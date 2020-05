Legislativo aprobó participación de Ejército en seguridad: Ricardo Monreal

“Los ataques, las descalificaciones y los insultos son injustificados y lamentablemente provienen del sector político que se supone debería estar enterado de todas las acciones legislativas”, dijo Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo), al rechazar los señalamientos al presidente de la República al indicar que la participación del Ejército en tareas de Seguridad Pública fue aprobada por unanimidad por el legislativo.

“Por eso hay que aclarar bien: es una facultad que otorgó el Legislativo, por unanimidad, a esta temporalidad de cinco años, para que las Fuerzas Armadas actuaran en materia de seguridad pública durante estos cinco años; es el periodo de transición. Lo más extraño y lo más grave -agregó-, que algunas de las críticas provienen de los propios legisladores”, expuso el senador Ricardo Monreal Ávila.

“No hay duda de que es un tiempo de confusión y de contrastes. En ocasiones, bastantes, de manera injustificada se ataca al Presidente de la República por emitir acuerdos o decretos y que todos estos encierran simplemente una explicación constitucional”, precisó Monreal Ávila.

Añadió que el presidente de la República emitió un decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación y que tiene como finalidad dar transparencia al uso de la facultad conferida por la Constitución en su quinto transitorio del Decreto de Reforma Constitucional mediante el cual se creó la Guardia Nacional, en el que dispone que durante un tiempo de cinco años, de la Fuerza Armada Permanente, para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, subordinada y complementaria.

“Es importante aclarar que no se trata de un decreto, un acuerdo que otorgue facultades extraordinarias de seguridad pública a las Fuerzas Armadas. Por el contrario, se está regulado y delimitando plenamente su actuación, misma que está mandatada por la propia Constitución. Se establecen de manera excepcional las funciones únicas que llevarán a cabo las fuerzas armadas en plena observancia y cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza”, expuso el legislador zacatecano.

En este sentido, la propia Ley dispone que es una obligación de la Fuerza Armada Permanente su cumplimiento cuando actúe en tareas de seguridad pública, añadió.

Pidió recordar que la Corte Interamericana determinó que, como regla general, el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primeramente reservados a los cuerpos policiales civiles.

Por ello, indicó, se creó la Guardia Nacional. No obstante, cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las Fuerzas Armadas debe ser extraordinaria, subordinada y complementaria, además de regulada y fiscalizada.

“En este sentido, el órgano reformador de la Constitución previó un periodo de tiempo de hasta cinco años para que las Fuerzas Armadas realizaran tareas de seguridad pública en los términos señalados en la propia Constitución”.

El Estado Mexicano está obligado a llevar a cabo su actuación en apego estricto a la Ley y a la Constitución, a los parámetros de convencionalidad, respetuoso de los derechos humanos y acorde al orden constitucional mexicano.

“Esa es la razón del decreto emitido por el Ejecutivo Federal”, aseguró.

El Ejecutivo Federal -dijo-, mediante este decreto que emite, ahora es necesario, toda vez que se encuentra en proceso de formación y de consolidación de la Guardia Nacional.

“Es por esta razón que la Constitución, repito, faculta al Estado Mexicano a utilizar excepcionalmente a las Fuerzas Armadas para que brinden su apoyo a esta institución de seguridad pública hasta el 27 de marzo del 2024, día en el que concluye la vigencia del acuerdo en mención”.

Se comprometió a que el Senado estará vigilante del desempeño del ejército en las tareas de seguridad pública.

El Senado de la República, les reitero, nuestro compromiso es vigilar la actuación de dichas instituciones, de lo que creamos. No se vale que, aprobado por unanimidad y en el quinto transitorio, una vez establecida la temporalidad de cinco años, ahora se cuestione.

“Confiemos en nuestras instituciones, sobre todo las Fuerzas Armadas. Ellos están prestando el servicio de seguridad pública temporal, porque la Constitución así se los faculta”, solicitó el legislador.

“Yo, en lo personal, me siento muy orgulloso del Ejército, de la Armada, de la Marina, de la Fuerza Aérea. No los deterioremos. Ayudemos a consolidar este cuerpo de élite de la Guardia Nacional, pero no caigamos en confusiones, contrastes y lamentablemente perversiones de mala fe”, finalizó.

Alfonso Durazo

El secretario de seguridad y protección ciudadana, Alfonso Durazo señaló que el Acuerdo publicado en el DOF concreta las facultades que da a las Fuerzas Armadas el Artículo Quinto Transitorio de la reforma constitucional que creó a la Guardia Nacional. Se trata de una consecuencia natural de dicha reforma.

Esa reforma constitucional fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión, así como por las legislaturas estatales, y fue publicada el 26 de marzo de 2019.

El objetivo del Acuerdo es darle operatividad al mandato legislativo, facultando a las Fuerzas Armadas como primer respondiente; así de importante, pero también así de simple. Tal apoyo estará siempre subordinado a la Guardia Nacional.

El Acuerdo se ajusta a los límites y condiciones establecidos en el Artículo Quinto Transitorio, y forma parte de ese andamiaje legal aprobado, reitero, por los partidos políticos prácticamente por unanimidad.

Panistas

La Comisión Política Nacional, por conducto de su presidente, Santiago Creel Miranda, informa a la opinión pública que en sesión llevada a cabo el día de ayer se concluyó, que: 1.- El Acuerdo que militariza al país, expedido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es violatorio de la Constitución, de los Tratados internacionales y de las resoluciones de instancias jurisdiccionales, tanto nacionales como internacionales, que México está obligado a cumplir.

2.- Se buscará por todos los medios de carácter constitucional, invalidar el Acuerdo de militarización, para que el Presidente de la República cumpla en mantener las funciones ordinarias del servicio público de policía, en un ámbito estrictamente civil y no militar, como ocurre en todas las democracias modernas en el mundo.

3.- Es notable la incongruencia del actual gobierno, particularmente en su crítica y rechazo que hizo en contra de los gobiernos pasados sobre el uso de las fuerzas armadas y la militarización del país. No solamente contradice sus antiguas posiciones políticas, sino que además, con este Acuerdo, incurre en riesgo mucho mayor de violentar los derechos de los Mexicanos que el que se tuvo en el pasado.

4.- Además, rompe con los acuerdos logrados entre el Gobierno y el Partido Acción Nacional para establecer la Guardia Nacional bajo un mando civil.

A la par, el dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, indicó que se solicitará la comparecencia de los titulares de las dependencias involucradas para que rindan cuentas en materia de seguridad y justicia, porque es evidente el fracaso de la estrategia del Gobierno Federal y de la Guardia Nacional.

De igual modo, se pedirá a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que se pronuncie sobre este decreto y recurrirá a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU para que también emitan sus observaciones.

“La postura del PAN y sus legisladores federales fue de aprobar reformas para la Guardia Nacional, bajo la premisa de que la seguridad pública quedaría al mando de autoridades civiles, sin dejar de hacer un reconocimiento al enorme esfuerzo, tarea, sacrificio y dedicación de nuestras Fuerzas Armadas, que trabajan en apoyo del pueblo de México pero que sin duda tienen otras tareas”, expresó el dirigente nacional.

Recordó que el Ejecutivo incumplió el compromiso de concentrar el mando civil en materia de seguridad, ya que destacados miembros de las Fuerzas Armadas son titulares de la Guardia Nacional, pese que se encuentra expresamente prohibido.