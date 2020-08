Consulta para juicio a expresidentes, solo un distractor

Los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Damián Zepeda Vidales coincidieron en señalar que el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador, a realizar una consulta sobre el enjuiciamiento a los expresidentes, no es sino un distractor en estos tiempos electorales, además de inconstitucional pues para llevar a alguien ante un juez «tiene que haber una imputación directa y entrar en un proceso legal», y al respecto es muy clara la Constitución, dijo Osorio.

El priista dijo que la instancia para llevar a juicio a alguien -en este caso a expresidentes de la República- es la procuración e impartición de justicia, y no una consulta.

Osorio Chong dijo que «no se puede consultar lo que por ley se tiene que hacer; no se puede por ley hacer sólo por (resultado de) una consulta».

«Ajustémonos a lo que la ley dice; hay una regulación para las consultas en las que se tiene que hacer determinadas preguntas», agregó.

«Pero la idea que se está planteando de llevar a juicio a los expresidentes es para otra instancia, la de la procuración de justicia y el poder Judicial», señaló.

«Es clara la Constitución: Lo que se tiene que hacer es pedir que si hay algún señalamiento respecto de una irregularidad se inicie un proceso, pues somos un país de leyes.

El hidalguense comentó que el propósito de esta consulta podría ser electoral y que en teoría una acción así no debería pasar y no tiene nada que hacer en términos electorales.

PAN Damián Zepeda

Por su parte el senador panista Damián Zepeda Vidales dijo que la consulta para llevar a juicio a expresidentes ,»en términos jurídicos es un absurdo».

«Aquí nadie ni es defensor de oficio, ni nada, simplemente lo que es la ley y no hay que andar jugando con ello, el tema es un absurdo y no va a pasar».

«Hay una muestra de desprecio hacia la autonomía de la Fiscalía, pues cómo un tercero, que no es jefe de la Fiscalía, va a decidir si se investiga o no a alguien. Eso le toca a la fiscalía cien por ciento», expresó.

Cabe recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador y las bancadas de Morena y PT en la Cámara de Diputados contemplan la posibilidad de que se reúnan firmas de ciudadanos que soliciten juicio, por hechos de corrupción, a expresidentes; 33% de legisladores de una de las Cámaras e, incluso, el jefe del Ejecutivo podrían proponerlo.

Coincidió con Osorio Chong en señalar que no puede haber una consulta en la fecha de la elección. En eso no hay ninguna disputa, no tiene nada que decir la Corte, ya que «hicimos una reforma a la Constitución que dice que es el primer domingo de agosto de cada año, y tuvo como propósito evitar que se abusara y se quisiera contaminar la elección con politiquería».

«No va a haber consulta en la elección; sí puede haber consulta el primer domingo de agosto, lo dice la Constitución desde diciembre de 2019», refirió.

PRD

El Grupo Parlamentario del PRD, que coordina la diputada Verónica Juárez Piña, valorara si procede interponer una impugnación legal para evitar que el presidente pretenda convertirse en el jefe de campaña de Morena en los próximos comicios, lo cual, transgrede la Constitución y las leyes electorales y en materia de comunicación social.

Mediante un comunicado, señaló que el Presidente de la República está decidido a convertirse en jefe de campaña de Morena, rumbo a las elecciones federales intermedias de 2021.

“Ese es el principal objetivo de los spots que ya se están difundiendo en las televisoras con motivo del segundo informe, en los cuales Andrés Manuel López Obrador recicla las principales frases de sus campañas a la Presidencia y alude también al eslogan de la coalición electoral con la que ganó en 2018”.

El titular del Ejecutivo Federal debería de ocuparse en resolver las crisis económica y sanitaria, «no en andar favoreciendo a su partido o creando cortinas de humo para desviar la atención de los malos resultados de su administración en estos dos años”.

“Es por eso que también se empecina en impulsar la consulta en el marco de las elecciones de 2021, para preguntar si las y los ciudadanos estarían de acuerdo en enjuiciar a los expresidentes, cuando es claro que no procede poner a consulta los derechos humanos”, agregó.

Apuntó que el Presidente no tiene voluntad real para combatir la corrupción, «sólo quiere obtener rentabilidad política de este tema, como en el caso Lozoya, que lo ha convertido en un reality show, armando un juicio mediático paralelo al proceso legal, cuyo resultado es previsible que sea la impunidad por las violaciones al debido proceso que se han cometido”.

“Andrés Manuel debe responder por los acuerdos a los que ha llegado con Emilio Lozoya, a quien al parecer le garantizó impunidad. Y también debe responder ante la Fiscalía General de la República por el video en el que aparece su hermano Pío, recibiendo dinero para Morena y sus actividades políticas, de manos de David León, ahora integrante del Gabinete”.