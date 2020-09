Recriminan a García Harfuch por dar resultados poco satisfactorios en CDMX

Leonardo Juárez R.

En el marco de su comparecencia de ayer ante el Congreso de la Ciudad de México, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) Omar García Harfuch fue cuestionado seriamente cuestionado por las fracciones parlamentarias de oposición, en el caso de Acción Nacional (PAN) Héctor Barrera Marmolejo le manifestó que “si bien es cierto que conforme a los principales indicadores algunos de los delitos de alto impacto muestran una tendencia a la baja, más de 332 personas fueron asesinadas en la Ciudad durante el primer trimestre de 2020, como documenta el Observatorio Nacional Ciudadano”.

Barrera Marmolejo, refirió “las alcaldías con la mayor tasa siguen siendo Cuauhtémoc con 6.87 y Tláhuac, con 5.47. Sabemos que el robo a casa habitación no ha disminuido como quisiéramos, es uno de los delitos que más lacera a las familias y en un trabajo en conjunto, un servidor desde este Congreso

propuso modificaciones al artículo 19 constitucional, así como un aumento a la penalidad de este terrible delito, por lo que le pedimos no aflojar el paso y que las familias estén seguras en sus hogares”.

Apuntó, “las cifras enunciadas en su informe se deben asociar que hubo una disminución muy importante de actividades durante la primera mitad de 2020, lo cual se deriva de la emergencia sanitaria por la pandemia de Coronavirus, situación que trajo consigo un aumento a los casos de violencia doméstica y delitos cometidos principalmente contra las mujeres. Aún con estos datos la Ciudad de México sigue siendo a nivel nacional la segunda entidad federativa con mayor incidencia delictiva, que conforme a cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional reporta 128 mil 112 delitos de enero a agosto de 2020”.

Subrayó, “la percepción de los habitantes de la Ciudad de México conforme a datos del INEGI es del 89%, no se sienten seguros, hecho que lacera el tejido social y no genera tranquilidad a las familias. Una de las problemáticas que más le ha causado conflictos a las policías de la Ciudad de México son las manifestaciones, por un lado se permite desmanes, agresiones a inmuebles privados y monumentos históricos, agresiones a reporteros de los medios de comunicación y por el otro existen acciones como las que se llevaron a cabo contra el movimiento FRENA a los cuales no se les permitido el acceso al zócalo capitalino el sábado pasado”.

Recalcó, “pareciera que las movilizaciones que incomodan al gobierno federal son tratadas de diferente manera o al menos eso quedó expuesto este fin de semana, qué pedimos secretario que siempre ha actuado con congruencia y objetividad, piso parejo y absoluto respeto al Estado de Derecho”.

Manifestó, durante esta I legislatura del Congreso de la Ciudad de México, “hemos sido coincidentes en armonizar el marco jurídico para brindar las facultades a la Secretaria de Seguridad Ciudadana y fomentar la profesionalización de los elementos de este organismo, reforzar los controles de confianza y considerar una significativa mejora a las condiciones laborales de sus elementos, logramos que el gobierno de la Ciudad mantuviera este año el aumento del 9% al salario de mujeres y hombres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En el documento que nos llegó de su informe nos menciona el fortalecimiento del Programa de Proximidad por Cuadrantes, instrumentado a partir de enero de 2019, donde se reforzaron los procesos de reclutamiento. Sin embargo, la ciudadanía mantiene un constante reclamo porque las patrullas no llegan a tiempo, se sigue dilatando la atención a emergencias, que son minutos valiosos donde se puede salvar una vida o resguardar el patrimonio de quien se encuentra en peligro a ser víctima de un delito en su contra”.

Destacó, “desde esta soberanía se ha dotado de un marco jurídico con el que se enmarca absoluto énfasis en la dignificación y capacitación de la policía, elementos que en concordancia al Consejo Nacional y la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se acreditan bajo un certificado único policial, para que se reclute a los mejores elementos, que cumplan con su encomienda y tengan la vocación de servir y no sean susceptibles a que se infiltre en la policía la delincuencia organizada”.

Apuntó, “menciona también sobre el reforzamiento de la oferta académica de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, donde se incluyó a los programas de formación y capacitación asignaturas en derechos humanos, cultura de legalidad, perspectiva de género, desarrollo humano y sistema penal acusatorio. A eso debemos apostar, ahí radica la trascendencia de contar con buenos elementos de la Secretaría, que los policías cuenten con las herramientas y el equipamiento para combatir el delito en las calles”.

Sostuvo, “recordemos que partimos de una administración que perdió un año, donde la Jefatura de Gobierno nombró a un primer secretario de seguridad ciudadana que hoy no está al frente de esta institución. No podemos darnos el lujo de perder la objetividad, seamos autocríticos y trabajemos en conjunto para que la Ciudad de México sea un espacio de Paz y tranquilidad. Lamentablemente la política pública en materia de seguridad continúa siendo la gran deuda que tiene el gobierno con las y los ciudadanos. Queremos una Ciudad segura, donde los ciudadanos vivamos tranquilos, apoyamos las estrategias planteadas, pero también exigimos resultados claros, donde prevalezca el Estado de Derecho”.

En cuanto a la actuación y los operativos en coordinación con la Guardia Nacional, resaltó “no tenemos claridad sobre el impacto real o las medidas de ejecución de estas actividades, por lo que en este sentido también le pregunto lo siguiente secretario: ¿Cuáles son los resultados y cuáles son las funciones de la Guardia Nacional en la Ciudad de México? ¿En qué tipo de operativos se trabaja en coordinación con la Guardia Nacional? También me permito consultarle en relación a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, sabemos que esta subsecretaria se encuentra en un proceso de reingeniería y nos gustaría saber ¿Cuáles son los avances en este rubro?¿En qué parte estamos de la recomposición de esta subsecretaria?”.

Percepción ciudadana del cambio prometido y verdadero no ha cambiado

Por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Gabriela Quiroga Anguiano enfatizó “la percepción ciudadana del cambio prometido, verdadero y radical no ha cambiado debido a los índices de inseguridad que interrumpen la sana convivencia de los cientos de ciudadanos. Entendemos que la prevención del delito es un asunto complejo, por sus diferentes aristas y que definitivamente requiere de la participación integral de todos los niveles de gobierno. Los problemas que han aquejado a la ciudadanía desde hace años, no solo han permanecido, sino que han aumentado, lo que denota que las estrategias y políticas criminales instauradas por el órgano de gobierno de la Ciudad de México han sido insuficientes.

Aseveró, “las diversas acciones implementadas desde la SSC han venido presentándose de manera tardía, pues la delincuencia ha aumentado incluso en la etapa de mayor confinamiento por la pandemia de SARS-CoV2, la implementación de los cinco ejes mencionados en su informe, no han sido efectivos, en la mayoría de los casos no ha habido una intervención eficiente y eficaz para proteger a la ciudadanía, especial y lamentablemente, a las mujeres”.

Comentó, “la violencia de género, los delitos de feminicidio, violación, abuso y acoso sexual o bien de la violencia familiar de las que día a día son víctimas las mujeres, no han generado un certero actuar de los elementos que (no en todos los casos) minimizan la violencia o bien la normalizan justificando la agresión con temas misóginos y denigrantes. Los delitos sexuales, feminicidios y homicidios, secuestros y extorsiones son temas que requieren una verdadera aplicación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la propia Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, pero no solo estos delitos del fuero común han estado desatendidos a pesar de los grandes esfuerzos del secretario de Seguridad Ciudadana para detener la propagación del crimen organizado y los cárteles de la droga en la capital”.

Dijo, la capacidad de respuesta a pesar de la implementación de presupuesto a favor de la Secretaría ha quedado a deber, pues la atención a las denuncias de violencia contra la mujer y contra grupos minoritarios como la comunidad LGBTI+ no es la que exige una Ciudad como la nuestra, la promoción de la denuncia y el diseño de estrategias no es suficiente, “secretario para poder erradicar las violencias de género, se necesita una capacitación constante a todas y todos los elementos de la corporación desde el administrativo hasta el operativo primer respondiente, para que se logre recuperar la confianza de la ciudadanía, necesaria para acudir a denunciar cualquier acto delictivo, la implementación de un grupo especial, tampoco es suficiente, se requiere de capacitación constante en actuación y protocolos, así como lo hemos solicitado en innumerables ocasiones, actuar con perspectiva de género y sensibilización del personal, que les permita brindar mejores atenciones y apoyos como primeros respondientes del delito en la noticia criminal. Parece importante destacar la implementación de programas como el denominado “Conduce sin Alcohol” herencia de administraciones anteriores, que ha sido efectivo desde la primera vez que se instaló, disminuyendo accidentes viales derivadas del consumo de alcohol. Programas como este deben emanar del poder público para combatir efectivamente los problemas que nos aquejan, y que desde el corto y hasta el largo plazo, puedan beneficiar a todas y todos los que habitamos en esta gran Ciudad.

Refirió, este programa es también un claro ejemplo de que a vigilancia irrestricta de las unidades de control interno de la Secretaría debe aplicarse cotidianamente con el fin de evitar que se lleven a cabo actos de corrupción y que estos no se toleren al amparo de una camaradería que afecta a la seguridad y a la paz de los ciudadanos. “La obligación de cumplir y hacer cumplir la ley por parte de todas las personas integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana debe vigilarse y obligarse para evitar el abuso de poder, el uso excesivo de la fuerza y la extensión de las facultades de los servidores a su digno cargo”.

Recalcó, “la profesionalización y capacitación constante es un tema que nunca dejará de ser necesario para que los elementos de la Secretaría puedan brindar una atención adecuada a las y los ciudadanos, cumpliendo y haciendo cumplir la ley de manera irrestricta y con apego total a los derechos humanos, insistiendo en la obligatoriedad de la capacitación de todos los integrantes en la perspectiva de género y la no discriminación, con lo cual podrán darse cause a las demandas históricas de la ciudadanía y se logre finalmente la paz y la justicia social que tanto requerimos en la Ciudad de México”.

Aún falta mucho por hacer, la SSC debe estar a la altura del reto que afronta

Por el Revolucionario Institucional (PRI) el legislador Ernesto Alarcón Jiménez mencionó “a pesar de los logros obtenidos, aún falta mucho por hacer; secretario debe continuar trabajando motivando al personal de la SSC para que estén a la altura del reto que afrontan”.

Asimismo, debe poner atención especial en el pueblo de San Bernabé Ocotepec, en la alcaldía de Magdalena Contreras, donde se han detectado casos de extorsión y privación de la libertad a comerciantes.

Debe haber compromiso para garantizar actuar de la policía de la capital

En representación del Partido del Trabajo (PT) Circe Camacho Bastida le solicitó a García Harfuch “su compromiso para garantizar que el actuar de la policía de la Ciudad de México será en estricto apego al debido proceso, sin filtrar información ni imágenes, como sucedió en el caso de Ingrid, por mencionar solo uno, y evitando la terrible impunidad y la liberación de presuntos responsables de delitos por fallas como estas”.

Apuntó, “hacerlo permitirá dignificar el trabajo de las y los policías, y también que volvamos a confiar en las personas que nos cuidan y protegen. No obstante, cuáles son las acciones que usted cree pertinente para seguir combatiendo la inseguridad en la Ciudad de México?”.

Agregó, “menciona en su informe, que es una prioridad la protección a las mujeres, puede explicar que acciones, se están llevando a cabo, para garantizar la seguridad de las mujeres. El año pasado nos comentaba en su informe, que se tenía que fortalecer el área de asuntos internos, para evitar actos de corrupción, ¿cuáles fueron en este año los mecanismos que se utilizaron para fortalecer dicha área y cuales han sido los resultados obtenidos?”.