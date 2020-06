México no es tierra de conquista: Andrés Manuel López Obrador

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró ayer por la mañana que no existe cancelación oficial del proyecto de Iberdrola en la termoeléctrica de Tuxpan, sin embargo, no permitirá que empresas extranjeras saqueen el país y setenció: “México no es tierra de conquista, no nos van a venir a saquear”.

Durante la conferencia de prensa de ayer en Texcoco, Estado de México, el mandatario indicó: “Todavía no hay ninguna información oficial, yo lo vi en una nota periodística”.

Esto luego de que el alcalde Tuxpan, Juan Antonio Aguilar, acusara que la empresa española detuvo la construcción de una planta de energética en el municipio por presuntos desacuerdos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Explicó que “recibí una carta de los directivos de esta empresa informando que tienen, en efecto, alrededor de 26 plantas termoeléctricas en el país y que tienen la voluntad de seguir invirtiendo en México y también la disposición de llegar a acuerdos con el gobierno.

”Entonces, ya turné la carta a la secretaria de Energía y al director de la Comisión Federal de Electricidad. Esta carta por cierto me le entregó la secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero”.

López Obrador negó que Iberdrola haya cancelado la inversión “ante las diferencias” que tienen y que son públicas, refiriéndose a que la semana pasada él se quejó de que la firma española dominara casi la mitad del mercado energético del país.

Increpado sobre si la CFE podría absorber los más de mil millones de dólares que Iberdrola invertiría en la nueva central térmica de ciclo combinado, López Obrador afirmó que existe la capacidad de la empresa productiva del Estado “para 20, 30 años adelante”, aunque le pareció que es prematuro hablar de eso aún.

“Nos adelantamos, como existe una predica por estar revisando contratos consideramos que son otros tiempos, que se actuó con preferencia a empresas particulares desde Salinas a la fecha”, sentenció y luego corrigió: “bueno, hasta finales de 2018”.

“Se ha llegado al grado de que producen más energía los particulares que la CFE, porque el plan era ponderar todo el mercado a las empresas extranjeras, entonces crecieron mucho. Iberdrola tiene como 26 plantas en el país”, abundó.

Reclamó que para privatizar la industria eléctrica “nos engañaron que nos íbamos a quedar sin energía eléctrica, que iba a bajar el precio de la luz y nada de eso sucedió en todo este periodo. No nos quedamos sin luz; al contrario, tenemos capacidad instalada para 20, 30 años hacia adelante, porque siguieron haciendo negocios al amparo del poder público”.

“Lo último que hicieron fue contratar gasoductos con condiciones muy desfavorables para la Comisión Federal de Electricidad. Todo fue hacer negocio a costillas del erario y no se mejoró el servicio y sobre todo no bajó el precio de la luz, y prácticamente se apostó a destruir la Comisión Federal de Electricidad”.

Manifestó que “nada más piensen que la Comisión Federal de Electricidad fue cerrando plantas o tiene plantas que generan energía a la mitad de su capacidad, que están siendo subutilizadas, porque en los acuerdos que se tomaron primero sube la energía a la red de distribución que producen las particulares, las empresas particulares y dejan hasta el final la energía que produce la Comisión Federal de Electricidad”.

Además recordó que “en este caso de Iberdrola es una vergüenza que se llevaron a trabajar a esta empresa a la secretaria de Energía, creo que del expresidente Fox o Calderón; y el mismo presidente Calderón, imagínense un presidente de nuestra República, que se va terminando su gobierno a formar parte del Consejo de Administración de Iberdrola. Es una vergüenza”.

Y Sentenció “pero ya basta. Que se entienda bien, que se escuche fuerte y lejos: México no es tierra de conquista, no van a venir a saquearnos, se acabó eso. Tenemos que cuidar el patrimonio de los mexicanos”.