Piden a Contraloría investigue desvío de recursos en alcaldía de Xochimilco

Leobardo Reyes

La Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, exigió ayer al contralor General de la Ciudad de México, Juan José Serrano investigue el desvío de recursos para la construcción del puente vehicular periférico Cuemanco, de parte de funcionarios de esa demarcación encabezada por José Carlos Acosta Ruiz.

El organismo recalcó “no hay nada que negociar, las únicas exigencias son cancelar el puente vehicular, generar alternativas de movilidad y restaurar la zona lacustre.

Durante una reunión con Gilberto Camacho Botello, director general de Contralorías Internas de la alcaldía de Xochimilco, los integrantes del colectivo le entregaron un escrito sobre la situación del puente vehicular que se está construyendo en esa jurisdicción, “sale a relucir el desvío de recursos públicos, lo decimos porque en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, se estipula en el artículo 54 quienes incurren en esta anomalía, o un delito de desvió de fondos públicos”,

Apuntaron, “basándonos en ese artículo, nos remite a lo estipulado al programa de manejo de la vida natural protegida, esto es ilegal –desvío- en lo que dice dicho programa en el punto 108 donde se dice que no se puede hacer ningún tipo de construcción en áreas protegidas, este lineamiento no solo es nacional, local sino internacional, estamos hablando de un humedal”.

Refirieron, “en dicha regla se establece que en áreas protegidas no se puede construir ninguna brecha, sendero o camino, comprendemos bien lo que está sucediendo con ese puente vehicular porque se dieron los permisos en particular, lo que no entendemos es la palabra camino, y todos sabemos que un puente es un camino, a menos de que nos digan qué es un camino, es evidente que un puente, distribuidor vial o segundo piso, o una infraestructura de desarrollo urbano es eso”.

“Es evidente que la regla 108 de dicho programa dice eso que está prohibido hacer eso en toda área natural protegida, es un caso sencillo, se ha complicado demasiado por la voluntad de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum de empecinarse con ese proyecto, esta normatividad es clarísima no se puede continuar con ese proyecto, en todo caso si hubieran querido hubieran modificado el programa de manejo para hacerlo más restrictivo en materia medio ambiental”, sostuvieron.

Mencionaron, en 2002 la misma autoridad generó procesos administrativos para el retiro de puentes y sobre invasiones en suelos de conservación, sin que haya fincado responsabilidades, “si nos vamos a ese contexto, si puentes donde se han generado en este tipo de suelos existen sentencias judiciales para que se suspendan, entonces cuál es la diferencia de éste que está imponiendo la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, cuál es la disparidad son casos similares, iguales, no se entiende la diferencia en la definición de un área natural, hay una recomendación 19/2012 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal al gobierno del DF que no cumplió sobre el área protegida, las 07/2003, 02/2004 de la CDHDF que siguen sin cumplirse”.

Manifestaron, “la jefa de Gobierno sigue empecinada en llevar a cabo la construcción de ese puente vehicular, pese a que hay recomendaciones y resoluciones de jueces de no hacerlas, quiere seguir deteriorando este suelo de conservación, el escrito de denuncia por desvío de recursos es contra diversas dependencias del gobierno de la Ciudad de México, en torno a la construcción del puente de Periférico-Canal Nacional, se está violentado el manejo del programa de Manejo de Vida Natural, el caso es evidente un puente es un camino y eso es una violación al numeral 108”.

Destacaron, “las dependencias involucradas en esto quieren legalizarlo a como dé lugar, y consideramos que eso son actos de corrupción, vemos que aquí se quiere imponer el poder político y económico para beneficiar a una empresa constructora de parte del gobierno de la CDMX, y eso amerita una sanción para los servidores públicos involucrados en esto”.

Aseveraron, “requiere esto de auditorías porque se están desviando recursos públicos, se violan normatividades internacionales, nacionales y locales, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum insiste en que ya mejor terminar el puente para no dejarlo inconcluso, se han devastado desgraciadamente tres hectáreas de área natural protegida, es asiento natural de las endémicas de flora y fauna natural, esto ha tenido graves repercusiones en el área de conservación, el daño está por todos lados, en lo económico, ambiental, y no solo en este ejercicio fiscal sino para la posteridad”.

Detallaron, “el GCDMX dice que sus obras no están afectando ninguna área natural con la obra, del lado de Periférico a un costado está un vaso regulador de conservación destruyendo un área verde, ese sector es patrimonio de la humanidad, pese a eso la obra sigue se espera que en diciembre de este año concluya”.

Sostuvieron, “esto es un proyecto de línea de Claudia Sheinbaum Pardo, con esta denuncia su investigación y conclusión va de por medio la reputación y legitimidad de la Contraloría General, sobre todo con la evidencia de la ilegalidad que se está cometiendo de parte de empleados de distintas Secretarías, como de Obras y Servicios, Finanzas, de Medio Ambiente y del Sistema de Aguas, entre otras, que destinan recursos para la construcción de un puente vehicular que no tendrían que edificar en un área natural protegida”.

“Confiamos en que la Contraloría investigue las irregularidades con independencia, actuación autónoma, y supervisará los actos del GCDMX, o se va plegar a los intereses de Claudia Sheinbaum Pardo, esa es la exigencia de que no haya simulaciones, que mantenga su objetividad, independencia e imparcialidad, para que se den las sanciones que correspondan, aunque se trate de un gobierno de la titular del Ejecutivo local Claudia Sheinbaum, esto terminaría dándole más legitimidad a la Contraloría”, subrayaron.

Advirtieron, “en caso de no darse así, seguiremos presionando como grupo por distintas formas, ahorita estamos usando todas las vías legales y procedimientos, pero si no es así comenzaremos las movilizaciones, básicamente se defienden los humedales, está aumentado el calor en el planeta, aumentó dos grados la temperatura, y en eso ayudan estos recursos naturales, sigue creciendo la contaminación quizás la administración de Sheinbaum piense que están viviendo en otro planeta, este no es problema que no solamente nos va afectar a nosotros, sino a generaciones venideras, en Europa ya se comenzaron a dar cuenta ya van recuperando ríos, y áreas verdes, aquí lo hacen al revés están vendiendo áreas protegidas las llenan de asfalto, y esto genera más daño al medio ambiente con la contaminación y otros factores, el proyecto tiene una inversión de 690 millones de pesos y en este momento el avance de la obra va en un 40 por ciento”.