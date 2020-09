Cero resultados y dos años perdidos la administración de Claudia Sheinbaum

Leonardo Juárez R.

La fracción parlamentaria de Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México reprobó la administración de Claudia Sheinbaum Pardo al frente del gobierno capitalino, “lamentablemente en este balance, vemos cero resultados y dos años perdidos. Cero y van dos, pues estamos inmersos en crisis de seguridad, de salud, económica y democrática”.

Durante el posicionamiento del blanquiazul en el II informe de Gobierno de la mandataria de la CDMX, el legislador Diego Garrido López enfatizó “hace 2 años le dimos nuestro voto de confianza a esta administración. Le hemos aprobado presupuestos y reformas que ha enviado a este Congreso, con la buena voluntad de que le vaya bien a este Gobierno y a la Ciudad y justamente para que no haya pretextos a la hora de rendir cuentas, los resultados ahí están tenemos una Ciudad insegura”.

Expuso, “su administración ocupa el primer lugar en incidencia delictiva a nivel nacional, el primero en robo en transporte público, el feminicidio, secuestro, robo de vehículo, robo a transeúnte superan la media nacional, 121 mil habitantes fueron víctimas de un delito en este año, y cada seis horas se presenta una muerte violenta en nuestras calles. Es verdaderamente un desastre y la gente vive con miedo”.

Recalcó, “el que era encargado de la Seguridad en su gobierno –Jesús Orta Martínez-, ahora es prófugo de la Justicia. El crimen opera con tal impunidad que atenta contra el secretario de Seguridad.Y si eso pasa con el alto mando, ¿Qué nos espera a los ciudadanos de a pie?, estamos abandonados ante la violencia creciente, desamparados ante los delincuentes armados en las calles”.

En cuanto al tema de la pandemia resaltó “la Ciudad de México es el epicentro de la pandemiaSu gobierno ocupa el primer lugar en contagios y el primer lugar en muertes a nivel nacional y es el referente internacional de lo que no se debe hacer para combatir la pandemia.Un pésimo manejo de la crisis sanitaria, sin aplicación de pruebas masivas, sin pedir el uso de cubre-bocas durante meses, sin cancelar eventos multitudinarios como el Vive Latino”.

Aunado a ello, “la lamentable compra a sobre precio de ventiladores, o darle millones de pesos a médicos cubanos, en lugar de apoyar a los mexicanos que están en la primera línea de batalla contra el Covid-19, da muestra de que los recursos y esfuerzos no se han focalizado correctamente”.

Aseveró, “las malas decisiones en estos tiempos, cobran vidas, y no van 11 mil muertes, este gobierno ha maquillado las cifras y realmente carga sobre sus hombros 33 mil defunciones”.

Por lo que respecta en materia económica –apuntó- “decrecimos en 1.4% en 2019, y en 2020 seguimos con la tendencia desastrosa. Su administración ocupa el número 1 en pérdida de empleos en todo el país, 220 mil empleos formales perdidos, más los informales que suman 1 millón y medio de personas sin trabajo.

Tenemos una caída del 47% en la actividad económica, “con el oficialismo morenista e indolente, en esta Ciudad los ciudadanos mueren por falta de medicamentos, mueren a manos de los delincuentes o mueren de hambre por el desempleo”.

Destacó, “vemos que el oficialismo no escucha a las niñas y niños que piden estancias infantiles o tratamientos contra el cáncer. No escucha a los Adultos mayores que piden se les regrese el apoyo económico que recibían mensualmente y que su gobierno canceló.No escucha a las mujeres que exigen se frene la violencia de género. Un gobierno que le pone más atención a la rifa de un avión que a la pandemia. Un gobierno que no escucha a otras fuerzas políticas”.

Mencionó, “en Acción Nacional hemos propuesto: el Mínimo Vital para que todos los ciudadanos tengan un ingreso básico de 3 mil 500 pesos,reducción o condonación del impuesto sobre nóminas, predial, agua, luz, apoyos a desempleados y a los pequeños negocios que están quebrando. Y ninguna propuesta ha sido tomada en cuenta por un gobierno que cierra la puerta, que no escucha, que se cierra al diálogo”.

Recalcó, “estamos también en una crisis democrática, en donde se pretendió una cuarta transformación, pero en su lugar vemos la primera restauración del viejo régimen. La restauración que concentra todo el poder en manos del ejecutivo, que dinamita la división de poderes, la existencia de pesos y contrapesos, que hace a un lado la opinión del Congreso en materia presupuestal, que debilita a los órganos autónomos.La restauración del centralismo y de la rancia práctica de subordinación al presidente”.

Indicó, “la restauración del maltrato al Poder Legislativo, de pisotear su soberanía y la representación popular. De esconderse detrás de la pandemia para no tener la decencia y respeto de venir a este recinto legislativo a rendir cuentas, de dar la cara por los errores de este gobierno, la restauración de la mayoría parlamentaria que sólo sigue instrucciones del Ejecutivo y cancela el debate, la restauración de las peores prácticas como usar funcionarios para repartir despensas con fines electorales”.

Manifestó, “este segundo informe debe ser un momento para hacer un alto en el camino, para la auto crítica, para dejar de culpar al pasado y poner pretextos, para corregir el rumbo. El peor gobierno, en el peor momento.Pero no hay pandemia, ni mal gobierno que dure 100 años. Por eso, señora jefa de Gobierno las y los diputados del PAN le seguimos extendiendo la mano para ayudarle a construir una mejor Ciudad.Aquí estará el PAN para proponer alternativas de solución a los grandes problemas, para seguir denunciando las corruptelas y las malas decisiones. Para levantar la voz de aquellos que ustedes quieran callar Aquí estaremos para defender nuestra Constitución y los derechos de los capitalinos”.

El PRI también le cuestiona en los ámbitos de salud y seguridad

Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, mencionó “nos encontramos a meses de concluir un año difícil, en el que, la pandemia ha puesto al mundo y por supuesto, a esta Ciudad, en una situación compleja, la vida no volverá a ser la misma, al menos en el corto plazo, esta crisis nos ha dejado grandes lecciones, que debemos considerar y mejorar, el aprender de los errores nos hace más fuertes y nos enseña a no volver a repetirlos”.

Comentó, “la amenaza que tenemos enfrente es enorme y no solo es de salud, también es económica, un ejemplo de ello, es la caída de los ingresos de la Ciudad el (8.9%), equivalente a 11 mil millones de pesos. Nosotros encontramos en este rubro, un área de oportunidad para esta administración, ante el reto enorme de generar beneficios económicos, programas emergentes y proyectos que ayuden a mitigar los efectos negativos ocurridos en los distintos sectores de la población, por ello consideramos que debemos tener una ruta clara a seguir, políticas económicas perfectamente dirigidas, incentivos fiscales correctos, programas sociales mejor vigilados y no solo, en cuanto a la fiscalización de la erogación y aplicación del recurso, sino al uso final de éstos”.

Destacó, “inquieta que a pesar de la pandemia y de la múltiples necesidades derivadas de la misma en algunas secretarias presenten datos con subejercicio, la de Salud es una de ellas, por lo menos así se refleja en el primer semestre de este año.Nos hemos sumado a la enorme voluntad que los órganos de gobierno de esta ciudad han tenido, para reasignar y donar recursos públicos, pero es indispensable saber en qué y cómo se han ejercido y reorientado, al día de hoy es un rubro que se encuentra pendiente”.

Apuntó, “sabemos que el sistema de salud tiene muchas necesidades y altísima demanda, hoy más que nunca debemos fortalecerlo, Amnistía Internacional nos dice que México es el país con más personal médico muerto por Covid, con más de mil 300 muertes y poco más de 10 mil casos sospechosos, de los cuales la propia Secretaria de Salud (SSA) ha declarado que la CDMX, Estado de México y Puebla, son las tres entidades en donde se concentra el mayor número de muertes de personal médico. Debe redoblar esos esfuerzos, el personal de salud es nuestra primera línea de defensa”.

Por lo que respecta a seguridad, Salazar expuso “el informe destaca la disminución de delitos de alto y bajo impacto con relación al 2018, sin embargo, contrasta lo que informa con el hecho de que la CDMX es la segunda entidad del país con mayor índice delictivo, lo anterior de acuerdo con las cifras de la Segob, los datos del semáforo delictivo de la Ciudad, y del INEGI por entidad federativa, en todos, el índice delictivo dice va a en aumento”.

Desglosó, “es preocupante la violencia en contra de las mujeres en la Ciudad, porque, no obstante que en noviembre de 2019, después de mucha resistencia se decretó la alerta de género, la violencia en razón de género continúa en ascenso. El consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la CDMX, en abril de este año dio a conocer que de acuerdo con las llamadas de auxilio que reciben, la violencia en contra de mujeres aumentó un 70% y las llamadas durante la pandemia también aumentaron en un 32%. Y de acuerdo con datos del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de SeguridadPública, la CDMX se encuentra en 3 lugar nacional de incidencia delictiva de feminicidios, en las estadísticas de enero a julio de 2020, solo por debajo del Estado de México y Veracruz, lo que nos lleva a cuestionar la efectividad de las acciones, pues los resultados no son alentadores”.

Congreso disminuido y desmantelamiento de la Constitución en periodo de CSP

Por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) el congresista Jorge Gaviño Ambriz subrayó “como Congreso llegamos a este informe con facultades disminuidas, presupuesto reducido por indicaciones de otro poder, por instrucciones externas se elabora y se revisa la agenda, por la prensa nos enteramos del calendario legislativo, se presentan y se retiran iniciativas convirtiendo a algunos legisladores en verdaderos autómatas; perdimos la facultad legal de nombrar a más de cien contralores y perdimos el derecho de opinar sobre modificaciones al presupuesto durante la pandemia#.

Resaltó, “se ha desmantelado a la Constitución de la Ciudad, se han reformado 44 artículos de la Carta Magna, 28 artículos normativos y 16 transitorios, se agotó el plazo y se abrió otro de 5 años para contar con 16 juzgados de tutela para los derechos humanos que garantizarían la plena vigencia de la constitución. Procesos legislativos al vapor y leyes escritas sobre las rodillas, lo que ha provocado al menos 14 observaciones de la jefa de Gobierno a otras tantas leyes, muchas de esas se hubieran obviado si se hubiese escuchado a las oposiciones”.

Dijo, “parches constitucionales y legales resueltos indebidamente con fe de erratas que van desde fechas, palabras, ortografía, orden de incisos, supresión de los mismos, técnica legislativa inadecuada, situación que se ha agravado por la falta de comunicación entre poderes que ha comprometido el proceso legislativo en su conjunto.El debate parlamentario es un tema ido en este Congreso, no existen, la lluvia de ideas, solo un goteo, las tesis y antítesis, solo el mayoriteo –Morena-, la confrontación con alteza de miras, solo la descalificación… Debemos apostar por los argumentos, por la congruencia entre el pensamiento, las palabras y las acciones; con análisis, con estudio serio, con derecho comparado, con una auténtica colaboración y coordinación; que no subordinación entre el legislativo y el ejecutivo”.

Sobre el informe comentó “en el tema de la pandemia a nivel nacional se ha constatado un dato alarmante que tiene que ver con la alta mortalidad en hospitales del sector público, con respecto a los hospitales privados. No obstante que en ambos sectores se encuentra una amplia disponibilidad de camas, el porcentaje de pacientes hospitalizados fallecidos en el sector público, está muy por encima del privado, lo que demuestra que los enfermos están llegando muy tarde a la atención hospitalaria pública y/o que no se está atendiendo con eficiencia el padecimiento”.

Indicó, “no se ocuparon todas las camas en los hospitales, pero se acabaron los certificados de defunción.Jefa de Gobierno hace un año los diputados de oposición le pedimos que implementara la Alerta de Violencia de Género, usted dijo que no se oponía a hacerlo, pero que antes tenía que discutirlo conjuntamente con las organizaciones civiles, con diputadas, diputados, con la sociedad, con las mujeres… Se nos dijo que había 17 estados de la República con alerta de género y que no obstante eso, no mostraban mejoría.Un par de meses después de aquel informe, se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto por el que se emitía la Declaratoria correspondiente.Casi 10 meses después de que entrara en vigor dicho mecanismo, las cifras de violencia de género no son alentadoras”.

Agregó, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo, hasta el 31 de julio la capital ocupa:

el tercer lugar en feminicidios con un aumento del 36.7% respecto al año anterior, mismo sitio en llamadas al 911 para reportar incidentes de violencia contra mujeres.Primer lugar en violencia intrafamiliar, segundo lugar en lesiones culposas donde las víctimas fueron mujeres.• Segundo lugar nacional en delito de violaciónun aumento del 6%. De mantenerse la tendencia, el 2020 sería el año con más violaciones registradas en la Ciudad”.

Comentó, es importante referirse al Certificado Único Policial (CUP) que es el instrumento, aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, para acreditar que los integrantes de las corporaciones del país, cuenten con las competencias requeridas. Se encontró en el Informe que solo el 50% de la fuerza operativa, cuenta con el CUP. Esto implica una baja calidad del servicio de policía… A nivel nacional, la Ciudad ocupa el lugar 26 de 32.Se omitieron temas, hechos y sucesos de relevancia. No se dice nada de la cada vez mayor presencia y capacidad de operación de los cárteles del crimen organizado, que pueden llevar a cabo fugas casi perfectas de centros penitenciarios, ejecuciones a plena luz del día en concurridas plazas comerciales y atentados contra importantes servidores públicos del gobierno de la Ciudad”.