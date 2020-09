Claudia Sheinbaum ha perdido dos años de gobierno, la reprueba Acción Nacional

Leobardo Reyes

El Partido Acción Nacional calificó como pérdida de tiempo los dos años que lleva Claudia Sheinbaum Pardo al frente del gobierno de la Ciudad de México, “hay cero resultados y la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum lleva dos años perdidos intentado demostrar sin éxito, a las y los capitalinos que trabaja para resolver los graves problemas que tiene la Ciudad”.

En conferencia de prensa virtual, los presidentes Nacional y de la CDMX del PAN, Marko Cortés y Andrés Atayde Rubiolo, respectivamente, Mauricio Tabe, coordinador Parlamentario del Congreso local, así como los diputados Christian Von, Gabriela Salido, Diego Garrido, América Rangel, Jorge Triana, Margarita Saldaña, Federico Döring, Paty Báez y Pablo Montes de Oca, coincidieron en que el gobierno capitalino “no ha resuelto nada y lamentablemente, las y los ciudadanos están peor que ayer”.

Por separado, Andrés Atayde manifestó que como cada informe, “la jefa de Gobierno dirá que todo va bien pero los de a pie, aquellos que viven al día saben perfectamente que cero y van dos años perdidos porque la economía está peor que nunca, la inseguridad va en aumento, hay más violencia, los negocios siguen cerrando y el desempleo, creciendo”.

Recalcó, “si sumamos la crisis de salud, a las que ya teníamos, cero y van dos, es por eso que en este segundo año de gobierno, las y los capitalinos, y por supuesto, la primer fuerza de oposición en la ciudad reprobamos a este gobierno”.

Consideró, el plan de Reactivación Económica presentado el miércoles pasado “no es más que un refrito insuficiente y de corto alcance, Acción Nacional no permitirá que nos vengan a pintar una Ciudad que no existe, que no es real. Ya vimos lo que sucedió con el informe del presidente de la República en donde tenemos también dos años perdidos”.

Convocó a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo a una mesa de trabajo sobre tres temas: salud, economía y seguridad, “ el PAN-CDMX seguirá señalando lo que está mal, proponiendo soluciones, y ojalá la jefa de Gobierno ya entre en razón y escuche para que en su tercer año que inicia pueda enmendar el camino y realmente dar resultados”.

Mientras que el líder nacional Marko Cortés Mendoza, lamentó que al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum “les quedara muy grande la silla, porque no han estado a la altura de las circunstancias en el manejo de la pandemia, la crisis en salud, económica y de seguridad. Tenemos hoy una severa crisis económica, el desempleo está disparado, la inseguridad y violencia se sigue incrementando, los feminicidios están a la orden del día y vemos que con indolencia, simplemente no están atendiendo, no están resolviendo”.

Sostuvo, la Ciudad de México es un termómetro nacional y en la economía familiar las cosas van muy mal, la gente no tiene ni siquiera lo necesario para poder tener los alimentos en casa, se han quedado sin empleo, los precios están aumentando y estamos en un escenario catastrófico, tanto en materia de salud como económica.

En su oportunidad, Mauricio Tabe coordinador parlamentario del GPPAN, destacó que este gobierno no tuvo pretextos para dar resultados, y si no los ha dado es porque no ha querido o no ha podido, por lo que ahora no puede culpar a la oposición, ‘no hemos sido una oposición chantajista, ni de consigna’.

Insistió, “al gobierno le faltó escuchar a la oposición y desdeñó al Congreso local para darle acompañamiento en sus decisiones ante la pandemia, ‘hemos reclamado desde el Legislativo local que esta emergencia debe enfrentarse con el apoyo de todos los poderes”.

Afirmó, “el desastre económico viene desde antes de la pandemia y está ligado al desastre que representa la 4T a nivel nacional con sus decisiones erradas, se esperaba que a la Ciudad le fuera bien, pero éste ha sido el peor año para la capital, aunado al mal manejo de la política económica durante la emergencia sanitaria”.