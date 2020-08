Arremete Silvano Aureoles contra AMLO por ser omiso ante pandemia y crisis de inseguridad

Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de omisión en el manejo de la pandemia por Covid-19, que tiene como saldo hasta ahora más de 60 mil defunciones y casi 600 mil contagios. El mandatario estatal criticó que esta administración también desatienda otras problemáticas, como el combate a la inseguridad y se concentre en temas intrascendentes como la rifa del avión presidencial.

“Que la violencia y la inseguridad no se detiene, sigue en aumento, sobre todo, el problema de los homicidios dolosos por la disputa de los territorios de las células o grupos criminales. (…) Porque no hay ninguna estrategia, más que esa perdedera de tiempo de todos los días, estar escuchando esa misa de 7 y esa reunión que hacen todos los días y obligan a que se hagan en los estados y que en realidad no ha servido para nada. (…) Lo que importa para el gobierno central es el teatro, el circo, es la rifa del avión y payasadas de esa naturaleza que vemos todos los días”.

Afirmó qu el país está parado en una situación muy compleja, difícil y delicada a consecuencia de la crisis sanitaria que se enfrenta. “Estamos en materia de salud llegando a los 600 mil contagios y la cifra que hoy circula del corte de ayer, son 60 mil 800 muertos, es decir, un escenario triste, lamentable, que estoy convencido una buena parte de esto se debe a la forma tan poco responsable en que el gobierno de la República ha enfrentado el tema. Ha sido una recurrente actitud omisa, empezando por el titular del Ejecutivo Federal que ni siquiera se digna a poner el ejemplo a sus propios funcionarios y a los que lo siguen”. Exigió al presidente López Obrador detener al menos uno de sus proyectos faraónicos, para reorientar esos recursos a mitigar la emergencia sanitaria y económica.

“De la situación económica que va a requerir también un replanteamiento de la asignación de recursos y hay que poner el dedo sobre el reglón de que el presidente tiene que suspender por lo menos uno de sus proyectos faraónicos, a quien le importa en este momento una refinería, o sea cuando el desarrollo tecnológico y el uso de las energías renovables va hacia otro rumbo. Pero, éstos van pa´tras”.

El gobernador de Michoacán participó en la Reunión Plenaria de los grupos parlamentarios del PRD en las cámaras de Senadores y de Diputados, a la víspera del inicio del periodo ordinario de sesiones el 1º de septiembre próximo.