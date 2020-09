Gustavo A. Madero sigue sufriendo las carencias de la 4T y de Chíguil Figueroa

Los descontentos contra el alcalde de Gustavo A. Madero Francisco Chigüil Figueroa siguen a la orden del día, desde empresarios de la construcción hasta comerciantes y vecinos de las colonias de esa demarcación, los primeros que ven con temor la voracidad de los inspectores de esa demarcación quienes traerán la orden de sacar recursos para las próximas elecciones, teniendo en cuenta que Chíguil sigue con su proyecto de promover a su esposa la diputada federal Beatriz Rojas Martínez a ser la candidata de Morena para sucederlo.

En las redes sociales los maderenses que no comulgan con la filosofía del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y con el alcalde Chíguil se quejan de que en sus acciones a los habitantes de las colonias de GAM los “pongan a trabajar a los vecinos, eso si es pasarse de lanza… Y sin suelo jaja… bueno así los amantes de morena, no les dan, les quitan, los ponen y aplauden las obras del gobierno, esa obra la justificará Chíguil por 2 millones de pesos….”.

La administración de Chíguil Figueroa después de su informe dado hace unas semanas deja mucho que desear, sobre todo en la atención a quejas vecinales como las de Cuautepec, y otras, donde solamente a decir de los maderenses solamente a los que comulgan y están con Morena les va bien y no sufren.

En agosto pasado habitantes de la colonia Martín Carrera, revelaron presuntas anomalías qué hay en la Dirección de Administración de Capital Humano de la alcaldía de Gustavo A. Madero a cargo de Oscar Francisco Núñez Villa.

Los quejosos refiere que el subdirector de Administración de Personal Miguel Ángel Suastes Aguilar, se ha reportado en muchas ocasiones que mete jovencitas a su oficina para realizar actos sexuales, “mete a las jovencitas y se tarda más de una hora con ellas en su oficina, cierra las puertas y baja las cortinas, no podemos dejar que esta impunidad siga en la alcaldía Gustavo A. Madero”.

Destacaron, “el director de Administración de Capital Humano Oscar Francisco Núñez Villa, el mismo alcalde Francisco Chíguil Figueroa, su secretaria particular Lourdes “N´, están enterados de este caso, lo están cubriendo y no hacen nada por arreglarlo, pedimos que se haga justicia en esta demarcación o que sustituyan al alcalde de Gustavo A Madero, hay mucha corrupción en esta Dirección de Administración de Capital Humano, se están otorgando nóminas, programas de programa comunitario de mejoramiento urbano (PROCOMUR) a sus familiares, sabiendo qué hay muchos trabajadores explotados y están laborando más de 10 horas, no hay descansos, solo le dieron descanso a sus familiares y a sus agremiados, no se realizó correctamente el descanso de los trabajadores hubo varios enfermos de Covid-19”.

Recalcaron, “no se hizo nada, no se mandó a descansar al personal, en especial a los de la Subdirección de Administración de Personal a cargo del Miguel Ángel Suastes Aguilar (SAP), tuvo a todos sus trabajadores más de 10 horas trabajando sin descanso, cuando fue el área donde hubo más contagios, y el director de Administración de Capital Humano, Oscar Francisco Núñez Villa estaba enterado de este suceso y no hizo nada, estos dos personajes están haciendo en la Dirección, lo que quieren y el alcalde de Gustavo A Madero Francisco Chíguil Figueroa, no hace nada sabiendo todo esto y su secretaria particular la señora Lourdes, pues tampoco, esperamos se acabe todo esto en la alcaldía Gustavo A. Madero, no están bien las cosas”.

Asimismo, en ese mismo mes los vecinos denunciaron que Francisco CHÍGUIL Figueroa, da contratos millonarios a sus amigos, para ello ocultó 43 contratos, que tienen un valor de más de 130 millones de pesos y fueron adjudicados de manera directa. A pesar de que la Ley de Transparencia obliga a la dependencia, que encabeza el morenista a mostrar los documentos, en 2019 emplearon un link que no exhibe la información.

Por ejemplo, para la Rehabilitación, Mantenimiento y Conservación del Deportivo Rosendo Arnaiz, en la que se le entregó un contrato de 20.9 millones de pesos a Ana Laura Pérez Santos, no se pueden ubicar las condiciones del pacto.

O tampoco se pueden checar lo que estipulan un par de contratos para la empresa Erindaus S.A. de C.V., que suman un valor 6.4 millones de pesos, para la rehabilitación de espacios públicos.

Cabe recordar que en la Comntraloría y Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la administración de Francisco Chíguil Figueroa, es investigada por extorsiones en agravio de comerciantes ambulantes, constructores inmobiliarios, comerciantes establecidos y empleados, a quienes le cobran cuotas para financiar la campaña de la legisladora Beatriz Rojas Martínez.

Trascendió que desde las altas esferas de la Secretaría de Gobierno se le protegía a Chíguil Figueroa, pero al salir la ola de denuncias en su contra que llegaron hasta la misma jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, de la noche a la mañana se le retiró el apoyo para no contradecirla.

Chíguil enfrenta acusaciones de corrupción como el caso del Deportivo “Hermanos Galeana”, donde el director Jurídico y de Gobierno Enrique Rojas Serafín, organizó una mega feria y cobraron a cada uno de los casi 5 mil comerciantes, la módica cuota de 4 mil pesos, que supuestamente se utilizarían para la promoción y llevaría a los músicos para garantizar la inversión de cada comerciante.

El sector de la construcción en esa jurisdicción dieron a conocer que el alcalde madrense, por medio de su cuñada Lourdes Rojas y Serafín Rojas, hermana y sobrino de su esposa Beatriz Rojas Martínez, exigían a los constructores un derecho de piso de 100 mil pesos mensuales por el tiempo que dure la obra, con la advertencia de clausurar las construcciones y llevarlos a la ruina.

Por medio de un desplegado publicado en el mes de abril, los empresarios acusan a Jorge Miguel Hernández Vázquez, subdirector de Verificación de la GAM, y a Omar Carbajal Bernal empleado del Invea-CDMX adscrito a la GAM, quienes junto con Antonio Checa Xoxotla, JUD del área Calificadora de Infracciones de la alcaldía, le exigieron 100 mil pesos mensuales durante el tiempo que dure la obra, y así no obstaculizar las obras, así se las gastan en Gustavo A. Madero bajo la administración de Francisco Chíguil Figueroa.