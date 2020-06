México se recuperará muy pronto económicamente: AMLO

Marisol Hernández

Mediante un video en sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer qye la recuperación económica del país será tal y como él lo había pronosticado, en forma de V, que a pesar de que varios economistas han señalado que nuestro país verá la L en economía, esto no será así. La recuperación de la economía mexicana de la caída “natural” provocada por la pandemia del coronavirus será rápida, dijo.

Apuntó que no es una visión optimista, que lo dicho está fundamentado en datos tan es así que en julio ya no se perderán empleos como en junio y que en el mismo julio o a más tardar en agosto, comenzarán a recuperarse empleos en la economía formal, además de la entrada en vigor esta semana el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Basó sus pronósticos en la evolución del empleo: en abril se eliminaron 555 mil empleos formales; en mayo 345 mil y en este mes hasta ahora 70 mil.

Agregó que la millonaria suma de dinero que el gobierno estadunidense está destinado para evitar caer en una recesión similar a la de 1929 -tres billones de dólares-, “nos ayuda mucho”, porque reactiva la economía, por lo cual se refleja en el monto de recursos enviados a través de las remesas de los paisanos.

Sobre los envíos de dinero a México, agregó que pese a la crisis económica, la cantidad total de envíos al país se incrementará en 10 por ciento dirigidas a entre 8 o 10 millones de familias pobres en México y eso significa reactivar nuestra economía, comentó.

A diferencia de México, donde se está dirigiendo los apoyos abajo y a las familias, en Estados Unidos se está canalizando arriba, “pues no está mal apoyar a las empresas, lo que pasa es que hay muchos abusos cuando se aplica esa estrategia como ha sucedido en otros tiempos”, mencionó el mandatario.

“Además, es muy lenta la recuperación si se da el apoyo a las empresas. ¿Cómo baja el apoyo a los trabajadores, a la mayoría de la gente? ¿Cómo se convierte ese apoyo en más consumo abajo, en más capacidad de consumo, de compra?”, dijo.

“Ya en julio no vamos a perder empleos. Que si no crece el número de empleos, me estoy refiriendo a la economía formal, a los trabajadores inscritos en el IMSS. Si no hay aumento se va a mantener, es decir vamos a a mantener 19 millones 500 mil trabajadores inscritos en el Seguro Social, pero ya vamos a detener la caída y si no aumentamos, repito, aunque sea poco, para julio, para agosto si, y así para adelante hacia fin de año, en la economía formal”, explicó.

Reiteró que la entrada en vigor del acuerdo comercial es muy oportuno para la economía mexicana, “por eso estoy optimista y creo que vamos a salir adelante”. Esto va a significar -dijo- más inversiones, más empleos y bienestar para México, “nos va a ayudar mucho en la recuperación pronta de la economía”.