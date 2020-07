Presenta gobierno federal proyecto para reformar al sistema de pensiones

Durante la conferencia mañanera de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que es necesario corregir el sistema de pensiones porque la que se reformó hace unos años se quedó corta y si no se corrige, al pensionarse, los trabajadores recibirían menos de la mitad de su salario. Esto se iría agravando con el tiempo.

De manera que presentó, junto con diputados y empresarios, la propuesta de reforma al sistema de pensiones.

Al respecto, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, destacó que el trabajo se realizó en colaboración con el objetivo fundamental de buscar el bienestar del país.

Explicó que lo primero es aumentar la cantidad de ahorros, como ustedes lo van a ver, significativamente. Llegamos a estándares, que cuando ustedes suman ya la aportación al Infonavit, que también va a dar al patrimonio de los trabajadores, estamos en estándares verdaderamente internacionales y así lo lograremos en el tiempo al juntar el Afore y el Infonavit.

Estos dos vehículos nos permitirán definitivamente que la cantidad de ahorro le permita esa jubilación justa y digna a los trabajadores mexicanos, y eso es lo que ansiamos, ahí es donde vamos a tocar a las familias y a los mexicanos, y vamos a lograr ese bienestar.

Lo segundo, sin duda eran los criterios de elegibilidad, que también, como lo explicó el señor secretario, los estamos modificando en esta propuesta para tratar de hacer accesible realmente y reconociendo la situación del mercado laboral en México en donde cruza constantemente de la formalidad a la informalidad un trabajador durante los años de vida y de trabajo. Estamos reconociendo eso, haciendo más fáciles los criterios de elegibilidad.

Pero también es destacable en este trabajo de la autoridad y yo destaco la presencia del senador Monreal, de nuestro amigo el diputado Mario Delgado, porque esto lo tenemos que hacer en conjunto.

Esperamos, y este es otro de nuestros grandes deseos, que esta propuesta pueda pasar en el Congreso, sin duda con las mejoras que los legisladores piensen que todavía la propuesta deba tener, pero que se logre pasar, que se logre pasar porque este es un beneficio para México.

CARLOS ACEVES DEL OLMO

El sector de los trabajadores en este acto reconoce el interés del señor presidente por estar como testigo de honor para dar a conocer este importante acuerdo, que después de mucha lucha finalmente estamos aterrizando.

El problema de las pensiones tiene muchos años de atraso, no se había movido nada -hasta ahora que lo estamos logrando- desde 1997, cuando se fundaron estas instituciones que dieron como marco que hubiera Afores que administraran los fondos para pensión, que en ese año fueron de 6.5; 23 años después estamos volviendo a tratar el asunto, un asunto que no es sencillo, que no ha sido fácil llegar a donde hemos llegado, que ha habido una insistencia permanente del sector de los trabajadores en todas las organizaciones para que las pensiones sean verdaderamente útiles para cuando los trabajadores terminen su vida natural de trabajo y puedan tener tranquilidad y apoyos económicos.

Actualmente, las pensiones como están hasta ahora, cuando un trabajador se jubila a los 60 años escasamente tendrá como pensión el 30 por ciento del salario que tiene actualmente. No hay que ser matemático para entender que es imposible que alguien viva con el 30 por ciento del salario que ganaba cuando era trabajador vigente.

Ahora vamos a esperar que el legislativo, pues podamos llegar a entender lo que hoy se está haciendo. No rechacemos las opiniones de otros, pero hagamos una iniciativa de ley que verdaderamente se ajuste a los tiempos que vivimos y que no sea de ninguna manera capital político para alguno de los partidos que están actualmente tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Esto es muy serio.

La gente tal vez, cuando vea los porcentajes, sienta que no es lo suficiente; y tiene razón, no es lo suficiente, pero es lo que en este momento se puede hacer, porque aparte de todo tenemos además la pandemia y no es un momento muy apropiado cuando se está teniendo tantos gastos combatiendo a ese flagelo que hiciéramos cosas que nadie podía sostener, ni los empresarios ni el gobierno, y nosotros como trabajadores, como dirigentes de trabajadores, tenemos que estar conscientes de eso.

MARIO DELGADO CARRILLO

Este evento tan importante tiene que ver con empezar a corregir una de las herencias más injustas del gobierno neoliberal.

La reforma 97 eliminó el sistema solidario para empezar las cuentas individualizas. Y si leemos la exposición de motivos de la reforma 97, hablaba de que se iba a incrementar el ahorro interno, de que iba a beneficiar al sistema financiero, de que iba a ser incentivo para la creación del empleo, pero no se hablaba del trabajador.

El centro de la reforma no fue el trabajador y el esquema era dejar al trabajador al garete, a expensas del mercado, que trabajara toda su vida a ver si lograba con su esfuerzo tener una pensión digna en una economía con salarios bajos y alta informalidad.

Y durante 20 años se festejaban las cifras de aumento del ahorro interno, del beneficio que traía al sistema financiero, pero nunca se hablaba de cuál iba a ser el resultado para el trabajador, de qué pensión iba a tener.

Los trabajadores necesitan una gesta heroica durante toda su vida, cotizar 25 años y apenas tener el 30 por ciento de su salario promedio y más del 60 por ciento no alcanzan a tener una pensión; es decir, es un sistema de pensiones que no genera pensionados, sino desamparados.

RICARDO MONREAL ÁVILA

Ciudadano presidente, hace unos días leí cómo 83 millonarios del mundo de nueve países que se autodenominan millonarios para la humanidad, han expresado al G-20 y a los gobiernos del mundo que les cobren más impuestos y han expresado la necesidad de un cambio en el orden mundial. Estos 83 multimillonarios de nueve países del mundo han expresado además la necesidad de arribar a una política de progresividad fiscal, una discusión impostergable.

Es importante esta tasa de reemplazo porque, como sexto lugar o sexto punto, diríamos, se reduce la cotización de semanas para aspirar a una pensión. Actualmente son mil 250 semanas, 25 años.

Y una cosa importante les digo. En este momento, si alguna persona tiene mil 249 semanas, le falta una y se quiere retirar, opera lo que llaman ‘negativa de pensiones’, es decir, no se le admite retirarse con nada, se le regresa lo que ahorró y simplemente se le ignora por el sistema de pensiones.

Ahora no, si se aprueba por el Congreso esta propuesta, bastarían con que coticen 750 semanas, es decir, promedio de 15 años y tendría garantizado el trabajador o la trabajadora la pensión.

Pero además una cosa importantísima. El sector patronal, los patrones, aumentan su aportación de 5.5, que es actualmente, a 15.88 que durante ocho años se irá incrementando paulatinamente hasta lograrlo.