AMLO reitera combate a la corrupción en todos los niveles

Durante la conferencia mañanera de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su combate a la corrupción, al ser cuestionado sobre el tema de la compra a sobreprecio de los ventiladores para Covid-19 por parte del IMSS.

Miren, desde el inicio del gobierno dije que no iba yo a tolerar ningún acto de corrupción, ni siquiera de mi familia, que sólo me hacía cargo de mi hijo Jesús Ernesto porque es menor de edad; de modo que quien sea acusado de actos de corrupción, de cualquier ilegalidad tiene que ser investigado, sancionado y no debe de permitirse la impunidad, dijo AMLO.

No somos iguales a los gobiernos de antes, a veces calienta, porque nos confunden. Por ejemplo, el Reforma y otros medios que nunca denunciaron el saqueo que se llevó a cabo durante el gobierno de Salinas, ahora son paladines de la decencia y la honestidad.

No somos iguales. Nosotros llegamos aquí para limpiar de corrupción al gobierno, para desterrar la corrupción. En este caso, la Secretaría de la Función Pública tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer la investigación, y si resulta responsable esta persona tiene que ser sancionado, igual el funcionario que entregó este contrato.

Pero lo que quiero destacar, lo que está en el fondo, es ese afán de querer debilitar a nuestro gobierno. Les molesta mucho la transformación, ellos quisieran que continuara el mismo régimen de corrupción, de injusticia, de privilegios, eso es el fondo de todo.

Estamos ante la disyuntiva y sí, considero que no hay medias tintas, es corrupción o transformación. Y este momento, este tiempo está ayudando también a la definición, a que cada quien ocupe su sitio, y están mostrando el cobre, dan pena ajena, haciendo hasta el ridículo.

Es una tras otra, y es de la mayoría de los medios de información los que actuaban como alcahuetes de los grupos de intereses creados, los que se dedicaban a quemar incienso a los gobernantes, ahora se convirtieron de la noche a la mañana en críticos severos de nuestro gobierno. Afortunadamente no tienen ningún efecto sus calumnias, sus falsedades, toda esta industria tan lucrativa del manejo de las redes sociales con bots, con robots.

Un día me gustaría que los encargados de Comunicación Social explicaran aquí, porque sería interesante que todos los que nos ven, nos escuchan, conozcan cómo funciona esta perversidad y cómo consume dinero y cómo se tolera por parte de las agencias o las empresas que prestan el servicio de internet, porque es un bombardeo de mentiras, pero además con mucho costo, están financiando una campaña de desprestigio, una guerra sucia en contra del gobierno.