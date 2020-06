Encontró AMLO remedio para evitar contagio del COVID-19

Palenque, Chis.- Durante la conferencia del día de ayer jueves 4 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador intentó defender el aumento en defunciones por COVID-19 presentadas ya que se rebasaron las mil muertes, por supuesto con poco éxito.

“Quiero informar a todo el pueblo de México que esto ocurrió porque se hizo un ajuste en defunciones que se habían presentado con anterioridad y que no se habían registrado o no se habían dictaminado, y hubo este proceso de actualización, pero no significa que hayan fallecido en un día mil personas. Eso lo quiero dejar muy claro”, sostuvo.

Po lo que al momento de realizar las preguntas durante la conferencia se le cuestionó sobre las medidas que él toma para evitar el contagio del coronavirus, ya que estas como presenta se han ido en aumento, a lo que él simplemente respondió:

“Comer saludable, no comer productos chatarra, pero también eso es voluntario, no puede ser obligatorio. Y estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no de el coronavirus”, dijo.

Autoridades de Salud reportaron el 3 de junio 1,092 muertes más por la enfermedad, para un total de 11 mil 729 fallecidos, sin embargo, no se trata de muertes que hayan ocurrido ese día, sino de fechas de mayo, abril, e incluso marzo, explicó el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell.

Durante su conferencia matutina, el mandatario explicó que el dato que se dio a conocer ayer no significa que hayan fallecido en un día 1,000 personas, más bien es un ajuste, hubo una actualización.

El mandatario rechazó que el país esté dentro de las naciones que más muertos acumulan por la emergencia sanitaria cómo Estados Unidos, Francia o Brasil.

De acuerdo con datos presentados por López Obrador, Bélgica, España y el Reino Unido tienen más muertos por la pandemia del coronavirus y México se encuentra en el sitio 18 a nivel mundial.

“Es importante saber lo que está sucediendo en el mundo porque se está trabajando, mucha gente está arriesgando su vida para salvar la vida de otros. No podemos caer en una actitud derrotista, fatalista, tenemos que salir adelante como vamos a salir, no quiere decir que no tengamos la pandemia, sí, y es terrible y causa pérdida de vidas humanas y dolor, pero vamos a seguir domando la pandemia”, afirmó.

Por otra parte explicó que el ingreso a la nueva normalidad se está haciendo con cuidado y procurando la salud del pueblo, a tres días de la nueva etapa de contención del coronavirus, el mandatario federal puntualizó que con base en un monitoreo se vigilará que no haya rebrotes de la infección.

No obstante, dijo que de presentarse recomendarán el cierre de establecimientos y actividades sociales para evitar una mayor propagación del COVID-19.

“Estamos ya en una nueva etapa hacia la normalidad pero se está haciendo con mucho cuidado, no se está abriendo toda la actividad productiva ni la recreación, estamos poco a poco reiniciando la actividad económica, social y cultural.

“Vamos a ir observando el comportamiento de la pandemia, no se va a dejar de tomar en cuenta la salud del pueblo”, manifestó el mandatario federal.

El jefe del Ejecutivo advirtió que la progresividad de la pandemia no es uniforme en el país por lo que preocupa que no haya estabilidad en los contagios en Tabasco y la Ciudad de México.

Por ello, mencionó, se redoblarán los esfuerzos de vigilancia en la región del Valle de México y lograr una estabilización. “No arriesgar la vida de la gente, si se van cumpliendo los pronósticos de los médicos y los especialistas continúa el proceso hacia la nueva normalidad con el semáforo”, indicó.

En ese sentido, el presidente López Obrador reiteró, y ante el pico de contagios por el coronavirus, a salir lo mínimo y que no se confíe la gente en que la pandemia ya acabó.

Además, pidió a la ciudadanía mantener la sana distancia hasta que esté disponible una vacuna. “Es una enfermedad muy dañina, afecta mucho, duele, que se pierdan vidas humanas cómo está sucediendo. Yo creo que vamos a seguir pidiendo el apoyo de la gente ya lo hemos dicho en otras ocasiones, lo que se ha logrado es por el comportamiento de los ciudadanos, de los mexicanos”, señaló el presidente de la República.

En otro orden de ideas, el Presidente dio el banderazo para la obra del Tren Maya.

“Aquí comienza la ruta del Tren Maya, aquí también termina, porque el tren sale -ese es el proyecto- de Palenque, pasa a Boca del Cerro, Tabasco, que es muy importante porque es la forma más extraordinaria de admirar el río Usumacinta, el río más grande de México, el río que divide Guatemala con nuestra república. El río Usumacinta era la principal avenida de los mayas. A la orilla del río Usumacinta está Yaxchilán, muy cerca Bonampak, también Piedras Negras del lado de Guatemala.

Entonces, la estación de Boca del Cerro va a permitir que se puedan internar turistas, visitantes al río Usumacinta para ir, a pesar de los rápidos, hasta Yaxchilán, hasta los límites con Guatemala.

Luego el tren va a Escárcega y ahí tiene una desviación o hay una especie de ‘y’ griega, de ahí sale hacia Campeche, Mérida, Cancún y va regresando a Tulum, a Felipe Carrillo Puerto, a Bacalar, Calakmul y de nuevo a Escárcega y de regreso a Palenque.

Aquí floreció, como se ha dicho, la gran cultura maya. Toda esta región y una de las ciudades más importantes por su belleza, por su exquisitez en el arte, la escultura, es sin duda Palenque, esta ciudad que quedó abandonada desde el siglo VI de la era cristiana, después de tener un florecimiento cultural extraordinario. Las razones por las que se colapsó Palenque están todavía como tema de investigación, por qué se abandonó la ciudad o por qué dejó de florecer, luego de ser uno de los sitios culturales más importantes del mundo.

Palenque, como zona arqueológica, se descubrió cuando todavía Chiapas pertenecía a Guatemala a finales del siglo XVIII. Mandaron una expedición de Guatemala a Palenque y se encontraron los vestigios de esta gran ciudad. Y luego fue visitada por muchos especialistas, todo el siglo XIX y siempre causó asombro por su belleza.

En el porfiriato, Palenque tuvo la visita de Justo Sierra. ¿Cómo llegó hasta acá en ese entonces el secretario de Educación de Porfirio Díaz? En barco, de Veracruz a Frontera, de Frontera de Chablé y de Chablé a caballo a Palenque.

De modo que estamos haciendo historia, el que podamos comunicar por tren las antiguas ciudades mayas. Estamos hablando, lo he venido repitiendo, de la región más importante del mundo por su riqueza arqueológica. Se va a conocer toda el área maya”, dijo.