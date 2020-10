Cuestionan senadores a López-Gatell sobre manejo de la pandemia

Senadoras y senadores de la República cuestionaron a Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, y a José Alonso Novelo Baeza, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), sobre los resultados en el manejo de la pandemia y otros temas relacionados con el estado de la salud pública en el país.

Ambos funcionarios comparecieron ante los integrantes de la Comisión de Salud, que preside el senador Miguel Ángel Navarro Quintero, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.

La comparecencia fue suspendida por senador Navarro Quintero al considerar que no había las condiciones de respeto y pluralidad ante las protestas que se realizaron en el encuentro en la segunda ronda de respuestas del subsecretario López Gatell.

Previamente, señaló que en estos tiempos que vive el país se tiene que ser leal a la República y a la democracia, ya que no es a través del demérito cómo se pueden construir nuevas acciones para enfrentar este problema.

Acusó que en las administraciones pasadas hubo “pandemia de poder, de miseria, de abandono, de buscar a través de políticas de mercado no construir nuevas conciencias”, de ahí que no se puede dejar un México cada más destruido; “tenemos que reflexionar”, apuntó.

En tanto, el senador Américo Villarreal Guerra, de Morena, resaltó que los dos funcionarios están cumpliendo en responder a una situación humanitaria y en mejorar las condiciones que se viven a causa de la emergencia sanitaria. Aseguró que la estrategia es adecuada y los esfuerzos que se han hecho hasta ahora para salvar vidas son positivos.

Consideró criminal la actitud de personas que difunden información falsa sobre la pandemia. “Eso sí es criminal, cuando no se están manejando las cifras y los contextos científicos que nos dicen el gran esfuerzo que está haciendo nuestra nación para salir delante de esta pandemia”, manifestó.

También de Morena, la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez propuso que se pongan las bases para tener una mejor salud en México y que se atienda a los 98 mil trabajadores de la salud que están sin seguridad social, y no de ahorita, dijo, sino de décadas atrás.

El senador Marco Antonio Gama Basarte, del PAN, afirmó que el mal manejo de la pandemia es una vergüenza para el país, pues el gobierno no toma las decisiones que beneficien al pueblo.

El gobierno, subrayó, se ha encargado de contagiar el virus del odio, que desde el poder se inocula todos los días, para lograr una polarización estéril que sólo sirve para distraer y anular la rendición de cuentas.

También del PAN, la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez preguntó qué acciones se están implementando, dado que México ocupa el primer lugar en personal médico que ha fallecido y por qué insumos y materiales para el sector salud son pésimos y de mala calidad, siendo que dan la batalla al frente de esta pandemia.

A su vez, la senadora Sylvana Beltrones Sánchez, del PRI, preguntó la fecha de cuándo los niños con cáncer recibirán sus medicamentos y por qué no se avisó del robo de estas medicinas, ya que fueron los padres de familia quienes notificaron cinco días después del hurto. ¿Por qué tarda tanto tiempo el registro sanitario?, cuestionó

La senadora Verónica Delgadillo García, de MC, señaló que el manejo de la pandemia ha sido un verdadero desastre y ha costado ya miles de vidas. Opinó que ello se debe a la falta de seriedad de López-Gatell, quien pone “por encima de la ciencia a la política”.

Por eso no se puede reconocer que algo se haya hecho bien hasta ahora y, sobre todo, por no hacer caso a recomendaciones internacionales para realizar más pruebas. Por eso hoy somos el tercer país con más muertes. Hoy voy a registrar dos instrumentos legislativos: uno, para pedir nuevamente su renuncia y, dos, para que haya una justicia por la verdad”, advirtió.

La senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del PT, dijo que la oposición está más preocupada por lo que supuestamente no funciona que en aportar propuestas viables de solución para enfrentar el problema.

Destacó que se han adoptado medidas incuestionables para hacer frente al problema, pero mientras no exista una vacuna lo único que se puede hacer es fortalecer las medidas establecidas, como el confinamiento, la sana distancia, el uso de cubrebocas, entre otros. Sugirió que se necesita un mecanismo eficiente para detectar a tiempo la enfermedad en el país, con base en la coordinación del Consejo Nacional de Salubridad y los tres niveles de gobierno.

El senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del PVEM, señaló que existen casos preexistentes en la política de salud que vienen de muchos años atrás y que no dejaron de existir con la entrada de la actual pandemia, como el caso reciente del robo de medicamentos en una bodega para atender a niños con cáncer, lo cual es lamentable, reprobable e inhumano. También reconoció a la Cofepris por combatir la corrupción y tráfico de influencias en ese sector.

En sus respuestas, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell se refirió a una minoría rapaz que gobernó al país en los últimos 30 años. “Por eso es sorprendente, pero no inexplicable, que haya representantes de esa minoría que, haciendo uso del foro parlamentario, pretendan dar clases de moralidad, de ética, de probidad, cuando el pueblo en su conjunto conoce perfectamente la historia”.

señaló que la visión de la salud pública para el gobierno de México está enmarcada en una responsabilidad social, por lo que se abordará este asunto con acciones determinantes y estructurales.

Sugirió a quienes dijeron que no se han hecho cosas, tomen nota de datos concretos. Desde la aparición del problema se integraron ocho grupos de trabajo para dar respuesta. La práctica de la sana distancia no ha terminado dese el 3 de marzo que se instauró, hasta manejar el problema en una sola estrategia que es un semáforo con 10 indicadores, explicó.

Recordó que al iniciar este gobierno había insuficiencia hospitalaria, infraestructura abandonada, déficit en la contratación de 80 mil profesionales de la salud que prevaleció durante años, así como insuficientes camas y medicamentos, debido al abandono de la política pública en salud de los últimos 15 años, pero aseguró, “todo se ha venido resolviendo, empezando por la capacitación de personal que tampoco se hizo en décadas”.

Somos un gobierno abierto que considera que esta acción no está sujeta a vaivenes políticos. Tenemos un pueblo solidario con el que no hubo necesidad de obligarlo a adoptar las medidas preventivas.

El funcionario recomendó consultar sus conferencias vespertinas, pues toda la información está disponible para su consulta y “desmitificar las ideas contrarias a la realidad”.

En su oportunidad, José Alonso Novelo Baeza, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), precisó que los tiempos para los registros sanitarios son variables, unos más sencillos que otros, según la complejidad del caso, pero no pasan de 180 días.

Con relación al robo de medicamentos para niños con cáncer, informó que el hecho fue denunciado ante la Fiscalía General de la República, además, aseguró que Cofepris cumplió con la alerta sanitaria que se emitió el sábado pasado.

López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, afirmó ante senadoras y senadores de la República que no debe haber duda que México fue uno de los países que, de manera explícita, decidió tener una conducción científica de la pandemia y lejana de los intereses políticos y de las coyunturas de momento.

A su vez, José Alonso Novelo Baeza, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, sostuvo que en el organismo que dirige, se han cerrado los espacios a la corrupción para erradicar la discrecionalidad en todos los trámites, establecer “piso parejo” para todos los usuarios y estimular la competencia.

El senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, quien estuvo presente en la recepción a los funcionarios, en destacó que se trata de un ejercicio de rendición de cuentas y habrá voces distintas, por lo que hay libertad y autonomía de las expresiones de cada uno de los legisladores.

Precisó que aunque puedan ser preguntas duras o difíciles, el respeto y el decoro “nunca se perderá.

Miguel Ángel Navarro Quintero dijo que para nadie es ajeno que gran parte del epicentro de la discusión nacional y mundial es la salud, tema que genera situaciones concurrentes con otros escenarios que en ocasiones polariza el debate. Pidió a los participantes que no se rebasarán los ánimos.

En tanto, Hugo López-Gatell comentó que es entendible que afloren actitudes y comportamientos no favorables a la unidad, la serenidad, ni que permee la información clara, precisa, técnica y científica, que desde el gobierno se presenta. “Es entendible porque la vida pública del país también contiene intereses políticos y económicos”, precisó.

Destacó que desde el inicio de la pandemia se instrumentaron intervenciones de mitigación para minimizar el impacto, reducir la transmisión y mantener disponibles las camas hospitalarias, las cuales aumentaron más de cuatro veces, junto con el personal de salud.

Informó que la estrategia de intervención poblacional para contener y mitigar el impacto, ayudó a dar mayor tiempo para preparar hospitales, evitar saturación en los nosocomios y tener un menor impacto en la salud poblacional. Manejar y enfrentar una pandemia no es una tarea sencilla, por lo que hay que tener claro cuáles son los objetivos, apuntó.

Refirió que la actual pandemia es la más grande y grave crisis de salud publica que la humanidad haya enfrentado en los últimos 100 años, además, representa un fenómeno que se presenta en las realidades socio económicas, culturales y sociales de cada nación.

En este sentido, el funcionario expuso el estatus quo con el que México enfrentó esta contingencia sanitaria. Para entender la dimensión de este problema, explicó, se debe partir de una conciencia clara sobre los fenómenos sociales.

Señaló que en el caso de nuestro país esas circunstancias están situadas en un contexto de desigualdad, injusticia social, concentración de la oportunidad y riqueza, de carencia de servicios públicos, especialmente, en los últimos 40 años.

La desigualdad social marca los ritmos de las consecuencias y capacidades de actuación y el destino de millones de mexicanas y mexicanos. Esto es difícil enfrentarlo y reconocerlo, pero se tiene la conciencia clara de las realidades sociales y económicas marcan el destino de todo lo demás, expresó.

Recordó que 52 millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza, de ellos 9.3 millones están en pobreza extrema. Además, 26 millones de personas no tienen acceso a una alimentación suficiente, 25 millones no tienen servicios básicos de vivienda y 20 millones no tienen acceso a servicios de salud pública.

Aunado a ello, el país tiene la más grande y grave epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles del mundo, donde 75 por ciento de la población padece obesidad y sobrepeso; 25 por ciento, hipertensión, y 14 por ciento, diabetes.

Debido a esas enfermedades, agregó, México es el único país que, en situación de paz, ha reducido su esperanza de vida al nacer en 2011. Asimismo, refirió que en 2018, casi 30 mil personas murieron por neumonía e influenza en el país.

López-Gatell señaló que esas comorbilidades son determinantes directos de la mortalidad por COVID-19. Estos padecimientos son los que abundan en México, reducido la esperanza de vida y a que tengamos una mediana edad de 55 años en la muerte por este virus.

En su turno, José Alonso Novelo Baeza, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, destacó que es esta institución se han cerrado los espacios a la corrupción para erradicar la discrecionalidad en todos los trámites, establecer “piso parejo” para todos los usuarios y estimular la competencia.

Prueba de ello, aseguró, son las cerca de 30 denuncias presentadas ante el órgano interno de control, que están en proceso de investigación. Ahora, dijo, se someten a análisis y dictamen todos los dossiers que ingresan a la Cofepris: “se han terminado los privilegios con los que antes contaba la industria regulada”.