Reclaman diputados insensibilidad de la CFE

*Cobros excesivos y cortes del servicio afectan a los ciudadanos.

El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados aseguró que urge sensibilidad social y empatía hacia miles de familias mexicanas que viven la disyuntiva de llevar comida a su mesa o pagar los recibos locos que cobra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el suministro de energía eléctrica.

La bancada dijo en un comunicado que la pandemia por el Covid-19 es una tragedia que se agrava por los cobros injustos y cortes masivos de luz. Incluso el periódico español “El País” retomó y destacó a nivel internacional, que 700 mil hogares mexicanos sufrieron el corte del suministro eléctrico durante los dos primeros meses del confinamiento, justo cuando una parte de la población trabaja desde casa y otra, mucho más grande, perdió el empleo.

Por ello, precisaron las y los diputados del PRI, es necesario que la CFE frene el corte masivo del servicio eléctrico durante esta pandemia, cuando la electricidad es elemental para permanecer en casa y mantener en buen estado los alimentos y equipos, en lugares de temperaturas extremas.

Para el GPPRI la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo no se debe politizar; es inadmisible que la CFE, en lugar de mostrar empatía con la población, utilice la comunicación institucional, como ayer lo hizo, para descalificar a las y los legisladores que son portavoz de una demanda de miles de familias en todo el país que se han visto severamente afectadas por el corte del servicio eléctrico, concluyó la bancada.

En el mismo tenor se pronunció la diputada Hortensia Noroña Quezada, quien señaló que la Comisión Federal de Electricidad debe suspender los cortes en los servicios contra quienes orillados por la crisis financiera causada por la pandemia no han cubierto sus adeudos y por ello presentó una iniciativa de ley para la CFE ponga fin a estos atropellos contra la sociedad.

La legisladora federal condenó la insensible postura de La Empresa de Clase Mundial a cargo de Manuel Bartlett Díaz, un insensible servidor público, cuya arrogancia llega a extremos de señalar “que ahora la gente gasta más luz, porque tienen más lujos”, fustigó la legisladora.

Señaló que no es de extrañar la postura de Bartlett Díaz, burlona, ofensiva e insensible con la sociedad, es un hombre que “todo se le cae, como el sistema en 1988 y ahora la CFE y sus servicios también se caen”.

Dijo que Bartlett debe considera otras opciones antes del corte de energía a los hogares y pequeños establecimientos.

Puso en contexto que al menos son 700 mil usuarios de CFE los que se han quedado sin servicio de energía por la postura insensible de la dependencia.

Lamentablemente –dijo- no hay un análisis que apoye la extrema medida ordenada por Bartlett, “no han tomado en cuenta los intensos calores en la Zona Centro y Carbonífera de Coahuila y de otras partes del país” tampoco toman en cuenta que en estos momentos todas las familias están en sus casas y el consumo de energía eléctrica aumenta.

La diputada Hortensia Noroña Quezada (PRI), Integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, llamó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a suspender, hasta que se levanten las medidas sanitarias y de confinamiento, los cortes al servicio eléctrico doméstico por adeudo total o parcial del pago.

“Exigir que este tipo de prácticas arbitrarias y condenables, por parte de la CFE, no se sigan aplicando en contra de la población en estos tiempos sumamente difíciles en los que la pandemia de Covid-19 nos ha sumergido”, abundó.

Son miles de usuarios los que a través de sus redes sociales se han cansado de denunciar esta situación, pero al parecer le hablan al viento pues los aumentos en los recibos de luz siguen y la respuesta siempre es la misma, primero pague y después vemos.

Con todo y que mediante un comunicado la empresa productiva del estado señaló que no cambiarían la tarifa los usuarios por el incremento en el consumo de energía durante la cuarentena, lo cierto es que en todos los recibos del país ha habido incrementos.

Cuestionado por los diputados, el director de la CFE, Manuel Bartlett, se comprometió a mediados del mes pasado a no suspender el servicio por culpa de retrasos en el cobro. “Bartlett nos aseguró que no habrá cortes de energía eléctrica durante la pandemia”, escribió en Twitter el diputado Mario Delgado, líder de la bancada de Morena, el partido del presidente, en la Cámara de Diputados. También h abía prometido no aumentar las tarifas eléctricas, que habría una tarifa fija y esto tampoco ha ocurrido.

Así que las promesas y las supuestas buenas acciones sólo están en el papel.