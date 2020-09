Chíguil Figueroa quiere quitar tiempos extras y guardias para octubre y diciembre

Leobardo Reyes

Empleados de la alcaldía de Gustavo A. Madero denunciaron que el titular de la demarcación Francisco Chíguil Figueroa trata de aplicar una considerable reducción al tiempo extra y guardias en los meses de octubre a diciembre, lo que consideraron atenta considerablemente a sus ingresos, principalmente en esta etapa de la pandemia del Coronavirus.

Los quejosos relataron a El Día la Palabra de México que el pasado jueves 10 de septiembre, el área de Capital Humano de la alcaldía Gustavo A. Madero, enviaron un comunicado urgente a la representación sindical del SUTGCDMX de la demarcación, convocando a una reunión en el Auditorio Quetzalcóatl a las 18:00 horas, para tratar el citado tema.

Por lo que los representantes de diversas secciones del gremio decidieron no acudir a la reunión, por no estar de acuerdo en la afectación de los ingresos de la base trabajadora, al tiempo en que anunciaron que *estamos en pie de lucha y no permitiremos la reducción de tiempo extra y guardias*.

Refirieron que en esa reunión no se llegó a ningún acuerdo debido a la falta de cuórum sindical, por lo que las autoridades de la alcaldía encabezadas por Francisco Chíguil señalaron que organizarían una reunión nuevamente, hasta el momento las secciones sindicales no han recibido noticias por parte de Capital Humano.

Apuntaron, que ante las venideras elecciones no es “aventurado pensar” que desde el gobierno central y la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) comenzaron a movilizarse en busca de sacar recursos para los comicios del año entrante, ya que temen que “la aplanadora” en que se convirtieron en los comicios anteriores que le permitieron quedarse con la mayoría de las alcaldía de la metrópoli y la mayoría en el Congreso local, en los próximos la balanza podría equilibrarse para la oposición.

Entre los representantes sindicales que se oponen a las medidas que quieren adoptar en Gustavo A. Madero se encuentran: Diana Moreno Hernández de la sección 23, Yolanda Montijo Herrera, Inés Ovando Sánchez, Flavio Gómez Rojas, María Valera López de la 5, Blanca Yolanda Flores de la 30, Rafael MoralesPérez, Edgar Castillo y Dulce María Galicia de la 13, entre otros.

Añadieron los delegados Sindicales que sí se presentaron a la reunión convocada por Francisco Chíguil Figueroa fueron: Sara y Viridiana de la sección 2, Raymundo de la 7, Miguel de la 8, Patricia de la 10, Jorge de la 21, Enrique Moya de la 22, Genoveva de la 31, Aurelio y Héctor Longinos de la 35.

También los vecinos lo acusan de no respetar las consultas ni los acuerdos como es en el caso del parque de la colonia Industrial; en el cual se desinstalo él área canina, a pesar de haber ganado su permanencia tras una consulta, y por más que se le ha pedido al alcalde Chiguil, no se ha reinstalado.

Acusan vecinos que los mandan muy lejos a Aragón o a la lateral de Insurgentes, cuando por tiempo o cuestiones de trabajo, sacamos a nuestros perros ya tarde, y no pueden ir hasta ese lugar.

Además, politizó la situación

Otra queja se refiere a la no regularización en el abastecimiento del agua en la colonia la pradera. Piden que o bajen las tarifas si les van a quitar el agua para dárlela a las plazas, pues lo único que han hecho es llevar más delincuencia a la colonia.