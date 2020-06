Urge frente nacional para enfrentar la crisis económica y social: Aquiles Córdova

El secretario general del Movimiento Antorchista, Aquiles Córdova Morán, llamó a los mexicanos a conformar un frente nacional para enfrentar la inminente crisis social y política, tras la profundización de la desigualdad y la pobreza en México una vez que los mexicanos se encuentren en lo que el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha denominado como “nueva normalidad”.

Ante la desatención del gobierno federal a los efectos económicos sobre las mayorías, el líder antorchista no descarta estallidos sociales, si no se toman medidas en la Federación.

Advirtió que, ante la pérdida de fuentes de trabajo, incremento de la pobreza y nulo apoyo a los sectores más pobres, “enfrentaremos una situación delicada, porque si crece el desempleo, si crece la pobreza, si crece el hambre, si crecen las carencias en todos sentidos de la población, la crisis económica se puede transformar en crisis social, ya lo estamos viendo en algunos países, donde han tenido que sacar al Ejército para reprimir al pueblo, porque no tienen para comer y lo tienen enclaustrado”, aseveró en un pronunciamiento en redes sociales.

Sobre la nueva normalidad anunciada por el gobierno federal, Córdova Morán puntualizó que, si creemos los datos oficiales, aparentemente no vamos a tener problema de desempleo, sin embargo, la realidad es otra. “Es necesario que nos demos cuenta de la situación, no va haber nueva normalidad, vamos a regresar a una situación que ya era bastante critica en materia de desigualdad, falta de servicios a la población, con un crecimiento de 0.3 por ciento de la economía” dijo.

El líder social hizo un llamado a los mexicanos, especialmente a aquellos que sufren por la falta de atención y solidaridad gubernamental, a los trabajadores, a los ambulantes a sumarse y organizarse para crear una fuerza social que pueda conducir al país, que evite un estallido social, principalmente por la falta de alimentos y empleo.

Llamó a los mexicanos a crear un gran frente nacional para evitar que se desborde el descontento social e impedir que el pueblo mexicano, dijo, “se vaya de cabeza a una aventura política”. En ese sentido, indicó que los antorchistas están proponiendo formar un frente rumbo a las elecciones del 2021. “Tenemos que ganar las elecciones del 2021 los que estamos inconformes con esta situación, tenemos que unir nuestra fuerza electoral, como fuerza pacifica, como fuerza democrática, para enderezar el rumbo y tenemos que proponer, entre todos, un proyecto de país que nos lleve hacia adelante” dijo el dirigente nacional.

De la misma forma se refirió a que sería un error para el pueblo mexicano volver a las mismas opciones políticas que ya han gobernado al país. Cuestionó que los críticos del gobierno de López Obrador cometen el error de proponer que México regrese a lo que había antes, donde había pobreza, desigualdad e injusticia, sin embargo, el pueblo mexicano requiere alternativas reales y superiores a la 4T, “un proyecto que nos lleve hacia adelante, que tome en cuenta al pueblo” afirmó.

El líder de la organización política con casi 3 millones de mexicanos en todo el país, consideró que se llama a las mayorías, así como a los empresarios nacionalistas, que también necesitan el apoyo del pueblo para salir adelante.

Y es que, ante la pandemia, tanto el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell como el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no han informado correctamente de la situación que padece México, tanto en el número de contagios, de muertos, así como en la situación económica, por lo que el panorama es incierto, aunque, se reconoce de manera oficial, que ya se ha perdido un millones de empleos –como afirma el presidente-, no obstante, la cifra es mucho mayor y no hay ningún plan serio para recuperarlos y crear más, finalizó.

Gobernadores

Los gobernadores de la Alianza Noreste-Pacífico (Nuevo León, Coahuila, Durango, Tamaulipas, Jalisco, Colima y Michoacán), se reunieron con los integrantes de la Alianza Centro-Bajío-Occidente (Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí) para buscar una solución y reactivar económicamente a sus estados tras la pandemia por Covid-19.

Los funcionarios consideran que la estrategia federal para enfrentar la emergencia sanitaria y la falta de coordinación y comunicación con las entidades federativas, no ayudan en nada a la situación que vive el país.

Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán señaló: “Hasta hoy, los gobernadores hemos atendido esta emergencia sanitaria con nuestras capacidades y recursos que sin duda son insuficientes para el tamaño del desafío. Es urgente un diálogo directo con el presidente de la República para unificar criterios con los estados, definir prioridades que nos permitan salvar vidas”, comentó.

Insistió que la crisis nacional requiere ser enfrentada por todas las fuerzas del país y por todas las instituciones que conformamos el Estado mexicano, por eso hacen un llamado a la federación a dialogar y a asumir la responsabilidad que la ley le mandata.

Maricela Serrano

De igual forma, algunos alcaldes han hecho el llamado para buscar soluciones, como en el caso de la alcaldesa de Ixtapaluca, Maricela Serrano quien convocó a la ciudadanía a integrarse en un frente común por la demanda de alimentos al Gobierno federal, luego de que su estrategia para enfrentar la pandemia de covid-19 en México dejó a miles de mexicanos sin empleo.

Pidió a quienes se sumen a este movimiento nacional, que tiene por objetivo exigir seguridad alimentaria para las familias, colocar una manta blanca en sus viviendas como símbolo de la crisis que enfrentan en sus hogares.

“Con la medida de permanecer en casa muchas familias dejaron de trabajar y las reservas que tenían ya se han agotado”, apuntó.

“Sabemos que aún debemos quedarnos en casa para evitar contagios, pero podemos hacerlo exigiendo que las autoridades estatales y federales atiendan los reclamos y garanticen el derecho humano a la salud que deben brindar las autoridades estatales y federales”, agregó.

Por ello, invitó a que afuera de los domicilios, las familias, coloquen pañuelos blancos como señal de protesta y se haga notar su presencia a través de las redes sociales.

Dulce María Sauri

En el mismo tenor se pronunció la diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Dulce María Sauri Riancho, quien en la sesión a distancia de la Comisión Permanente de ayer para referirse al tema de la Agenda Política en materia del regreso a la nueva normalidad y la corresponsabilidad entre los tres órdenes del gobierno, comentó que la nueva normalidad, surge en medio de la situación en la que trabajadores y patrones han visto la caída de sus ingresos, sin que los compromisos económicos, incluyendo las tarifas de energía eléctrica, se vieran reducidos en una cantidad equivalente.

Comentó que el banderazo legal para el regreso era ansiosamente esperado, pues la falta de una política federal para atender las necesidades de empleo y apoyo a las pequeñas y medianas empresas, ha agudizado su desesperación.

Pasando el semáforo rojo al naranja, significa poder realizar actividades en espacios públicos abiertos, como parques y jardines, en tanto que en lugares cerrados se mantendría la prohibición.

Y lo más importante, el semáforo naranja indica que existe la posibilidad de reanudar labores en empresas y comercios calificados como no esenciales, aunque sea con una operación reducida.

Troya ardió cuando el martes 26 de mayo se presentó el mapa de país casi todo cubierto de rojo encendido. Significa que 31 de las 32 entidades federativas, menos Zacatecas, solo y exclusivamente podrían realizar las actividades esenciales incorporando las tres recién reclasificadas de minería, automotriz y construcción, ninguna más.

Que los Ejecutivos de los estados se encuentren confundidos y enojados con las políticas del Gobierno federal durante la pandemia, es entendible, incluso justificable ante el abandono y la concentración de las determinaciones y la centralización de los recursos económicos para atenderlas.

Pero lo más grave se da ante la ciudadanía, ya que está sufriendo y ha mantenido el “quédate en casa” como una obligación solidaria hacia sus vecinos, parientes y amigos.

De pronto, cuando las cuentas nacionales y estatales de los contagios se elevan día a día; cuando las cifras de defunciones reconocidas rondan los 11 mil decesos, el Presidente de la República sale de gira por el sureste del país.

Sí, a esta región que registra deficiencias en sus capacidades de atención a las personas contagiadas, esta zona donde solo Campeche y en alguna medida Chiapas, se salvan parcialmente del recuento de horror que significan los decesos.

Esta parte de México en la que hay retenes comunitarios para impedir la entrada a numerosas poblaciones, única forma que han encontrado sus habitantes para protegerse de esta pandemia letal.

Si sale el Presidente de gira, ¿por qué yo no voy a salir a vender? Dirán vendedores ambulantes de comercio y tianguis.

Si el Presidente lleva una comitiva de seguridad, prensa y equipo de logística, ¿por qué no pueden reabrir las maquiladoras textiles, almacenes y mercados?

Si el tapa-bocas es de uso molesto, pero recomendable, dónde está el Presidente López Obrador, que incluso se niega a ponerse gel desinfectante.

El señor Presidente ha visitado en numerosas ocasiones las tierras peninsulares, pero en estos momentos su presencia física confunde, no aporta solución a los graves problemas de miles de familias que se han visto privadas de sus ingresos.

No ayuda a solucionar uno de los agravios más sentidos, como son los “recibos locos” de la Comisión Federal de Electricidad, que ha enviado a miles de hogares.

No trae compromiso alguno para incrementar en forma significativa los fondos de garantía para reactivar las alicaídas empresas.

Es más, su Gobierno ni siquiera ha emitido la declaratoria de emergencia frente a los graves daños causados por la tormenta tropical Cristóbal.

El Grupo Parlamentario del PRI, rechaza una nueva normalidad que contemple impasible la acumulación de muertos y la profundización de la pobreza.

Hoy más que nunca, urge un acuerdo nacional para recuperarnos y salir adelante.