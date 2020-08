Desde el sexenio de Calderón se dieron los hechos denunciados por Emilio Lozoya

José Ángel Somera

En la denuncia presentada por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Ricardo Lozoya Austin (ERLA) presentada ante la FGR en torno a la investigación que se sigue en su contra y su familia por los sobornos que le entregó la empresa brasileña Odebrecht donde señaló como principales responsables al expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso, y al Poder Legislativo inició en el sexenio del presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

Especificó que concluyó esa red corrupción en la administración pasado con la “negociación de la reforma energética, durante ese lapso el grupo Odebrecht no sólo tuvo beneficios y contratos por parte del Estado mexicano, sino que además participó activamente junto con otras grandes empresas influenciando la política energética del país mediante la reforma energética, facilitando por instrucciones de Enrique Peña y Luis Videgaray importantes sumas de dinero para los grupos parlamentarios, utilizando a Pemex como instrumento para dichos fines ilícitos, Odebrecht sabía desde 2013 que los recursos que aportó eran en su mayoría para influenciar y apoyar las gestiones del presidente de la República negociaba en el Congreso de la Unión”.

En el documento recibido por la FGR el 11 de abril de 2020, ERLA refiere que todo lo que conoce sobre la adquisición del complejo AgroNitrigenados y su rehabilitación … hechos que en su conjunto o de manera individual constituyen un delito mucho “más grave que el que se me imputa en las carpetas de investigación FED/SEIDF/UNA/CDMX/0000289/2019 y FED/SEIDF/CGI-CDMX-0000117/2017”.

Refirió en la denuncia que conoció a Luis Weily desde antes que se integrará al equipo de campaña del entonces candidato del PRI Enrique Peña Nieto, e incluso le llegó a pedir consejos para expandir sus negocios, y estructurar otros proyectos en México y otros países latinoamericanos, y del Medio Oriente, le sirvió de enlace y le presentó a empresarios de los estados de Hidalgo, Veracruz y México, así como en los Emiratos Árabes. Cuando entró a la campaña del PRI ya no tenía buena relación Weilly.

Resaltó que a principios de 2012 a petición de Peña Nieto y Videgaray Caso se reunió en una cafetería de las Lomas de Chapultepec con Luis Weilly, a fin de sacar recursos para cubrir los gastos de asesores internacionales, en esa ocasión le pidió que aportará para la precampaña y campaña 6 millones de dólares, lo cual aceptó, incluso el dueño de la firma Odebrecht –Marcelo Odebrecht- se lo había ofrecido a Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México. También se habló del incremento de obras y con ello el aumento de contratos una vez que Peña ganará las elecciones, se materializaba la reforma energética.

Comentó que la empresa en la que Luis Wheilly depositó el dinero es Latin America Asia Capital Holding LTD. Empresa que adquirió de 2009 a 2010 a la cual nombró como beneficiaria a su hermana Gilda Susana Lozoya Austin en el año 2012, antes de asumir cargo en el gobierno como director de Pemex.

Detalló, Odebrecht realizó la transferencia vía la empresa Olfdhore ”Innovation Research Engineetin and Development Ltd., a través de Meinl Bank Ltd con sede en la isla de Antigua por un monto de 3 millones 150 mil dólares, aunque la firma carioca había acordado 4 millones pero solo entregó eso. Los 850 mil dólares restantes los iba a poner en efectivo Fabiola Tapia Vargas socia de Odebrecht. Los depósitos realizados a la cuenta 126007 del banco suizo Gonet & Cie Ltd se realizaron del 20 de abril al 18 de junio de 2012.

Los recursos se utilizaron para pagar a las empresas consultora Dirk Zavala, Ruborth Ltd, International Strategic Solutions Inc,, Bean LLC (fusión GPS), Mauricio Sánchez y otras siete firmas, por un monto aproximado de un millón 600 mil dólares por sus servicios prestados a la campaña del PRI, millón y medio se quedó con él en la cuenta 0240-880974601 del banco UBS a nombre de la empresa Tachos Holding Limited, empresa de su propiedad.

Por lo que respecta a los sobornos para la reforma energética de Peña en febrero de 2013 el presidente Peña y el titular de la SHCP Videgaray Caso le instruyeron para que realizará los acercamientos con los grupos, por lo que a través de terceros entregar recursos por medio de bolsas bancarias transparentes a senadores integrantes de la Comisión de Energía del Senado, y a un diputado federal, el dinero era de Fabiola Tapia Vargas.

Reveló que en el caso de los integrantes del PAN “no se trató de una negociación, sino de una extorsión ejercida por parte de ellos hacia mi persona, con la finalidad de que aprobaran las reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras, el grupo lo conformaban Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas, y Jorge Luis Lavalle Maury, las extorsiones se verificaban en mi oficina de Marina Nacional 329 en la colonia Verónica Anzures de la alcaldía de Miguel Hidalgo, los recibía a petición de Luis Videgaray, en u principio pedían 50 millones de dólares a cambio de su voto aprobatoria a la Reforma Energética, ellos tenían proyectos en los estados de Tamaulipas, Campeche y Querétaro, por eso pedían contantemente pedían dinero, además llevaban contratistas para que se les dieran contratos de Pemex, los recursos en el caso del PAN se iban dando como fueran avanzando los borradores de la Reforma, por eso me sorprendió cuando se ventiló el escándalo en los medios donde algunos pedían castigo para mí, entre ellos Ricardo Anaya Cortés, por el contrato Etileno XXI y de Tula 1 de Odebrecht, los recursos fueron empleados para darles lo que pedían a cambio de aprobar el proyecto”.

Esto solamente es una parte de la denuncia que presentó el exdirector de la Paraestatal, ahora basta esperar en que terminará este nuevo escándalo político judicial que empaña de nuevo a México.