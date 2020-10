Piden reunión con AMLO los Gobernadores de Alianza Federalista

Hugo Martínez Zapata

Los 10 Gobernadores de la Alianza Federalista demandaron una reunión con al presidente Andrés Manuel López Obrador, durante sus pronunciamientos en contra de la desaparición de 109 fideicomisos y para buscar que no haya una parálisis en sus estados debido a los recortes presupuestales previstos para 2021.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, subrayó que la entidad cerró filas frente a un presupuesto que atenta contra el desarrollo del Estado, al tiempo que aseveró que las acciones que ha tomado la Federación van más allá del presupuesto y cuestionó el sentido del pacto federal cuando el Gobierno de México ignora, ataca e insulta a las entidades.

“No estamos dispuestos a tolerar más abusos de la federación, ningún estado libre y soberano que tenga un mínimo de dignidad puede seguir siendo parte de una federación cuando el gobierno de la República nos ignora, nos ataca, nos insulta y nos quita lo que nos pertenece”, expresó el mandatario.

Puntualizó que el recorte al presupuesto de Jalisco que pretenden realizar el presidente de México y el partido mayoritario en la Cámara de Diputados es un atropello que pondría en riesgo al estado y sobre todo a los jaliscienses y que de ser necesario se buscará la vía legal para defenderlo.

“Estamos aquí reunidos para defender el presupuesto de Jalisco al que la federación pretende quitarle nueve mil 200 millones de pesos respecto a lo que tuvimos este año. No podemos permitir que le quiten a Jalisco el presupuesto que le corresponde, no podemos permitir nos quiten más de 8% en términos reales de los recursos que recibidos este año cuando el presupuesto federal crecería en 0.3%, no pedimos más pero no vamos a aceptar menos”, expresó.

Mientras que Jaime Rodríguez Calderón, el “Bronco” exigió respeto y un trato más justo de la Federación, la sociedad de Nuevo León junto con la autoridad estatal fijó hoy una postura firme en defensa del presupuesto de cada entidad federativa para el 2021.

“Esa es la voz que tenemos que hacer que se escuche, no solamente en el discurso político sino en el trabajo de la unidad que permita que hagamos una ruta que saque adelante a Nuevo León, aún con la adversidad y la diferencia”, expresó.

“Nosotros pretendemos un Pacto Federal mucho más fuerte, poderoso, no un pacto debilitado como está actualmente en el que solamente de manera unilateral se toman las decisiones”.

De no ser así, expresó el Gobernador, la Federación iniciará una confronta innecesaria. “Si no nos escucha estará generando una confronta innecesaria, y estará a prueba el carácter de cada región… y ¿qué puede pasar?, puede pasar que en cierta medida como lo hizo Bernardo Reyes generemos condiciones locales de otro tipo y de mejor manera”.

Mientras que

Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, convocó a los diversos sectores de la sociedad a «unir esfuerzos» y «cerrar filas» por el estado y por el país, al tiempo que aseguró que México está en riesgo, pues se identifican “fuertes síntomas de tiranía, centralismo y autoritarismo”.

“Es momento de olvidarnos de las filias y fobias y de cualquier interés particular o de grupo, porque por encima de todo eso está Michoacán y está la república. Hoy el objetivo más importante es defender y cerrar filas por México y por Michoacán… No se trata de un pronunciamiento contra el presidente, ni de un tema de partidos”, declaró.