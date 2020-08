Falleció Manuel “El Loco Valdez”

Alrededor de las 3:40 de la madrugada de este viernes 28 de agosto, Manuel ‘El Loco’ Valdés, uno de los actores y comediantes más importantes de México, murió a los 89 años de edad y la causa de muerte habría sido el cáncer de piel que lo aquejó desde abril del 2017.

“Hace un tiempo me salió un granito aquí en la frente, no le hice caso, hasta le hice una canción. Me revisé, me fui con el dermatólogo y me dijo que era necesaria una biopsia”, explicó en su momento Valdés, quien fue conocido por sus personajes cómicos, interpretaciones disparatadas y cejas pobladas que lo convirtieron en un astro del cine y la televisión.

La Asociación Nacional de Intérpretes de México informó el deceso el viernes a través de su cuenta de Twitter. La organización expresó sus condolencias a su familia y amigos, sin precisar las causas de su muerte. Valdés padecía cáncer desde 2017.

Era hermano menor del actor mexicano Germán Valdés “Tin Tan” e inició su carrera actuando en películas de Tin Tan en la época de oro del cine mexicano como “Músico, poeta y loco”, “Calabacitas tiernas”, “El rey del barrio” y “La marca del zorrillo”.

Con el tiempo se hizo de su propio nombre en televisión en programas cómicos como “Ensalada de locos”, “El show del Loco Valdés” y “Variedades de media noche”. También era hermano menor de Ramón Valdés, célebre por su personaje de Don Ramón en la serie “El Chavo del 8”.

“El show del Loco Valdés” fue muy popular pero también lo llevó a ser censurado por el gobierno mexicano al hacer un chiste sobre el expresidente Benito Juárez al que se refirió como “Bomberito Juárez” y su esposa Margarita Maza, a la que llamó “Manguerita Maza”.

Otras de las películas destacadas de la carrera de Valdés son “La caperucita roja” de 1960, en la que interpretó al lobo feroz, “Las mujeres panteras” (1967) y “Bromas, S.A.” (1967). Entre sus más recientes créditos destacan la telenovela “Rafaela” de 2011, la película animada “La leyenda de la Nahuala”, para la que hizo la voz de Lorenzo Villavicencio, y la cinta animada “Selección Canina”, de 2015, en la que dio voz al Lobo Perreda.

Nació el 29 de enero de 1931 en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el norte de México. Su nombre completo era Manuel Gómez Valdés Castillo. Era padre del cantante mexicano Cristian Castro, producto de su relación con la actriz mexicana Verónica Castro. Valdés tuvo otros 11 hijos incluidos el actor Marcos Valdés y el cantante Pedro Valdés.