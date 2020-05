Se ha aplanado la curva epidémica: López-Gatell

Hugo López-Gatell, Subsecretario de prevención y promoción de la salud presentó el informe referente a las acciones que se han realizado con respecto al Covid-19, en nuestro país.

Señaló que en el panorama nacional lo que vemos es que desde el primer caso confirmado el 28 de febrero de 2020 se han acumulado 24 mil 905 casos, de los cuales seis mil 696 son de los últimos 14 días y son, por lo tanto, la parte activa de la epidemia.

Desafortunadamente han perdido la vida ya dos mil 271 personas directamente por presentar las formas graves de esta enfermedad, de esta enfermedad COVID, causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

La Ciudad de México es la zona donde ha habido mayor cantidad de casos, conjuntamente con los municipios conurbados del Estado de México y esto representa prácticamente la mitad de la carga acumulada de enfermedad.

El orden en el que se está presentando la intensidad de la transmisión, aquí sí se puede interpretar como intensidad de transmisión debido a que son los casos recientes y vemos la Ciudad de México, el Estado de México, que es el valle, no es el Valle de Toluca, es el Valle de México, seguidos de Tabasco, Veracruz y ahora ya Yucatán, que se puede mostrar ahí como las epidemias más recientes.

Cuando comparamos considerando la población y utilizamos la incidencia, es decir, el número de casos divididos por la población que está en cada entidad federativa, vemos que a nivel nacional tenemos 5.23 persona por cada 100 mil que han tenido COVID en los últimos 14 días.

Esto es importante destacar, que es importante que las personas que tienen estos elementos de riesgo que he mencionado, enfermedades crónicas, embarazo o edad mayor de 60 años, no retarden su solicitud de atención, vayan de manera inmediata si presentan los signos y síntomas de COVID que son muy característicos: la fiebre, el dolor de garganta, la tos y otros que no son tan característicos como el dolor de cabeza, el dolor muscular y de articulaciones o de huesos.

Sobre la curva de casos, señaló que es exponencial, pero me refiero una progresión donde siempre aumenta porque son los casos que se van acumulando. Estos 24 mil 905 de ayer a hoy, o más bien de anteayer a ayer, tuvimos una adhesión de mil 434 casos y en los últimos nueve días hemos tenido una magnitud semejante de incorporación de nuevos casos.

Explicó que el riesgo principal de la fase 3 en México y en cualquier parte del mundo es la sobreocupación de los hospitales, ningún sistema de salud está previamente preparado para recibir un evento de esta naturaleza y “lo que en su momento hicimos algunos países es que nos preparamos en el tiempo que tuvimos la oportunidad”.

En el caso de México la preparación inició desde el 3 de enero con distintos planes de reorganización y uno de ellos incluyó la reconversión hospitalaria en donde por modificar las condiciones de operación de los hospitales en el Sistema Nacional de Salud, por haber firmado un convenio con hospitales privados, por haber puesto instalaciones provisionales para la atención de casos COVID y otras intervenciones logramos duplicar la capacidad, más que duplicar la capacidad instalada para poder atender a las personas.

Pero de todos modos seguimos recordando la importancia de quedarse en casa, hay que quedarnos en casa, en particular ahorita que estamos en parte más intensa de trasmisión en las cinco zonas urbanas que han sido destacadas como la de transmisión más activa.

Regresando aquí al mapa vemos la distribución de los 674 hospitales designados para la atención COVID y con el reporte de 95 por ciento de ellas sabemos que el 31 por ciento de las camas que han sido designadas, que son para hospitalización COVID, están en este momento ocupadas.

La distribución nacional de la ocupación, donde tenemos 31 por ciento de las camas destinadas a COVID ocupadas, pero todavía el 69 por ciento disponibles; si lo vemos en el orden de izquierda a derecha destaca el orden en que está la ocupación hospitalaria con la Ciudad de México que tiene, al revés, 69 por ciento de su capacidad instalada ya con la reconversión en este momento ocupada.

Sin embargo, como anunció ayer la jefa de gobierno, seguimos trabajando en expandir la capacidad y en la Ciudad de México se van a reorganizar todavía cinco hospitales adicionales y se está construyendo la unidad temporal COVID en el autódromo de la Ciudad de México, lo que a su vez va a expandir aún más capacidad.

Entonces, eso hay que hacerlo, como se puede ver, todavía cuando hay capacidad de reserva, pero nos vamos adelantando en cada paso a aumentar la capacidad, de modo que no lleguemos al punto límite.

En orden por las entidades federativas, la Ciudad de México tiene 61 por ciento de ocupación, todavía 39 por ciento de disponibilidad.

Vemos la letalidad de acuerdo a la condición de gravedad. Pueden ver en la primera columna de esa tabla distintas categorías de acuerdo a la intensidad de la enfermedad: ambulatorio, quiere decir los casos leves, le llamamos ambulatorio porque se tratan en su casa, no necesitan hospitalización; y luego tres niveles de la condición de pacientes hospitalizados: estables, graves y los intubados, que son los más graves.

Tenemos una proporción importante de personas que llegan demasiado tarde, entonces ni siquiera quedan registradas como intubadas porque pierden la vida en horas después de haber arribado al hospital.

La positividad es el porcentaje de personas que, teniendo las características clínicas de COVID, se les toma una muestra para procesar un análisis de laboratorio y que se encuentran positivas al virus COVID, no todas resultan positivas, porque hay otras causas también de daño pulmonar agudo. Entonces, no todos los casos de infección respiratoria aguda grave son realmente COVID, pero sí lo son un porcentaje muy notorio que aquí se puede ver.

Veamos las últimas dos gráficas porque son reveladoras de lo que está ocurriendo en México respecto a otros países. Esta gráfica está tomada de un sitio público patrocinado principalmente por la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, y lo que pueden ver ustedes en estas curvas que muestran la progresión de la enfermedad.

Para pronta identificación comento lo siguiente. En el eje horizontal, es decir, la línea que está debajo de la gráfica, se ven los días contados a partir de que se han alcanzado 100 casos, esto lo que permite es hacer una comparación entre países, independientemente de la fecha exacta en el calendario en el que empezaron sus epidemias, se toma como referencia 100 casos, se podría tomar otra cantidad de casos, 50, 100, 200, pero aquí se han tomado 100 casos.

El eje vertical lo que se muestra es la cantidad de casos que se van confirmando y registrando en cada uno de los países a lo largo del tiempo y está en una escala logarítmica, esto quiere decir, aumenta en intervalos de 100, mil, 10 mil, 100 mil, etcétera.

Y, finalmente, las curvas o las líneas de colores lo que representan es este cambio en el número de casos a lo largo del tiempo. Entre más vertical está una línea quiere decir una progresión más rápida de la enfermedad, entre más horizontal quiere decir una progresión más lenta de la enfermedad.

Y hay unas líneas diagonales referenciales que muestran cuando se duplica la epidemia. La primera corresponde a que se duplica cada día, la segunda que se duplica cada dos días, la siguiente cada tres días, si las vamos viendo en el orden de las manecillas del reloj.

Vemos algunos países, desde luego no están en color todos, está Estados Unidos, España, Alemania y Francia, algunos de los países que… también Reino Unido, aunque no se ve la etiqueta de letras, son el conglomerado azul que está inmediatamente debajo de Estados Unidos, son los países europeos que han tenido la mayor carga de enfermedad; enseguida están Suiza y Suecia y en medio de Suiza, Suecia.

Podemos ver la trayectoria de México. México ha tenido una duplicación inicial cada dos días, solamente los primeros cuatro o cinco días que alcanzamos los primeros 100 casos y posteriormente tuvimos una inclinación muy drástica de la curva; y empezamos a tener duplicaciones cada cinco días y al llegar al día 40 tuvimos un cambio también nuevamente y estamos teniendo duplicaciones cada seis días, es decir, se está haciendo cada vez más lenta la epidemia. Esto es la razón por la que decimos con esta y otros elementos de evidencia que hemos aplanado la curva.

Para que nadie se confunda y malinterprete, aplanar la curva no quiere decir que es exactamente plana, exactamente plana no querría decir no tenemos una epidemia, lo que quiere decir es que comparado con lo que hubiéramos tenido si no hubiéramos hecho las intervenciones principalmente estas masivas de la Jornada Nacional de Distancia habríamos tenido muchos más casos y en una forma muy precipitada en el tiempo.

Hemos reducido cerca del 60 al 75 por ciento de la cantidad de contagios gracias a estas intervenciones y eso es lo que se puede ver ahí.

La última curva es la de Japón, muestra un país que también ha tenido un éxito importante en el control de la epidemia con una duplicación cada 10 días prácticamente desde el inicio, desde que contó 100 casos.

Y la última es la visión interna en el país. Hemos replicado este modelo de la curva, pero ahora para las entidades federativas y están las 32 entidades federativas. Se interpreta de la misma manera la curva, sólo tomen en cuenta que el eje vertical, el que muestra el número de casos tiene desde luego otra escala que llega a un máximo de 10 mil.

Vemos en primer lugar a la Ciudad de México con estos casi siete mil casos que se han comentado y también vemos que la velocidad de duplicación es cada siete días, que es la línea referencial que está ahí.

Otras entidades federativas se van mostrando en forma progresiva y hemos tenido distintos grados, tanto de disminución de la transmisión como de temporalidades, en donde fueron entrando las intervenciones de mitigación.