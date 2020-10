Gobernadores salientes dejarán deuda de 29 mmdp: SHCP

Hugo Martínez Zapata

Ante el Pleno de la Cámara de Diputados y luego de rendir protesta de decir verdad, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, compareció con motivo del Segundo Informe de Gobierno en materia económica y para dar cuenta del Paquete Económico para el ejercicio fiscal de 2021.

Entre los puntos que expuso está la deuda que dejarán los 15 gobernadores salientes, que asciende a 29 mil millones de pesos, la intención de aumentar el impuesto predial, de iniciar esta semana a compra de vacunas para combatir el Covid-19 y no endeudar más al país, para salir de la crisis económica.

Recordó que la Ley de Disciplina Financiera establece que las entidades tienen que pagar tres meses antes de la salida de su gobierno.

“El año que entra, da la casualidad de que prácticamente la mitad de los gobiernos estatales, 15 de las 32 entidades federativas dejan los gobiernos y hay casi 29 mil millones de pesos en deudas de corto plazo. Ese es el elemento que hay, y en el que estamos trabajando con los gobernadores y los secretarios de finanzas porque nos urge resolverlo a la brevedad posible”, estableció.

El próximo año, se renovarán las gubernaturas de Campeche, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas, Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Querétaro, Baja California, Michoacán y Nuevo León.

Las declaraciones del funcionario se dieron en respuesta a los cuestionamientos que le hizo el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Higinio del Toro, en los que le reprochó la desaparición de programas que daban recursos a los estados como la eliminación del Fortaseg, el Ramo 23 y el fondo minero, así como la reducción de participaciones federales que se prevén para 2021.

En cuanto a la pandemia aseguró que la propuesta contenida en el Paquete Económico tiene el propósito de atender a la población por medio de un sistema de salud con capacidades más amplias y robustas, así como impulsar acciones de política social e inversión en infraestructura que apuntalen las capacidades de la economía y de interacción a una recuperación sostenida.

Anunció que esta semana se darán los primeros adelantos para la adquisición de las vacunas para el COVID-19, la derivada del marco COVAX, dos contratos con empresas farmacéuticas y dos contratos bilaterales adicionales con países. “Anticipamos que la distribución de la vacuna inicie durante el primer trimestre del 2021”.

Además, precisó que el margen de maniobra del país es menor y obliga a ser prudentes en la gestión del endeudamiento. “La coyuntura actual, dijo, no es propicia para incrementar el catálogo de impuestos o elevar las tasas, pero es la oportunidad para reflexionar con responsabilidad sobre la estructura tributaria que permita avanzar hacia una sociedad más equitativa y un país con menores desigualdades entre los lugares y las regiones”.

En 2021, añadió, la atención de la pandemia continuará determinando la ejecución de la política económica, en un marco de estabilidad y un manejo de las finanzas pública que no comprometa su sostenibilidad de largo plazo. “Si la pandemia no se mantiene contenida la economía no puede crecer de manera constante”.

Consideró fundamental que el sector financiero continúe impulsando condiciones para captar y orientar el financiamiento en hogares, empresas y proyectos productivos. La Ley de Ingresos 2021, añadió, refuerza el marco vigente para optimizar las tareas de recaudación, aprovechar los recursos no renovables y usar los montos financieros acumulados para hacer frente al mayor reto en el tema de salud y económico.

Con el Presupuesto, agregó, se ha privilegiado una red social para beneficiar a los grupos más vulnerables de la nación; atiende la emergencia sanitaria, soporta e impulsa la recuperación económica, se mantienen las becas y los recursos de las universidades públicas no serán afectados.

Por otra parte explicó que el ingreso predial en México es relativamente bajo en relación con lo que se observa en países de desarrollo similares y parte de eso está asociado a las economías de escala para manejar al impuesto.

“Lo que algunas entidades ya están haciendo, y nosotros creemos que puede ser un ejercicio interesante, es una especie de subrogación inversa, donde la administración del catastro y las acciones de cobranza se hacen por el Estado, por encargo del municipio, el Estado regresa la totalidad de los ingresos al municipio menos los costos de operación.