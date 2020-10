Reprueban actuación de gabinetazo de seguridad de Claudia Sheinbaum Pardo

José Ángel Somera

A pesar de las declaraciones y culpar a los regímenes pasados de la Ciudad de México de parte de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo sobre la seguridad en la metrópoli y la atención ciudadana, han pasado ya más de dos años sin que se haya dado una reducción o de plano una esperanza de que la situación va a cambiar.

La ciudadanía lo siente a diario, de nada ha servido las espectaculares presentaciones del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar Hamid García Harfuch, y de la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, con los golpes dados a los principales grupos delictivos que operan en la metrópoli como la Unión Tepito, La Anti-Unión, Los Rodolfos, el Cártel de Tláhuac-Chalco, si la preocupación de los capitalinos persiste al salir a las calles, en el transporte público, en los mercados, las ejecuciones entre otros ilícitos, pero al igual que su jefe mediato, la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum Pardo “tiene otros datos”.

La gente prefiere quedarse con su dolor e impotencia de sufrir los estragos del crimen que mantiene fuerte presencia en la capital, ya que al acudir al Ministerio Público de cualquiera de las Coordinaciones Territoriales de la FGJCDMX, el trato hacia ellos sigue siendo malo, y nada que ver con las promesas y visitas sorpresa de Ernestina Godoy para supervisar personalmente la actuación de los representantes sociales, y de la misma Policía de Investigación, en este último caso casi son tratados como delincuentes, la mala integración de carpetas de investigación ante jueces de Control y penales, que ha permitido que los presuntos responsables de delitos recuperen su libertad, ahí está el caso reciente de José Mauricio Hernández Gasca (a) “El Tomate” presunto sicario y encargado del cobro de extorsión para la Unión Tepito, quien fue relacionado por las autoridades como uno de los responsables de orquestar y participar en la balacera de la plaza Garibaldi el 14 de septiembre del 2018.

Esto sin tomar en cuenta el retraso en la integración de expedientes en la FGJCDMX pese a contar con elementos de pruebas que provocan la desesperación de los afectados, quienes deciden mejor dejarlos y ni pedir explicaciones, cuando lo hacen dicen los encargados que no tienen nada, aunado a que existen sospechas de que “misteriosamente” los hampones conocen “pelos y señales de los denunciantes”, por lo que mejor deciden quedarse con sus pérdidas económicas o lesiones, ya que está en peligro su vida y la de sus seres queridos.

En los casos donde se tiene información que los presuntos responsables se encuentran en otras entidades federativas, el director de la PDI Francisco Almazán Barocio –funcionario con amplío y destacado currícula profesional- no da al ancho, ya que por la austeridad republicana del gobierno de López Obrador y de Claudia Sheinbaum Pardo, no hay recursos para ejecutar las diligencias, y los mandamientos judiciales siguen rezagados, a la mejor por las elecciones de julio de 2021 ahora si los elementos de la PDI tendrán que hacer labores extras para hacerlas efectivas, algo tendrá que hacer la administración morenista de la CDMX, en particular la fiscal Godoy Ramos, ya que la gente sigue creyendo un poco en que tendrá justicia pronta y expedita, que el cambio llegó con la 4T que se acabó la impunidad y otras canonjías que tanto pregona el inquilino de Palacio Nacional Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo la abogada de la CDMX Ernestina Godoy Ramos para revertir la actual situación.

Asimismo, Omar Hamid García debería de mejorar su estrategia en la SSC, ya que hay quejas desde “dentro de casa”, los excesos y otras irregularidades entre los gendarmes, aunado a que pesa la “sombra” de aquellas tres veces en que reprobó los exámenes de confianza que le hicieron en el Centro de Evaluación y Control de Confianza, que se realizan para confirmar que la persona que aspira a un cargo o mantenga su permanencia, es competente

CDMX regresa a los semáforos rojos en cuanto a índice criminal

En el reporte del Observatorio de la Ciudad de México del tercer trimestre de incidencia delictiva del presente año, la metrópoli ocupó el primer lugar a nivel nacional en robo a negocio y robo en transporte público, el segundo lugar en trata

de personas y robo a transeúnte, y el tercer lugar en robo con violencia. La tasa de robo a negocio fue 43.17 CI por cada 100 mil habitantes. La tasa disminuyó 29.4% respecto al mismo periodo de 2019.

Mientras que la tasa de robo en transporte público fue de 10.46 CI por cada 100 mil habitantes, y disminuyó 47.9% respecto al mismo periodo de 2019. Catorce de los dieciséis delitos que se analizó periódicamente disminuyeron respecto al mismo periodo del año anterior trece de los dieciséis delitos.

El organismo detalló el cambio más relevante a nivel local fue la disminución de la extorsión y del secuestro respecto al año pasado. La tasa de extorsión local bajó 65% y la tasa del secuestro 70.7%. Asimismo, las tasas de ambos delitos decrecieron a nivel nacional respecto al mismo periodo de 2019.

La tasa de violencia familiar aumentó 5.8% y 3.6% en el país. Asimismo, la tasa de homicidio culposo creció en la capital 0.28% respecto al mismo periodo del año anterior. En lo concerniente al homicidio doloso la Ciudad de México se posicionó en el 23º lugar del ranking nacional, con una tasa de 2.91 CI por cada 100 mil habitantes.

La alcaldía que tuvo la tasa más alta de homicidio doloso en el tercer trimestre de 2020 fue Venustiano Carranza con 4.88 CI por cada 100 mil habitantes, seguida de Tláhuac (4.37) e Iztapalapa (3.81). Los homicidios dolosos reportados disminuyeron en 10 de las 16 alcaldías respecto al mismo periodo del año anterior.

La alcaldía que tuvo el mayor decremento fue Magdalena Contreras, con menos 71.4%; seguida de Cuauhtémoc (- 51.1%) y Cuajimalpa de Morelos (- 50%). La mayoría de las víctimas de homicidio doloso fueron hombres mayores de edad agredidos con arma de fuego. Ellos representaron el 77.6% de las 276 víctimas reportadas en el tercer trimestre de 2020.

En este rubro en total hubo seis víctimas menores de edad en el tercer trimestre de 2020, de los cuales cinco fueron varones y una mujer. El 37.2% de los homicidios dolosos ocurrieron durante la noche y 25.5% durante la madrugada.

El observatorio refiere que en lo referente a feminicidio la Ciudad de México se posicionó en el 13º lugar del ranking nacional, con una tasa de 0.18 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes. La tasa de feminicidio disminuyó 29.2% respecto al mismo periodo del año anterior. en total se abrieron 17 CI de feminicidio durante este periodo, en este periodo hubo 18 víctimas de feminicidio, de las cuales el 88.9% fue mayor de edad y en 11.1% no se especificó la edad.

La mayoría de los delitos en mujeres mayores de edad se llevaron a cabo con armas de fuego: representó el 27.8%. Asimismo, en el caso de menores, el 33.3% de los feminicidios fueron cometidos con arma de fuego.

La alcaldía que tuvo la tasa más alta de feminicidio en el tercer trimestre de 2020 fue Milpa Alta, con 0.72 CI por cada 100 mil habitantes; seguida de Cuauhtémoc (0.57) y Iztapalapa (0.34). Los feminicidios reportados disminuyeron en siete de las 16 alcaldías respecto al mismo periodo del año anterior. Las alcaldías que tuvieron el mayor decremento fueron Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Xochimilco, con menos 100%. Ocho alcaldías no registraron ninguna CI por feminicidio en este periodo. El 35.3% de los feminicidios ocurrieron durante la madrugada.

Sobre homicidio culposo detalló, aumentó por segundo trimestre consecutivo. La tasa subió 0.28% respecto al tercer trimestre de 2019, la mayoría de las víctimas de homicidio culposo fueron hombres mayores de edad por accidente de tránsito. Ellas representaron el 60.4% de las 159 víctimas reportadas en este periodo. La alcaldía que tuvo la tasa más alta de homicidio culposo fue Benito Juárez, con 4.63 CI por cada 100 mil habitantes. Los homicidios culposos reportados aumentaron en ocho de las 16 alcaldías respecto al mismo periodo del año anterior. La alcaldía que tuvo el mayor incremento fue Benito Juárez, con 158.7%; seguida de Venustiano Carranza (50.7%) e Iztacalco (50.4%).

El 28.4% de los homicidios culposos ocurrieron durante la madrugada y el 27.7% en la noche. El 20.3% de los homicidios culposos registrados sucedieron el viernes, 19.6% el domingo y 18.2% el sábado. En contraste, los días con menos homicidios culposos reportados fueron el lunes y martes.

En lo concerniente al secuestro, la CDMX se posicionó en el 11º lugar del ranking nacional, con una tasa de 0.18 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes. La tasa de secuestro del fuero común y federal disminuyó 70.6%% respecto al tercer trimestre de 2019. La mayoría de las víctimas del secuestro del fuero común fueron hombres mayores de edad. Ellas representaron el 62.5% de las 16 víctimas reportadas en el tercer trimestre de 2020. En total, se reportaron diez víctimas de secuestro exprés y seis extorsivos.

La alcaldía que tuvo la tasa más alta de secuestro en este periodo fue Milpa Alta con 0.72 CI por cada 100 mil habitantes; seguida de Coyoacán (0.67) y

Magdalena Contreras (0.42). Siete alcaldías no presentaron ninguna CI por secuestro en el tercer trimestre de 2020. Los secuestros reportados disminuyeron en doce de las 16 alcaldías respecto al mismo periodo del año anterior. El 57.1% de los secuestros ocurrieron en la noche.

La extorsión se posicionó en el 18º lugar del ranking nacional, con una tasa de 0.85 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes. La tasa de extorsión disminuyó 64.9% respecto al mismo trimestre de 2019. La mayoría de las víctimas de extorsión fueron hombres mayores de edad. Ellas representaron el 51.3% de las 76 víctimas reportadas. La alcaldía que tuvo la tasa más alta de extorsión en este periodo fue Cuauhtémoc, con 3.43 CI por cada 100 mil habitantes; seguida de Azcapotzalco (2.02) y Benito Juárez (1.29). Las alcaldías que no presentaron ninguna CI por extorsión fueron Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Tláhuac.

La colonia que registró más carpetas de investigación por extorsión fue Central de Abastos (3 CI). El 50% de las extorsiones ocurrieron en la tarde y 30% en la mañana. El 25% de las extorsiones registradas sucedieron el viernes, 20% el lunes y 16.7% el jueves. En contraste, los días con menos extorsiones reportadas fueron sábado y domingo. La tendencia indica que la tasa permanece a la baja. El primer año de Claudia Sheinbaum registró un alza considerable; no obstante, no tendrá un efecto a largo plazo.

Robo con violencia, se posicionó en el 3º lugar del ranking nacional, con una tasa de 68.22 CI por cada 100 mil habitantes, la tasa disminuyó 30.9% respecto al mismo periodo de 2019. La alcaldía que tuvo la tasa más alta fue Azcapotzalco, con 117.21 CI por cada 100 mil habitantes, seguida de Miguel Hidalgo (116.99) y Cuauhtémoc (99.97). Los robos con violencia reportados disminuyeron en trece de las 16 alcaldías respecto al mismo periodo del año anterior. La alcaldía que tuvo el mayor decremento fue Iztacalco, con menos 47.7%.

En el tercer trimestre de 2020, se abrieron 5 mil 962 CI por robo con violencia, de las cuales el 64.9% corresponden a robo a transeúnte con violencia, 12.9% a robo a negocio, 11.8% a robo de vehículo y 2.7% a robo a casa habitación. Las tres colonias que registraron más carpetas de investigación por robo con violencia fueron Centro en Cuauhtémoc (109 CI), Doctores en Cuauhtémoc (60 CI) y Agrícola Oriental (44 CI). El 35.7% de los robos con violencia ocurrieron durante las tardes, 33.4% en las noches y 21.4% en las mañanas.

Robo de vehículo se posicionó en el 12º lugar a nivel nacional por robo de vehículos. La tasa de robo de vehículo fue 27.04 CI por cada 100 mil habitantes. La tasa disminuyó 23.5% respecto al mismo periodo de 2019. Cabe destacar que a diferencia de otros trimestres, los robos de automóviles sin violencia fueron la principal modalidad. Mientras que el robo de automóvil con violencia representó solo el 23.9% de los reportes.

La alcaldía que tuvo la tasa más alta de robo de vehículo en el tercer trimestre de 2020 fue Benito Juárez, con 38.87 CI por cada 100 mil habitantes; seguida de Tlalpan (32.91) y Azcapotzalco (32.77). Los robos de vehículos reportados disminuyeron en quince de las 16 alcaldías respecto al mismo periodo del año anterior. La alcaldía que tuvo el mayor decremento fue Magdalena Contreras, con menos 37.4%; seguida de Gustavo A. Madero (- 34.6%) y Miguel Hidalgo (- 34.3%). El 33.4% de los robos con violencia ocurrieron durante la noche, 26.4% en las mañanas y 26.2% en las tardes.

Robo a casa habitación pasó del 14º lugar al 16º a nivel nacional por robo a casa habitación, en el tercer trimestre de 2020 la tasa fue 7.78 CI por cada 100 mil habitantes. La tendencia indica que la tasa de robo a casa habitación permanece constante, a pesar de la disminución desde la llegada de Sheinbaum como jefa de Gobierno.

La alcaldía que tuvo la tasa más alta de robo a casa habitación en este periodo fue Cuauhtémoc, con 20.60 CI por cada 100 mil habitantes; seguida de Azcapotzalco (16.64) y Miguel Hidalgo (15.49), disminuyeron en todas las alcaldías respecto al mismo periodo del año anterior. La alcaldía que tuvo el mayor decremento fue Benito Juárez, con menos 69.5%; seguida de Magdalena

Contreras (- 65.5%) y Tlalpan (- 49.9%). Las tres colonias que registraron más carpetas de investigación por robo a casa habitación fueron Roma Norte en Cuauhtémoc (12 CI), San Bartolo Ameyalco en Álvaro Obregón (10 CI) y Centro en Cuauhtémoc (9 CI).

El robo a transeúnte reportado en Ciudad de México pasó del 1º lugar al 2º a nivel

Nacional, los casos reportados disminuyeron trece de las 16 alcaldías respecto al mismo periodo del año anterior. La alcaldía que tuvo el mayor decremento fue Iztacalco, con menos 45.9%, seguida de Miguel Hidalgo (- 44.1%). En cuanto a las personas que se encontraban en la vía pública, 82.7% fueron víctimas de violencia y solo 17.3% de los asaltos se llevaron a cabo sin violencia. Robo en transporte público Ciudad de México permaneció en el 1º lugar a nivel nacional por robo en transporte público. La alcaldía que tuvo la tasa más alta de robo en transporte público en este periodo fue Cuauhtémoc, con 36.82 CI por cada 100 mil habitantes, seguida de Venustiano Carranza (19.26) e Iztapalapa (12.26).

La Trata de personas permaneció en el 2º lugar a nivel nacional por trata de personas, la alcaldía que tuvo la tasa más alta de trata de personas en este periodo fue Cuauhtémoc, con 3.05 CI por cada 100 mil habitantes; seguida de Coyoacán (0.67) e Iztacalco (0.54).

Narcomenudeo pasó del 7º lugar al 9º a nivel nacional por narcomenudeo, la tasa de narcomenudeo fue 17.60 CI por cada 100 mil habitantes, disminuyó 22.6% respecto al mismo periodo de 2019, bajó en trece de las 16 alcaldías respecto al mismo periodo del año anterior. La alcaldía que tuvo la tasa más alta de narcomenudeo en este periodo fue Cuauhtémoc, con 54.75 CI por cada 100 mil habitantes; seguida de Venustiano Carranza (44.85) e Iztapalapa (21.95). Las tres colonias que registraron más carpetas de investigación por trata de personas fueron Morelos en Cuauhtémoc (111 CI), Centro en Cuauhtémoc (42 CI) y Morelos en Venustiano Carranza (33 CI).

Lesiones dolosas, la capital pasó del 23º lugar al 26º a nivel nacional por lesiones dolosas. En este periodo, la tasa de lesiones dolosas fue 12.14 CI por cada 100 mil habitantes. La mayoría de las víctimas de lesiones dolosas fueron hombres mayores de edad agredidos con otro elemento (diferente a arma de fuego y a arma blanca). La alcaldía que tuvo la tasa más alta de lesiones dolosas en el tercer trimestre de 2020 fue Venustiano Carranza, con 18.28 CI por cada 100 mil habitantes, seguida de Milpa Alta (17.34) y Cuauhtémoc (16.79).