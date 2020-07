Designa López Obrador a Jorge Arghains Díaz Leal, nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes

Marisol Hernández Mueller

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador designó hoy, como Secretario de Comunicaciones y Transportes, a Jorge Arganis Díaz Leal, en sustitución de Javier Jiménez Espriú, quien presentó la renuncia.

Jorge Arganis Díaz Leal es ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde también ha sido profesor durante casi tres décadas.

Fue Director General de Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de México.

Ha ocupado los cargos de tesorero y presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Ingeniería; presidente de la Generación 60, coordinador general de la Asamblea de Generaciones y consejero de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción.

En el Colegio de Ingenieros Civiles de México ha sido coordinador de diversos Comités, secretario del XVI Consejo Directivo, vicepresidente del XXIII Consejo Directivo y presidente del XXV Consejo Directivo; representante por parte de México en la Federación Iberoamericana de Ingeniería Civil y Construcción.

Ha sido miembro del Comité Mexicano para la Práctica Internacional de la Ingeniería, en el Marco del Tratado de Libre Comercio y vicepresidente del Área Civil de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingeniería (UMAI). Fue Coordinador del Comité de Ética y Profesionalismo del North American Alliance for Civil Engineering (NAACE).

Asimismo, socio fundador de Causa Ciudadana, A.P.N. y primer coordinador del Grupo Ingenieros para el Cambio (INPAC), organizaciones políticas plurales.

La Asamblea de Generaciones de la Facultad de Ingeniería de la UNAM le otorgó el Reconocimiento a la Actividad Gremial en 1985, la Texas Society of Professional Engineers lo designó socio honorario en 1993 y en 1998 el Colegio de Ingenieros Civiles de México le otorgó la calidad de Miembro Emérito.

Al ser presentado a los colaboradores del ex secretario, Jorge Arganis Díaz Leal se manifestó satisfecho con el trabajo de la Secretaría durante el mandato del presidente López Obrador y subrayó que actuará con la transparencia y probidad que exige la Cuarta Transformación.

Funcionarios en el gobierno Federal, con pocos resultados

Antonio Ortega Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, afirmó que la renuncia de Javier Jiménez Espriú al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el nombramiento de Jorge Arganis Díaz Leal como su sustituto, confirma la integración de un equipo de gobierno con criterios de lealtad y acompañamiento político-electoral al Presidente Andrés Manuel López Obrador, mas no obedece a perfiles con metas y objetivos que busquen el crecimiento del país.

Señaló que estos titubeos significarán daños seguros al desarrollo de México, por lo cual advirtió que el PRD estará muy pendiente y vigilante, y revisará “con precisión y objetividad” el trabajo de Díaz Leal como nuevo titular de la SCT para que sea eficaz. Ello, tras recordar que el nuevo titular de Comunicaciones a nivel Federal está ligado a un período muy cuestionado de la gestión del hoy Canciller Marcelo Ebrard (entonces Jefe de Gobierno de la CDMX), particularmente con la edificación en 2012 de la controversial Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, cuyas fallas recurrentes obligaron a su clausura por meses afectando a millones de usuarios, sin contar las pérdidas económicas que generó para el erario.

“El anuncio de Javier Jiménez Espriú y la espera dubitativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador para confirmarlo, deja de lado lo que desde hace meses, aparecía como una ‘renuncia anunciada’. Esta Secretaría, en el informe de la Auditoría Superior de la Federación, aparece como una de las que tuvo el mayor margen de subejercicio presupuestal, lo que habla de que los planes y metas ahí trazadas para el año anterior y este, no fueron alcanzados a pesar de que la Cámara de Diputados dispuso de los recursos suficientes para atenderlos”, refirió el perredista.

En segundo lugar, dijo, de manera lamentable, Jiménez Espriú no pudo defender sus facultades, y el titular del Ejecutivo dispuso -de manera arbitraria- de una parte del presupuesto para financiar tres proyectos estratégicos de los que hemos catalogado como “proyectos faraónicos y clientelares” que tienen que ver con el Tren Maya, el Transístmico, y la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía (Felipe Ángeles) que dejaron al Secretario prácticamente como “florero”, sin condiciones de poder instrumentar ninguna medida.

Ortega Martínez resaltó que, aunado a ello, antes de que surgiera el problema del COVID-19 en nuestro país, se conoció la decisión de AMLO para que los puertos y la marina mercante –cuya jurisdicción está en manos de la SCT- sería entregada a la Secretaría de Marina. A tal grado, que se presentó un proyecto legislativo para trasladar toda la estructura de mando, lo que motivó un rechazo inmediato de Jiménez Espriú, y evidenció su inconformidad acompañada de la amenaza de la renuncia hace cuatro meses.

El citado dictamen –recordó Ortega- ya aprobado en la Comisión respectiva, también fue desactivado y lo mandaron a la “congeladora legislativa”; pero hoy vemos que, finalmente, el Presidente insiste en militarizar la vida y gestión pública porque no encuentra soluciones para resolver la problemática de “puertos y marina mercante”, de manera que ha cedido a la tentación de que la única solución son las Fuerzas Armadas.

“Esto devolvió a Jiménez Espriú las posibilidades de reclamo; pero ya no hubo medias tintas del Presidente, ni argumento suficiente, por lo que –finalmente- la renuncia fue concretada”.

Antonio Ortega recordó que esta dimisión de Javier Jiménez Espriú a la SCT se suma a otras a nivel de secretarías de Estado (Hacienda y Semarnat), y muchas más en los subsecuentes niveles de mando, “lo que nos confirma la integración de un equipo de trabajo sin la debida claridad ni la definición de perfiles, metas y objetivos; sino que, criterios cercanos a la lealtad y acompañamiento político y electoral, determinaron la integración de un Gabinete de funcionarios que está “haciendo agua” permanentemente, con pocos resultados, y que -desde luego- están dañando al país por su incapacidad para presentar una visión clara de lo que se quiere alcanzar, con metas y objetivos que puedan ser evaluados”.

Al finalizar, el legislador federal concretó que esta es una buena oportunidad para que Jorge Arganis Díaz Leal pueda -con claridad- exponer una visión con planes, objetivos y metas; y tengamos certeza de que los sistemas carretero, ferroviario, y las comunicaciones de todo tipo así como las áreas que dependen de la SCT, recuperen el tiempo perdido para que, finalmente, se devuelvan a la sociedad, bienes y servicios fundamentales para su desarrollo.

Carta de renuncia

El secretario de Comunicaciones y Transporte de México, Javier Jiménez Espriú, renunció este jueves a su cargo tras oponerse a la decisión del presidente de poner en manos de militares la administración de los puertos y aduanas del país.

“Quiero informarles que acepté la renuncia del ingeniero Javier Jiménez Espriú como secretario de Comunicaciones y Transportes”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en un video difundido en sus redes sociales.

El ahora ex secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, agradeció a López Obrador la oportunidad de “luchar con él para buscar el bienestar de los mexicanos”; así como señaló que él sigue siendo fiel a los proyectos de la Cuarta Transformación, pesé a la discrepancia por el asunto de los puertos maritimos y aduanas.

“Pues mire, yo le agradezco a usted sus palabras hacia mi persona, y le agradezco también, señor presidente, la oportunidad que he tenido desde 2009 que me incorporé a su extraordinaria gesta para buscar la Cuarta Transformación, que me ha permitido desde entonces luchar con usted para buscar el bienestar de los mexicanos y la defensa del patrimonio nacional.

Y le agradezco también particularmente, que todo este tiempo, ya 20 meses, me han permitido participar en acciones que considero muy importantes, muy trascendentes para el futuro de México.

Y hablando de lo que usted esta diciendo, le agradezco también su compresión, su respeto y su aceptación a mi decisión de separarme por este diferendo, esta discrepancia que usted hoy ha mencionado, pero para mi ha sido una gran satisfacción, usted debe saber, como se lo hice saber en la carta que le presenté, que yo sigo siendo fiel y leal a los proyectos de la Cuarta Transformación”, expresó Jiménez Espriú.