ocurriendo 58 delitos menos por día. Si comparamos únicamente el mes de octubre, existe un decremento del 42 por ciento entre los delitos ocurridos entre 2019 y 2020.