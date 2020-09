Confirma Santiago Nieto que la UIF investiga a Ricardo Anaya

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó ayer que la dependencia se encuentra en una investigación contra el panista Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia, por supuestos vínculos en el caso del ex director de Petróleos Mexicanos, (Pemex), Emilio Lozoya quien tiene un proceso legal por su presunta responsabilidad en casos de corrupción, lavado de dinero, desvío de recursos con fines electorales y sobornos a políticos.

Desde la filtración de un video en el que se ve como dos funcionarios de la Cámara de Senadores, recibieron millones de pesos en efectivo con la presunta intención de repartirlos entre los legisladores para que voten a favor de la llamada reforma energética promovida durante el régimen del presidente Enrique Peña Nieto, quien llegó al cargo militando para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la UIF inició una investigación contra 70 funcionarios y Anaya Cortés es uno de ellos.

“La Unidad está haciendo una investigación de estas 70 personas, para ver si existe alguna actividad irregular y en su caso, presentar la información ante la Fiscalía General de la República y su nombre (el de Ricardo Anaya), aparece ahí”, dijo el titular de la UIF.

Cabe recordar que el pasado 18 de agosto, el director del apéndice de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) había hecho del conocimiento general, a través de una conferencia de prensa, que había iniciado la investigación después de que el material audiovisual se difundiera en plataformas digitales.

En la investigación se cuenta con el testimonio de Lozoya Austin, quien declaró para la Fiscalía General de la República (FGR) que por orden de Luis Videgaray, ex titular de la SHCP durante el sexenio de Peña Nieto, que se repartieran sobornos a legisladores de otros partidos políticos en 2013 para que se apruebe la reforma energética que promovía aquel gobierno, misma reforma que otorgaba privilegios a la brasileña Odebrecht.

“Por separado, Luis Videgaray Caso me instruyó recibir a Ricardo Anaya Cortés en las oficinas de Pemex, y a Ernesto Cordero Arroyo, con quien desayuné en el Four Seasons. En específico Luis Videgaray Caso me instruyó entregarle 6,800,000 pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien había estado insistiendo en reunirse conmigo”, dejó asentado en un acta para la fiscalía que dirige Alejandro Gertz Manero.

Entre los avances del caso Lozoya, el titular de la UIF comentó el lunes que preparan una sexta denuncia ante la FGR en su contra. El abogado por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) explicó que el caso que arma tiene que ver con contratos que la petrolera mexicana celebró con la empresa brasileña.

“Hemos presentado ya cinco denuncias relacionadas con la administración de Emilio Lozoya en Pemex. Estamos preparando una sexta que tiene que ver con la contratación de 3,000 millones de pesos de parte de Pemex a Odebrecht que al final terminaban triangulando recursos a empresas fantasma en un mecanismo muy similar al que conocimos en la Estafa Maestra”, explicó.

También informó que presentará ante la fiscalía general las denuncias correspondientes contra políticos ligados a la toma de la presa de La Boquilla en el estado de Chihuahua.

Esto cuando refirió en conferencia de prensa que las denuncias serán contra José Reyes Baeza, Salvador Alcántar y Eliseo Compeán, mismos a los que la UIF les congeló sus cuentas bancarias la semana pasada.

“Estamos en proceso de integración del resto de la información para presentar ante la Fiscalía General de la República, que se encargará de determinar lo que conforme a derecho corresponda”, dijo el funcionario público con respecto a los incidentes que comenzaron el pasado 9 de septiembre en la presa por la inconformidad que representó para trabajadores del campo el pago de una deuda de agua con el gobierno de Estados Unidos.