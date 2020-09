Asegura Mónica Almeida que el Proyecto del presupuesto 2021 condenará a muerte a la economía nacional

La diputada Mónica Almeida López (PRD) aseguró que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 enviado por el Ejecutivo Federal, condenará a muerte a la economía nacional, pues nuevamente rubros importantes para generar una reactivación económica tras la pandemia, han sufrido recortes.

Mediante un comunicado, indicó que es necesario que el Poder Legislativo genere cambios y el grupo mayoritario evite seguir la línea dada desde la Presidencia. “Parece que este año el PEF tiene más de lo mismo. El gobierno no apuesta por la austeridad, apuesta por el suicidio económico para nuestro país. Por ello, quienes integramos el Poder Legislativo, tenemos la obligación de realizar los cambios que generen un impulso en la reactivación económica; no podemos permitir que sea aprobado en los términos que nos fue enviado, porque ya no se tiene margen de error”, señaló.

La legisladora por Jalisco comentó que el Ejecutivo debe comprender que la austeridad no es sinónimo de eficiencia y que no se pueden generar recortes presupuestales sin medir el impacto que esto tendrá.

Asimismo, reiteró que México debe cambiar la forma en que se realizan los presupuestos, por lo cual planteó la necesidad de hacerlo con una visión humanista, empleando como herramienta el Mínimo Vital, que «ayudará a que todos los mexicanos cuenten con los recursos necesarios para poder desarrollase plenamente». “Mientras el Gobierno en turno no logre comprender que los mexicanos necesitan una serie de insumos para poder desarrollarse plenamente, el clásico formato presupuestal que actualmente tenemos no logrará contrarrestar la pobreza», aseveró.

Indicó que por ello se requiere la generación de acciones que brinden dichos insumos; «no se trata de repartir dádivas y que toda la vida estén dependientes de ellas, sino de propiciar el ambiente óptimo para que se genere un verdadero bienestar”.

Dijo que algunas de las instancias que sufrirán recortes son: Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) con 12.7%, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 53.3% y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 12.1%.De igual manera, en el rubro de Participaciones a Entidades Federativas y Municipios se genera un recorte del 2.4%; en materia de Energía habrá una disminución del 3.0%, mientras que en el área de Trabajo y Previsión Social (STPS) será de 17.2%, entre otros recortes presupuestales. A lo anterior, dijo, hay que agregar el factor inflacionario que está contemplado en un 3.3%.

Mientras que la Defensa Nacional tendrá un aumento del 19.7%, Salud del 13.1%, Turismo del 667.0% para la construcción del Tren Maya y el Tren Interoceánico, y Petróleos Mexicanos (Pemex), pese a sus malos resultados, también tendría un aumento del 7.7% para la Refinería de Dos Bocas.