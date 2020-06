Pide AMLO a gobernadores actuar con responsabilidad

Durante la conferencia mañanera de ayer, el Presidente fue cuestionado sobre la reunión de los gobernadores del PAN quienes tuvieron varias resoluciones en esa reunión, entre las cuales se encontraba exigirle al gobierno federal un nuevo pacto fiscal y entre los cuestionamientos está, según ellos, que se está acechando a las instituciones y a los organismos autónomos y se está yendo hacia una república monárquica, a lo que Andrés Manuel López Obrador señaló que no caerá en dimes y diretes puesto que él gobierna con apego a la Constitución y a lo establecido en las leyes.

“Existe una ley de coordinación fiscal que establece cómo se distribuyen los fondos y hay participaciones federales y estamos entregando a los estados puntualmente lo que por ley les corresponde, no sé si aquí en Veracruz ¿llega o no llega? Bueno, y así en todos lados sean del partido que sean, todos reciben puntualmente, como no era antes en los gobiernos anteriores, sus participaciones.

¿Qué es lo que pasa? También, para hablar con franqueza.

Que vienen las elecciones, ya van a haber elecciones en 15 estados de los 32, elecciones de gobernador, va a haber elecciones en Chihuahua, va a haber elecciones en Querétaro; entonces, se quiere tener un posicionamiento político. Es legítimo, se entiende.

Y también vienen elecciones para renovar la Cámara de Diputados. Entonces, quisieran los partidos opositores tener mayoría en la Cámara de Diputados, ganar esas gubernaturas.

Yo lo único que les pido es que se actué con responsabilidad y que no se mezclen las cosas. Una cuestión es lo partidista y otra cuestión es el gobierno. Partido, como su nombre lo indica, es una parte, gobierno es todo. Entonces, que actuemos todos con responsabilidad.

Y también decirles que yo no me voy a dejar o no voy a permitir que se menosprecie, que se ningunee a la investidura presidencial. Tiene que haber respeto, no lo que sucedió recientemente, que un gobernador acusa de que el gobierno federal o desde la Presidencia, desde los sótanos del poder se está alentando a grupos opositores en ese estado, si ya no se está en los tiempos del autoritarismo.

Aquí está la secretaria de Gobernación, ya no hay sótanos en donde encerraban a los opositores en Gobernación, ¿para qué recordamos esos tiempos? Entonces, ya es distinto, la Secretaría de Gobernación se encarga de asuntos políticos que tienen que ver precisamente con el diálogo, con resolver las diferencias de manera pacífica y con la defensa de los derechos humanos. Son otros tiempos.

Entonces, pues la monarquía no puede imponerse como forma de gobierno porque eso tiene que ver con el conservadurismo y nosotros somos liberales”.

¿Cuándo fue que se estableció la monarquía en México?

Tres momentos:

Primero, cuando Agustín de Iturbide, conservador, que tuvo que abdicar al trono, Agustín de Iturbide, conservador.

Segundo, su alteza serenísima Antonio López de Santa Anna, conservador.

Tercero, Maximiliano de Habsburgo. ¿Quién lo fue a buscar a Miramar?, ¿quiénes lo trajeron? Los conservadores.

Monarquía es Iturbide, Santa Anna y Maximiliano. Esto lo aclaro nada más por rigor académico, histórico, porque hay que conocer la historia que es fundamental, es la que nos guía. Si no sabemos qué es una república y qué es una monarquía, pues estamos mal, con todo respeto. La historia es la maestra de la vida, decía Cicerón.

Acerca de las protestas que se han realizado en su contra, comentó que se ejerce un derecho constitucional, el derecho a la libre manifestación de las ideas y el derecho a disentir, y es parte de la democracia y yo considero que hacen bien en protestar, en manifestarse, no estamos construyendo una dictadura.

“Nosotros llegamos a la Presidencia para hacer valer una auténtica democracia y es lo que hay en el país y desde luego no todos podemos pensar de la misma manera. En la democracia tiene que haber pluralidad, tiene que ver oposición, es legal, es legítimo, sólo en las dictaduras no se permite la libre manifestación de las ideas y que haya protestas.

Por lo demás, le tengo mucha confianza al pueblo. Yo llegué por el apoyo de mexicanos, de la mayoría de mexicanos, de millones de mexicanos que me apoyaron. El poder dimana del pueblo y en la democracia es la mayoría la que manda, la que decide respetando a las minorías, respetando las libertades. Entonces, yo agradezco mucho a la mayoría de los mexicanos que me sigue apoyando, que me sigue respaldando, eso es lo que puedo comentar”, finalizó.