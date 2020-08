Deslindes en cascada por el caso Lozoya

Miguel Ángel Osorio Chong, senador del PRI y exsecretario de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto acudió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para entregar cuatro carpetas de documentos probatorios para responder a las imputaciones que se le han hecho, a través de la denuncia que presentó Emilio Lozoya Austin, ex titular de Petróleos Mexicanos.

En un video en su cuenta de Twitter el hidalguense muestra cuando va llegando a la sede de la Secretaría de la Función Pública en Avenida de los Insurgentes Sur, en la Ciudad de México.

«Estoy aquí con mi abogado Marco Julio Venegas, hemos venido a entregar las pruebas que se requieren. La primera respuesta que nos dieron es que son copias y que no son suficientes. Hemos venido a entregar 4 carpetas que han sido recibidas para poder aclarar absolutamente todo de lo que se nos ha señalado», dijo.

«Lo hacemos porque no tenemos nada que esconder y tenemos los elementos suficientes para que en el marco de la Ley se resuelva de manera favorable».

Esto luego de darse a conocer que la Secretaría de la Función Pública abrió una indagatoria sobre el patrimonio del político hidalguense y su esposa.

Luis Videgaray

Por su parte, el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray dijo que “las múltiples imputaciones” son “falsas”, “absurdas”, “inconsistentes” y “temerarias”.

“Las acusaciones de Lozoya son mentiras, inventadas para intentar librar las consecuencias de sus propios actos. El único responsable de la grave situación legal que enfrentan él, su madre, su hermana y su esposa, se llama Emilio Lozoya”, sostuvo.

“No sorprende que Lozoya intente ahora culpar a otros para salvarse. Es una actitud que corresponde con su personalidad. Tampoco sorprende que intente culparme precisamente a mí de sus actos indebidos: desde aquellos años es ampliamente sabido que tuvimos una mala relación personal, resultado de su mal manejo financiero de Pemex, de lo que él pretendía hacer con la reforma energética, y de su conducta como servidor público”, expuso.

Videgaray dijo estar dispuesto a comparecer ante la FGR, donde Lozoya interpuso la denuncia: “Estoy listo siempre para atender el llamado de la autoridad competente, y contribuir así al esclarecimiento de la verdad”.

Dejó en claro que está alejado de la escena pública: “Como es del conocimiento público, he decidido estar lejos de cualquier proceso político y de decisión de política pública, y por ello hasta ahora me he reservado mis opiniones en torno a este y a todos los temas de coyuntura nacional. Sin embargo, no voy a permitir que por una venganza política se me difame, y por ello habré de dirimir estos tema y defender mi honorabilidad a través de las instancias jurídicas correspondientes”.

Ricardo Anaya Cortés

El panista Ricardo Anaya, excandidato a la presidencia de México en las elecciones federales de 2018 explicó que todo señalamiento de Emilio Lozoya es “absolutamente falso”.

Mediante un video menciona los errores cronológicos en la denuncia de Lozoya donde se le apunta como uno de los involucrados en sobornos.

Anaya presentó una demanda por daño moral contra el exdirector de Pemex.

“Como lo anticipé, hoy inicié acciones legales ante el Poder Judicial Federal, a fin de demandar por daño moral a Emilio Lozoya (…) La verdad está de mi lado”, escribió Anaya en su cuenta de Twitter.

José Antonio Meade

Mientras que, el político y economista mexicano, quien fuera candidato a la presidencia de México en las elecciones federales de 2018 por el PRI, José Antonio Meade Kuribreña, también rechazó los señalamientos en su contra.

Por lo que escribió en Twitter que siempre se ha manejado con “con absoluta honorabilidad y legalidad” a lo largo de su carrera política.

Francisco García Cabeza de Vaca

El gobernador de Tamaulipas, también, se deslindó de las acusaciones de Emilio Lozoya; mediante su cuenta de Twitter, aseguró que responderá ante los dichos del exdirector de Pemex.

Acción Nacional

Ante pruebas contundentes, Acción Nacional tomará medidas contundentes.

El delincuente confeso, Emilio Lozoya, hoy es un aliado estratégico del presidente López Obrador, para denigrar a Acción Nacional que es la alternativa frente al fracaso del gobierno morenista, porque saben que nosotros sí les podemos ganar en el 2021, y está dispuesto a declarar cualquier cosa con tal de no ir a la cárcel.

La denuncia de Lozoya contiene sus dichos, ahora los debe probar.

Acción Nacional le exige a López Obrador y a la Fiscalía General de la República:

Que el delincuente confeso Emilio Lozoya vaya a la cárcel por todo el desfalco que provocó en PEMEX, para que pague por sus hechos. Que de forma inmediata se presenten todas las supuestas pruebas que dice tener. Que se inicie proceso contra Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. Que la FGR se apegue al debido proceso y que sin distingos se actúe contra todos quienes resulten responsables. Que se abran expedientes de investigación contra todos los casos de corrupción del actual gobierno federal. Que el Presidente se concentre en atender la profunda crisis sanitaria y económica y desista de su burdo intento por dañar a la oposición en México.

Lozoya debe pagar por sus delitos

No hay evidencias de que al PRI entró dinero de manera ilegal.

El líder priista hace un llamado a trabajar en unidad y con responsabilidad.

El Presidente Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, afirmó que es inaceptable cualquier tipo de corrupción, así que consideró que Emilio Lozoya debe pagar por sus delitos.

Anunció que, acorde con la legislación penal, este instituto político presentará una denuncia contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), “porque somos víctimas y queremos que devuelva todo lo que indebidamente recibió”.

Lo anterior, tras señalar que es inaceptable que la antes PGR haya abierto el caso de Odebrecht y no haya consignado a nadie.

En entrevista, destacó que “no hay un solo documento que evidencie que en las cuentas del partido entró dinero adicional como lo establece la ley”. Le corresponderá, dijo, a los que son señalados de recibir sobornos aclarar lo pertinente. Pidió que lo que se tenga que investigar sea haga de manera clara y puntual.

“En el PRI estamos al lado y a favor de que se aplique la ley, como lo marcan los derechos de los ciudadanos”. Pedimos que se hagan las investigaciones pertinentes, que no se judicialice la política ni se politice la justicia, aseveró.

En otro tema, destacó que la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) es una gran oportunidad para llamar a un gran acuerdo y trabajar juntos para que haya gobernabilidad; insistió en que es momento de trabajar para que los mexicanos tengan dinero para pagar la renta, la luz, los alimentos y los medicamentos.

“La polarización del país no ayuda a nadie, por un lado la izquierda proponiendo cosas que no le dan resultados y avances a México, y por otro la derecha que critica con más ocurrencias, polarizando a nuestro país”, reclamó.

Finalmente, Alejandro Moreno aseguró que el Revolucionario Institucional hace un llamado para fortalecer la unidad nacional, por trabajar de manera cohesionada para que tenga mejores resultados el Gobierno y así le vaya bien a México.

De comprobarse actos de corrupción, se debe regresar el dinero

El Grupo Parlamentario del PT llamó a las autoridades para que, de ser ciertas las acusaciones que hizo el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, que involucran a altos funcionarios del sexenio pasado en supuestos sobornos para la aprobación de la reforma energética, se regrese el dinero robado a las arcas de la nación.

En un comunicado, las y los diputados de la bancada consideraron que dichos actos de corrupción afectaron gravemente los recursos del país, y es una muestra más de las estrategias llevadas a cabo por administraciones anteriores, en las que no importaba la voluntad del pueblo y se ponían por encima los intereses particulares de unos cuantos, “situación que con la Cuarta Transformación no volverá a ocurrir”.

Insistieron en que este tipo de acciones deben ser castigadas conforme la ley, y rechazaron que se trate de una persecución política.

“El que hayan sido exhibidas estas pruebas marcará un precedente para que se puedan erradicar dichas prácticas, propias de los gobiernos neoliberales”.

“El PT seguirá con detalle cada paso que se lleve a cabo en la investigación y no cesará en el combate a la corrupción que tanto daño le ha hecho a México y a su población. No daremos ni un paso atrás para erradicar este cáncer que vulneró a la mayor parte de las y los mexicanos”, aseveraron las y los diputados.