No dejaremos que se utilice la investidura presidencial con propósitos partidistas

Durante la conferencia mañanera de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que de ninguna manera permitirá que se utilice la investidura presidencial con propósitos partidistas. Tenemos que ser respetuosos de la investidura presidencial. No es asunto personal, es un asunto que tiene que ver con la institucionalidad, así respondió sobre el asunto de reunirse con los gobernadores de la alianza, aunque sí estaría dispuesto al diálogo.

“De repente plantean que no se les está dando dinero y que están proponiendo una ruptura con la federación. No hablo de que estén planteando separar a las entidades federativas de la República, sino que hay una inconformidad.

Primero, ya lo dije ayer, no se les debe nada -y qué bueno que está aquí el secretario de Hacienda- nada.

Y me gustaría que hoy mismo se informe a los estados donde los gobernadores están planteando que no les alcanza el dinero, que se dé a conocer cuánto se les ha transferido este año, al gobierno de Jalisco, al gobierno de Chihuahua, a cada uno de los gobiernos, cuánto se les ha entregado”, dijo.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez aclaró que no se les deben recursos a los estados integrantes de la Alianza.

“Hacer dos aclaraciones. En su total con lo que… Hay dos mecanismos: el mecanismo directo de las participaciones federales, que viene de lo que se recauda, etcétera; y también de los ingresos petroleros, ese ha venido disminuyendo porque la actividad ha caído, pero se ha venido compensando con recursos del FEIEF”, señaló.

En total hasta ahora, en total lo que recibirán las entidades federativas en su conjunto son 638 mil millones de pesos de participaciones federales y esto representa un incremento del 2.9 por ciento con respecto al mismo periodo del 2019.

Y si me permitiera aclarar un asunto, presidente. Mucho se ha venido señalando que la Secretaría de Hacienda y el gobierno federal ha venido disminuyendo las transferencias a las entidades. Nosotros no lo podemos disminuir y hay dos temas:

Primero, esto se hace a través de la Ley de Coordinación Fiscal. La última reforma relevante, aunque ha habido algunas secundarias, fue en el 2007, de tal forma que la estructura, el corazón del pacto fiscal prevaleciente no es producto de esta administración, es producto de una reforma que se realizó hace 13 años.

Y, en segundo lugar, la reforma es extraordinariamente precisa en cuánto se transfiere. Tengo aquí la Ley de Coordinación Fiscal y, como pueden ver en su artículo 2, tiene fórmulas específicas matemáticas con sumatorias y con relaciones que determina cuánto va para cada entidad.

No hay ningún margen de discrecionalidad entre lo que hace Hacienda, se sigue específicamente este mecanismo.

Nosotros no debemos. Y también, también de impuestos, sobre todo de Impuesto Sobre la Renta.

Me decía la directora del SAT que en conjunto son alrededor de 70 mil millones de pesos, pero no estamos cobrando eso, que no se malinterprete, es para que haya toda la información, o sea, vamos a aclarar bien, porque aprendemos todos.

Explicó que desde los años 80 hay una Ley de Coordinación Fiscal en donde Hacienda recauda y luego entrega parte de esa recaudación general a los estados mediante una fórmula que incluye población, que incluye pobreza, que incluye lo que aporta cada estado en materia de su producción. Entonces, así se distribuye.

Nosotros actuamos en función de esa Ley de Coordinación Fiscal y se entrega de inmediato, no se demora la entrega, vamos a decir; les llega puntualmente el cheque o la orden de pago a cada estado y no han disminuido las participaciones en términos generales a los estados.

Ahora con la crisis se utilizó un fondo compensatorio de 70 mil millones. ¿Cuánto exactamente?

Sí, tenía un poquito menos de 70 mil millones. Se ha utilizado casi la totalidad de ello y de hecho lo potenciamos para asegurarnos que se pudiera cumplir y que sobrara un piquito en caso de que las cosas se compliquen.

Bueno, ese fondo compensatorio ya se les entregó, reiteró el Jefe del Ejecutivo.

Algunos no han entregado lo que tiene que ver con la retención del Impuesto Sobre la Renta, entre otros adeudos, hay quienes no le han entregado lo que corresponde al Issste, al Fovissste, pero no se trata de eso, se trata de aclarar, que no digan: ‘La federación no nos está enviando los recursos.’ Estamos cumpliendo. Todo esto para que la población de esos estados sepa que sí se les están entregando los recursos.

Lo que maneja el gobierno federal también se entrega, nada más que ya se decidió entregar ese dinero de manera directa a la gente, sin intermediarios, porque si pasa por muchas instancias a veces no llega al beneficiario, se queda en el camino, hay moches, aparecen carreteras terminadas, que nunca las hicieron y muchas obras así.

Entonces, por eso a todos los adultos mayores del país su pensión les llega de manera directa, las becas de manera directa, el mantenimiento de las escuelas, que antes pasaba por muchas instancias y no se hacía nada en las escuelas, ahora directo a la sociedad de padres de familia. Todo así.

Pero también hay una cosa importante. Esta Ley de Coordinación Fiscal que se aprueba por consenso en aquel entonces, se ha venido reformando para ajustar la fórmula del reparto. El último ajuste o reforma se hizo en el 2007, 2007.

Bueno, mi interpretación es que están usando esto como bandera política electoral. Como vienen las elecciones, para que la gente esté inconforme con nosotros y ellos saquen votos, sus partidos. Pero se me hace, la verdad, muy ramplón.