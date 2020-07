Central de Abastos vende espacios al mejor postor

Comerciantes de la Central de Abastos se quejan de la falta de atención a sus demandas de espacios y apoyos de parte del gobierno de la Ciudad de México que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo, al tiempo de que señalaron que el Administrador General del Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central de Abasto de la Ciudad de México, (Ceda), Héctor Ulises García Nieto, más que solucionar problemas y dar la atención que requiere este inmueble se ha convertido en un recaudador, aunado a que éste se ha convertido en un nido de corrupción donde se ha concesionado prácticamente los espacios al mejor postor, dejando millonarias ganancias a las autoridades de la Central.

La última de García Nieto y de su equipo fue el retiro de recicladores para concesionar la actividad al mejor postor, “desgraciadamente se sufrieron muchos incidentes en el espacio que es tan grande de la Central de Abastos, uno de ellos fue el incendio de hace unos meses donde varios compañeros se vieron afectados, tras esto desalojaron las autoridades a más de 300 personas, el número de víctimas no fue dado a conocer con exactitud, nosotros tenemos conocimiento de doce muertos, otro problema es la caída del techo del mercado de flores y hortalizas que el director Héctor Ulises García no ha hecho caso a las peticiones”.

Recalcaron, “el señor García Nieto está renuente a recibirnos, le hemos enviado varios escritos por todas las instancias para que se atienda los problemas, sin embargo, hasta el momento no hemos tenido respuesta alguna, pero le adelantamos que no vamos a seguir en pie de lucha no vamos a dar un pie atrás, vamos a seguir adelante hasta que seamos escuchados”.

En cuanto a los recicladores mencionaron “de las autoridades no hemos recibido ningún apoyo, al contrario la administración de Normatividad, nos ha desalojado desde que se nos quemaron los espacios, estamos aquí en las banquetas, por eso nos hemos quedado ahí, nos han quitado tres veces nos quitaron los espacios, nos dijeron que nos iban a dar vivienda, no nos escuchan, no queremos casa lo que queremos es que nos devuelvan nuestros lugares de trabajo, ellos dicen que no nos van a regresar nada, lo que queremos es que nos regresen el espacio donde guardábamos nuestros productos y herramientas de trabajo, eso es lo que pedimos, han violado sistemáticamente nuestros derechos a trabajar y a ganarnos el sustento”.

Apuntaron, “las autoridades del gobierno capitalinos no se han dignado a escucharnos y dar solución al problema, ni nos reciben ni escuchan, únicamente nos han ofrecido tres mesas de trabajo donde dos personas han dialogado con nosotros, y han dado la respuesta tajante de que ya no hay lugares, que tenemos nuestro trabajo adentro, pero espacios cómo antes no hay, y eso es darnos ´atole con el dedo´”.

Refirieron, “ahorita quien nos ha demostrado su apoyo es el dirigente de la Conimer Francisco Uriostegui Pineda, quien el domingo con su gente realizó un plantón en el Zócalo en busca de solucionar nuestro problema, por eso nos unimos a su Confederación, no queremos confrontación con las autoridades, especialmente con la Dirección de Normatividad que nos ha retirado violentamente, queremos diálogo y que nos devuelvan nuestros espacios de trabajo para obtener nuestro sustento para nuestros hogares, nos quita nuestras cosas nos ha golpeado muy fuertemente”.

“Desafortunadamente en la Central de Abastos se mueve mucha corrupción, hay mucho dinero de por medio, Héctor Ulises García Nieto y su gente lo que quieren únicamente es recuperar predios para venderlos, y poder venderlos al mejor postor, en la Central de Abastos hay muchas concesiones vive de ellas, los recursos que obtiene de este negocio va a parar a las arcas del Fideicomiso, aunque esto en nada beneficia u ayuda a los comerciantes, la gente que viene a comprar que son los que realmente le dan vida a la Central no hay ningún apoyo u beneficio”, subrayaron.

Aseveraron, “estamos hablando desde los comerciantes de todas las áreas, los recolectores que están en el sector afectado por el incendio pasado, muchos bodegueros estamos inconformes con la actuación de la Administración General y el Comité técnico de la Ceda, por tanta corrupción eso es lo que desafortunadamente se mueve, por eso le pedimos al presidente Andrés Manuel López Obrador orden investigar la situación y deseche la corrupción, ya que el señor Héctor Ulises García Nieto se ha convertido en todo un cacique de prmera”.

Dijeron que desde que García Nieto llegó a la Central de Abastos de Iztapalapa, se ha vuelto en un recaudador que en administrador, “ha sido la peor administración de la Ceda de la que nos acordamos, no ha hecho nada durante la pandemia de Covid-19, ellos accionaron mucho tiempo después provocando muchas situaciones y muertes, si hubieran actuado en su momento no hubiera sucedido lo que todo mundo conoce, desgraciadamente ahora ´después del niño ahogado ahora quieren tapar el pozo´, si hubieran actuado de otra manera quizás no hubiera llegado a tanto”.

Añadieron, “exigimos a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum ponga atención en la gente que coloca en los puestos públicos, en el caso de la Ceda Héctor Ulises García Nieto, es un administrador de escritorio, sus propuestas y las de su equipo están muy lejos de solucionar los problemas complejos de mercado y más uno como éste, únicamente han venido a llenarse sus bolsillos por lo que urge que coloquen a gente que conozca por lo menos lo básico del mercado”