Denuncian a Zoé Robledo por compra de ventiladores

La dirigente nacional del PRD, Karen Quiroga Anguiano, presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública en contra del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo por adjudicar a León Manuel Bartlett ventiladores para atender a pacientes de Covid-19, a un sobre precio de hasta 85 por ciento.

Debido a que la empresa beneficiaria es propiedad del hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, señala la denuncia, se solicita investigar si los funcionarios involucrados en la adjudicación y el empresario beneficiario incurrieron en uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencia.

Considerando que se trata de actos que afectan sensiblemente a la sociedad y la administración pública, señala el documento, solicité la suspensión del cargo de los funcionarios involucrados, inhabilitación, así como prisión preventiva oficiosa como establece la Constitución.

En entrevista, Quiroga Anguiano lamentó que de nueva cuenta la transparencia y la honestidad de este gobierno quede en el discurso porque en los hechos se incurre en las mismas prácticas que criticó a los gobiernos anteriores, pese a que todos los días afirma que en esta administración las cosas cambiaron, la corrupción sigue ocurriendo.

“La falta de preparación y de capacidad administrativa para enfrentar la contingencia sanitaria ha sacado lo peor del servicio público de este gobierno, por ello cualquier funcionario aprovecha la crisis para obtener beneficios económicos, por eso presentamos esta denuncia y esperamos que las instancias responsables de investigar no sean cómplices”, agregó.

La integrante de la Dirigencia Nacional Extraordinaria recordó que documentos públicos del Sistema de Compras del Gobierno de México, dados a conocer por Mexicanos contra la Corrupción revelaron que el Seguro Social en el estado de Hidalgo adjudicó ventiladores a la empresa Cyber Robotics Solutions un contrato por 31 millones de pesos, por la adquisición de 20 ventiladores respiratorios, a un costo unitario de un millón 550 mil pesos, que es el precio más alto por el cual se han adquirido dichos equipos.

Sin embargo, aseguró, no existe razón para haberlos comprado con un sobre precio y menos poner como justificación que la empresa ganadora entregaría de manera inmediata, pues el estado de Hidalgo se encuentra en el número 20 de casos confirmados activos, por lo que no requieren de manera urgente esos ventiladores.

En contraste el mismo IMSS adjudicó a Conduit Life un ventilador en un costo de 880 mil pesos, con características similares al ofertado por el hijo del ex secretario de Gobernación en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

La denuncia destaca que los precios que la delegación del IMSS ha pagado por ventiladores para pacientes que tienen comprometida la función respiratoria, muestran diferencias de hasta 85 por ciento entre el precio más barato y el más caro, compras que deberán aclarar los funcionarios involucrados en el proceso de adjudicación.

En ese sentido, comentó que si bien existe un acuerdo para que se hagan adjudicaciones directas debido a la contingencia sanitaria, también es cierto que el gobierno tiene la responsabilidad de invertir adecuadamente los recursos y no beneficiar a empresarios consentidos o hijos de funcionarios. “La salud no es un negocio o un asunto para sacar provecho, se requiere sensibilidad para que en estos momentos no se imponga la ambición de un grupo en el poder”, subrayó.

La denuncia también solicita la investigación de la titular de la delegación del IMSS en Hidalgo, Claudia Díaz Pérez; Cyber Robotics Solutions y a León Manuel Bartlett Álvarez.

Así como diversos funcionarios del IMSS entre los que destacan el titular de la coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, Salvador Chaidez; la titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, Alma Rusbelina Gómez; el titular del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, Natali Peña Pérez; la encargada de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, Olga Lidia Ramírez Brito, entre otras.

Gobierno aprovecha COVID-19

En México, pareciera que la declaratoria de emergencia sanitaria del COVID-19 ha servido de pretexto al gobierno federal para la adquisición de bienes y servicios urgentes para el sector salud, pero bajo procesos opacos y discrecionales, afirmó el líder nacional del partido Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich.

A su parecer, la administración federal ignoró a organismos especializados en el combate a la corrupción, como Transparencia Internacional, que recomendó para esta emergencia sanitaria una máxima apertura en la información de las contrataciones públicas, fiscalización en tiempo real e identificación plena de los recursos utilizados y su destino.

Si bien la emergencia sanitaria implica que las autoridades deben realizar compras extraordinarias, agregó el también senador de la República en un comunicado, eso no significa que no deben apegarse a las reglas de transparencia y eficiencia en el gasto público.

El dirigente partidista expuso diversos casos, expuestos en medios de comunicación, de adjudicaciones realizadas bajo supuestos procesos opacos y posibles actos de corrupción.

El más reciente fue en la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo, en la que está implicado León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, ejemplificó Castañeda Hoeflich.

«En Movimiento Ciudadano rechazamos que en medio de una de las peores crisis sanitarias que ha vivido México, las autoridades recurren a este tipo de compras para asignar contratos a aliados y familiares, o se compren materiales inservibles como también ha denunciado el personal de salud», expuso.

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano hizo llamó al gobierno federal a afrontar la crisis con responsabilidad, transparencia y ética pública.

«Esta administración tiene la obligación de poner a disposición de los ciudadanos, de manera transparente y en formatos abiertos, la información de todas las compras realizadas durante la presente pandemia de COVID-19», exigió Clemente Castañeda.