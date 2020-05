Imperio de la corrupción se instaló en la pandemia: Muñoz Ledo

A través de su cuenta de twitter, el diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que el “imperio de la corrupción“, se instaló en el país durante la presente emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, debido a que se trafica con los insumos médicos para combatir dicha enfermedad.

El imperio de la corrupción se instaló en la pandemia; hay evidencias del trafique con los insumos esenciales para atacar al COVID-19, señaló en la red social.

El diputado planteó la urgencia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que encabeza Santiago Nieto, así como a otros órganos del Estado Mexicano para que eviten este tráfico de insumos, y llamó a las autoridades para que realicen las compras de los insumos sin intermediarios.

“Es urgente que intervenga la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y los Órganos competentes del Estado para evitar la intermediación y hacer compras directas a los proveedores; ya sean países, gobiernos o compañías”, aseveró Muñoz Ledo.

Cabe señalar que Muñoz Ledo ha criticado a últimas fechas al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues dice, a sus 86 años, tiene claro que no es un «borrego» y que nadie lo va silenciar.

«No soy discordante, soy opinante. En muchas de sus iniciativas estoy de acuerdo, pero hay algunas en las que no lo estoy y no me voy a callar en ningún momento ni en ninguna circunstancia», expresó en entrevista con una agencia internacional.

Señaló temer que la crisis del COVID-19 deje en jaque el proyecto político de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido gobernante que ayudó a fundar.

El último episodio de enfrentamiento con el Gobierno fue la iniciativa que López Obrador mandó a la Cámara de Diputados para poder modificar a su antojo el presupuesto federal ante la crisis económica derivada del COVID-19.

«Hay que verlo como un acto fallido que afortunadamente logramos entre muchos que se parara», expresó en entrevista telemática Muñoz Ledo (Ciudad de México, 1933), quien opinó que la iniciativa daba «atribuciones excesivas al presidente, que no tenía ni siquiera la obligación de rendir cuentas».

«Yo soy miembro de Morena, pero soy Porfirio Muñoz Ledo. No es un privilegio, sino una tarea que el país reconoce, tengo una singularidad y no soy un borrego, no les sigo ni lo haré», expresó este líder histórico, estrecho colaborador de López Obrador desde las elecciones de 2006 en las que el actual presidente perdió por un estrecho margen.

Muñoz Ledo lamenta que López Obrador se esté alejando así de la llamada Cuarta Transformación (4T), el proyecto político de izquierdas que diseñaron juntos, por ello, critica muchas políticas del Gobierno, como el freno a la migración centroamericana o el actual plan de choque económico contra la crisis derivada del COVID-19.