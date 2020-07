Rechaza Suprema Corte despenalización del aborto en Veracruz

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó un proyecto de amparo para la despenalización plena del aborto en Veracruz y que, según los ministros en contra del proyecto, habría obligado a realizar modificaciones legislativas al Congreso veracruzano.

El proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá buscaba la modificación de los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz. Dichas modificaciones implicaban, además de la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación, ampliar también las causales relacionadas con la salud de la mujer y la eliminación del límite de 90 días para interrumpir el embarazo en el caso de violación.

Con ese proyecto de sentencia, González Alcántara pretendía otorgar el amparo a distintas organizaciones no gubernamentales que habían buscado la protección de la justicia federal para evitar la criminalización del aborto.

Cuatro de los cinco ministros votantes de la Primera Sala se posicionaron en contra de las modificaciones legislativas previstas por el proyecto de González Alcántara. Las ministras Margarita Ríos Farjat y Norma Lucía Peña Hernández y los ministros Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fueron los votantes en contra de las reformas y dejaron en claro que su voto en contra era contra los términos propuestos por el proyecto.

Durante la sesión no se discutió ni argumentó el fondo de las reformas. Esto implica que los ministros no llegaron a posicionarse acerca de la despenalización del aborto en el estado, sino que rechazaron estudiar el fondo de las reformas por considerar que el proyecto de sentencia no cumple con los requisitos de procedimiento.

Por esta razón, el proyecto será retomado por otro miembro de la Corte, quien deberá redactarlo nuevamente de modo que cumpla con los requisitos de forma y la SCJN evalúe el fondo de las reformas presentadas. El nuevo proyecto será discutido posteriormente.

La negativa al proyecto implica también que el aborto no queda despenalizado en todas las causales por el momento y se conservan las causales ya existentes, que incluyen la interrupción del embarazo por violación, embarazo culposo, malformaciones o cuestiones relacionadas con la salud.

Tras conocer el resultado, el presidente del Frente Nacional por la Familia, Rodrigo Iván Cortés, felicitó a los Ministros que votaron en contra del proyecto, pues consideró que tuvieron “valentía, y sin dejarse intimidar por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hayan votado a favor de la vida”.

“Cada vez somos más las instituciones y personas que nos sumamos a respetar el derecho a la vida y hemos comprobado que los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son personas sensatas y con valores”, refirió Cortés.

En otro orden de ideas, se dio a conocer que la Primera sala asumió el conocimiento de un asunto relacionado con el alcance del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la honra y a la privacidad; así como las tensiones que entre ellos pudieran presentarse.

En sesión del día de hoy 29 de julio de 2020, la Primera Sala a propuesta del Ministro Gutiérrez Ortiz Mena decidió atraer para su conocimiento, el amparo promovido por el señor Sergio Aguayo en contra de la sentencia emitida por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

La Primera Sala consideró que el asunto planteado reúne las características de interés y trascendencia, pues al resolverlo, podría pronunciarse sobre cuestiones constitucionales y aspectos trascendentes en materia de legalidad, tratándose de asuntos en donde se encuentran en tensión el derecho de libertad de expresión y derechos a la imagen, honra y honor de particulares.

La Primera Sala analizará en el caso concreto la decisión de la Sexta Sala antes mencionada, que versó sobre el derecho de libertad de expresión, sus alcances en relación con particulares y el hecho de que se trate o no de personas con relevancia pública.

El asunto permitirá a la Primera Sala continuar revisando la forma en que el debate público incide sobre las personas y la forma en que este debe ser examinado de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales que existen al respecto.

Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 760/2019. Ponente Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Sesión de 29 de julio de 2020.