AMLO promete transparencia y despejar dudas sobre fideicomisos

Durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que ante la espontánea salida de tantos defensores de los fideicomisos, dará a conocer los nombres de los fideicomisos, cuántos son, su historia, los montos que manejaban y la ejecución de los mismos.

Aclaró que así como defienden el tema de los fideicomisos y de los fondos, como si realmente fuesen auténticos representantes del pueblo y les preocupara que el pueblo se quedara sin atención médica, sin medicamentos, porque el fideicomiso de salud va a desaparecer, que les preocupa mucho la ciencia, la tecnología, porque se va a quedar sin apoyo, sin dinero esta materia, en fin. Da la impresión de que son como paladines de la defensa del pueblo y no, lo que están defendiendo es al régimen corrupto que existía y que queremos erradicar por completo.

“Claro que vamos a mostrar aquí cómo se manejaban los fideicomisos, claro que lo vamos a hacer para contestarles a estos que se pasan toda la noche obstaculizando, impidiendo el que se lleve a cabo una reforma para acabar con la corrupción y para que esos fondos beneficien al pueblo, que no se los roben. Es lamentable que legisladores estén defendiendo a ladrones, a gente deshonesta, y lo vamos a probar”.

El jefe del Ejecutivo señaló que tuvo una reunión con los que van a hacerse cargo de la evaluación sobre el funcionamiento de los fideicomisos –“esto que me están demandando- y de los fondos, y acordamos que teniendo ya el diagnóstico y cómo operaban, y cómo gastaban el dinero y quiénes se beneficiaban, aquí vamos a informarle al pueblo, uno por uno de los 110 fideicomisos para que haya transparencia completa”.

Sobre la posibilidad de denunciar por malos manejos, apuntó: “Nada más en Conacyt, 90 fideicomisos y tenemos que saber cómo se usaba el dinero, y había muchísimo dinero que se transfería a grandes empresas; o sea, la investigación se hacía a costillas del erario, por poner un solo ejemplo.

Entonces, tenemos que revisar todo esto. Va a venir la directora del Conacyt a explicar cómo funcionaba cada fideicomiso, porque se manejaba dinero también para, por ejemplo, ciencia, tecnología y se utilizaba en construcción de edificios, o sea, lo de siempre.

Se habla de un hospital y lo que les importaba era la obra física, la construcción, el contrato de obra y se está conociendo que cobraban hasta dos, tres veces más el costo de la obra. Pues todo eso lo vamos a exponer aquí.

Desde luego, si es un deportista de alto rendimiento, si es un investigador, si es un escritor, si es un artista, si es un artesano que está recibiendo su apoyo, lo va a seguir recibiendo sin ningún problema, si es un cineasta”.

Pero con estos temas… O sea ¿quién no quiere el desarrollo de la ciencia y de la tecnología?, ¿quién no quiere fomentar la cultura?, ¿quién no quiere fomentar el deporte, ayudar a los deportistas? Ese no es el tema, el asunto es la corrupción, el dinero guardado, jineteado en bancos. Hay muchos intereses en todo esto.

Recursos, por ejemplo, para el fomento de energías no renovables… mejor dicho, renovables, energías limpias que se tienen a partir de destinar un porcentaje aparentemente mínimo por la venta de crudo, pero estamos hablando de cantidades considerables, sin control, sin trasparencia.

Entonces, sí vamos a atender el asunto, como tú lo planteas, así. Yo considero que en 10 días ya les tenemos todo el informe al pueblo, que es lo que más importa, que la gente conozca esto. O sea, ¿ustedes creen que la gente sabía que existen estos 109 fideicomisos? Nadie sabía de eso. Entonces, son temas muy interesantes porque estamos hablando de miles de millones de pesos.

El dinero lo va a manejar Hacienda, puntualizó.

Entonces, los fideicomisos eran independientes, autónomos. ¿No tenían que ver con el gobierno?, ¿no tenían que ver con la hacienda pública? Pues claro que sí.

Yo recuerdo que cuando ya todo indicaba que íbamos a ganar en el 2006, el secretario de Hacienda de entonces, Gil Díaz, propuso que el SAT se volviera autónomo, como el Banco de México, porque como iba a ganar y ganamos -nada más que nos robaron, como me dijo un campesino: ‘ganaste, pero no saliste’- querían quitarnos el SAT, porque ahí está lo del cobro de los impuestos y estaban los privilegios de la condonación de los impuestos, de que no pagaran los de arriba, los acuerdos cupulares, y querían que el SAT fuese como el Banco de México, autónomo. Entonces, ¿cómo se iba a quedar el presidente?, como florero, como adorno. Es lo mismo de estos fideicomisos y de los organismos autónomos.

Ahora me doy cuenta de que inclusive legisladores de Morena presentan una iniciativa para volver organismo autónomo al Cofepris o a la Cofepris. Fíjense hasta dónde llegan.

¿Por qué la Cofepris va a ser autónoma?

Porque ahí están los intereses de los laboratorios, de las farmacéuticas, de las cigarreras, de los que venden el alcohol. Tiene que ver la Cofepris con todo lo sanitario y no quieren que dependa de la Secretaría de Salud, quieren que esté afuera.

Y esto lo estoy planteando porque supe de una iniciativa que presentaron legisladores, senadores de Morena, y aquí aprovecho para decirles:

Pues tengan cuidado, son libres, pero el modus operandi durante el neoliberalismo fue la creación de estos órganos autónomos.

Lo que hicieron con la llamada Reforma Energética, crear órganos autónomos para todo.

En el caso de las telecomunicaciones, crearon su órgano autónomo, no tiene autoridad la Secretaría de Comunicaciones, quien realmente manda y otorga los permisos y decide es un organismo de telecomunicaciones autónomo. Así pulverizaron completamente la responsabilidad de gobierno para que los intereses de grupos predominaran.

Entonces, estoy aprovechando para mandar este aviso a los legisladores, porque no sé qué les dijeron. Como hubo una reestructuración en la Secretaría de Salud y determinamos que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se hiciera cargo también de coordinar lo de la Cofepris, me imagino que eso fue lo que los alteró, los ofuscó, porque Hugo no es bien visto por los que se sienten afectados con el etiquetado -ahora ya saben ustedes que hay un nuevo etiquetado- y el doctor Alcocer y Hugo pues son gentes honestas que les tengo toda la confianza.

Entonces, ya no puede haber ahí transas. ¿Quiénes estaban antes ahí -se los dejo de tarea- manejando la Cofepris? Entonces, tengo que estar ahora sí que a las vivas porque, si no, se nos cuelan.

Y todavía no terminamos de renovar el gobierno, hay mucha gente enquistada con otras ideas y con otras concepciones y con mañas, se quedaron en el almanaque porque, como siempre lo digo, son 36 años de una política, entonces no termina lo viejo de morir y no termina lo nuevo de nacer, estamos en la transición, pero no me voy a dar por vencido, soy muy perseverante.

La Cofepris se va a limpiar, como se limpió hace poquito la Conagua, que era otra cosa igual. Y así tenemos que ir limpiando, limpiando, limpiando al gobierno y sobre todo cuidando el presupuesto, que es dinero del pueblo.

Y no estamos desde luego en contra del deporte, de la ciencia o de la cultura, nada de eso; al contrario, es para que haya más recursos, pero que no haya privilegios. Eso es básicamente.

Elecciones

Para Sinaloa es preocupante que un personaje como Mario Delgado llegue, se ha rodeado de los priistas que más daño le han hecho a la historia, ellos aseguran que tienen las candidaturas en la bolsa y tenemos el ejemplo para gobernador: el expriista, expanista, exfundador hasta hace unos meses del que no logró registro, Redes Sociales Progresistas, exsecretario general de gobierno con Malova y saqueador del estado, Gerardo Vargas Landeros.

Otro caso, Manuel Guillermo Chapman Moreno, actual alcalde de mi municipio, que le pone la pistola a quien opine diferente que él, también está buscando el fuero y asegura tenerlo.

Son delincuentes que dicen hoy ser de Morena, buscando el fuero y la protección a base del dinero robado de los ciudadanos y comprando conciencias. Hoy Morena es el líder en todas las encuestas y si la oposición se uniera en un Tucom, Todos Unidos contra Morena, le harían lo mismo que el viento a Juárez.

A lo que AMLO respondió: No, mire, yo le tengo mucha confianza al pueblo en general, no sólo a los militantes de Morena, le creo mucho al pueblo, le tengo fe al pueblo y siempre el pueblo me ha sacado adelante en momentos difíciles. El pueblo, como siempre lo digo, es mucha pieza.

Entonces, los dirigentes son una cosa y el pueblo es otra, y afortunadamente ahora estamos viviendo un proceso de cambio, una revolución de las conciencias, un cambio de mentalidad y el pueblo está más consciente que nunca.

Crisis y bancarrota

Sobre los dichos del exsecretario de Hacienda, Agustín Carstens, actual gerente general del Banco de Pagos Internacionales- en el sentido de que se avecina una crisis de bancarrotas, que no se va a poder parar con ningún impulso fiscal que están dando los gobiernos para recuperarse de la crisis económica que se desató con la pandemia del COVID-19.

Respondió: Sí, yo creo que él se refería a que se optó en varios países por más de lo mismo, se aplicó la receta de dar prórrogas en el pago de impuestos, rescatar a empresas, contratar deuda y eso la verdad es que no ha servido.

Si fue en ese sentido tiene razón, o sea, porque en Europa y en Estados Unidos inclusive optaron por eso y no se ve tan clara la recuperación económica para todo lo que metieron, porque yo considero que se equivocaron en la estrategia.

Nosotros no hicimos eso, nosotros no contratamos deuda y nos metimos abajo, a apoyar de manera directa a la gente, y tuvo mejores resultados o están lográndose mejores resultados con menos costos; o sea, creo que nuestra fórmula está bien.

No es un asunto sencillo, es una crisis económica que no se veía, en el caso de México desde los años 30 del siglo pasado; igual que en Estados Unidos, esto data de la Gran Depresión o la crisis actual, es similar al crack del 29, del 33 en Estados Unidos.

Y como les fue mal en Estados Unidos, nos fue mal aquí. Desde entonces, las economías están muy interrelacionadas, las economías de los dos países, la crisis nuestra fue en los años 30 y lo mismo en Estados Unidos, pero estamos… eso sucedió hace 90 años y no se había visto nada igual.

Y lo mismo en España y lo mismo en Francia, y lo mismo en Inglaterra y en Alemania, o sea, fue una caída abrupta de la economía. Entonces, va a llevar tiempo levantarse.

Nosotros tenemos buenos indicadores de que vamos levantándonos, no tenemos problemas mayores, tenemos control de inflación, tenemos control en cuanto a la deuda, no se nos disparó; ahora en estos últimos tiempos se ha venido apreciando el peso, ayer estaba en 21 pesos con 50 centavos por dólar y llegamos a estar a más de 25 pesos por dólar.

Si seguimos así, vamos a cumplir dos años de gobierno y sólo vamos a tener una depreciación de la moneda del ocho por ciento en dos años, si seguimos así, a pesar de la crisis económica, ocho por ciento de depreciación en dos años es prácticamente nada, o sea, nuestro peso ha resistido.

Tenemos finanzas públicas sanas, no nos está fallando, no tenemos déficit. En cuanto a la recaudación sí es menor, pero en términos nominales es superior al año pasado. Entonces, ahí vamos.

Lo que nos importa mucho es la recuperación, por ejemplo, de los empleos. Ayer vi el dato de octubre, en agosto recuperamos 92 mil empleos, en septiembre como 120 mil y ayer vi octubre, los primeros días, creo que hasta el día 6, 7, ya llevamos 30 mil recuperados, o sea, no estamos perdiendo ya empleos; claro, perdimos casi un millón de empleos, pero ya hasta hoy ya llevamos 250 mil recuperados del millón.

Sí, en esa visión de la estrategia que ellos han aplicado, en la fórmula de ellos, lo que está diciendo es cierto, o sea, esas economías no están reaccionando a pesar de los estímulos.

En el caso de nosotros, no creo que se haya referido a nosotros, porque nosotros no soltamos dinero a empresas ni estímulos fiscales, nada de eso, fueron los apoyos abajo, los Programas de Bienestar, los créditos a las pequeñas empresas, el apoyo de las remesas, que eso sí nos ha llegado como una bendición, nos ha apoyado mucho; entonces, no creo que se haya referido a nuestro… sino en general, creo que a cómo se está enfrentando la crisis en el mundo, creo que ese es su, su… A eso se refería, a cómo se está enfrentando la crisis; no se ve que les vaya a funcionar.

Señaló que la economía nacional se recuperará en el 2021.