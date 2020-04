Suman 25 casos de contagio y dos decesos por Covid-19 en la Central de Abasto

Leonardo Juárez R.

El coordinador General de la Central de Abastos de Iztapalapa, Héctor Ulises García Nieto, dio a conocer que hasta el momento en este centro comercial se tienen registrados “alrededor de 25 casos detectados, dos han fallecido y los fallecimientos que tenemos, uno fue porque -no voy a dar el nombre de la bodega, ni el nombre de la persona- porque su esposa llegó de viaje de España, contagió… la esposa es la titular de la bodega, contagió al marido que es el que atiende la bodega y contagió al sobrino que atiende otra bodega”.

En conferencia virtual García Nieto, comentó “dDesde el momento en que nosotros conocemos de los casos, damos información a la Agencia Sanitaria. Hacemos un recorrido por la bodega respectiva y aislamos y sanitizamos, y tomamos las recomendaciones que nos da la Agencia Sanitaria. Los 17 casos restantes son de que nos han accesado (sic) la información fidedigna y tenemos la confirmación de que han dado positivos y algunos están hospitalizados y otros están en la zona de cuarentena”.

Al referirse a las quejas por falta de agua, refirió “el consumo de agua de la Central de Abasto son 800 mililitros en un horario que va de las 4 de la mañana a las 6 de la tarde y con este mecanismo de que la gente se lave más las manos, mayor uso del líquido, evidentemente ha bajado. La jefa de Gobierno dio instrucciones para que se nos dote de 200 mil litros más, y desde el día de ayer empezaron a surtir esa… esa agua. Estoy hablando del agua para las zonas generales, porque lo que tenemos que distinguir, también, que las áreas privativas pertenecen a contratos específicos de cada uno de los bodegueros o de cada uno de los participantes en los locales, ellos pagan su agua y el agua tiene que llegar regularmente a sus espacios; no en todos se da la práctica del pago continuo de este líquido, pero eso explica, el asunto de que a veces falta agua en algunas de las zonas.

En tanto, la mandataria de la metrópoli Claudia Sheinbaum Pardo habló de los resultados obtenidos por la medida adoptada por la Fase 3 de la contingencia sanitaria, “de movilidad, de vehículos privados, tenemos una reducción frente a un día normal del 75 por ciento -en los últimos días, como ustedes pueden ver- hubo una reducción muy importante, tanto por la medida del Hoy no Circula, como pues por la propia participación de la ciudadanía.Entonces hasta ayer son 75 por ciento menos de vehículos a los que se mueven normalmente, en promedio, y este es el transporte público, pueden ver el Metro -si me agrandan la figura del Metro, no se puede”.

Recalcó, “hay una reducción en los últimos días del Metro, estamos en casi 80 por ciento, -es increíble, la verdad la cooperación de la ciudadanía- 80 por ciento, 78-80 por ciento de ocupación… de menos ocupación del Metro, es decir, alrededor de 28 por ciento de las personas que normalmente usan el Metro lo siguen usando, solamente el 28 por ciento”.

Apuntó, “del resto de los modos de transporte es lo mismo, una reducción también importante en los últimos días, el Tren Ligero -si se acercan- Tren Ligero, el otro, el otro, es donde menos hubo, pero es donde más reducción había habido, ayer hubo un poquito más, pero está sobre el 80 por ciento y los otros son Trolebús, RTP. En RTP estamos sobre el 20, 40, 60 por ciento de reducción y Trolebús un poco más; estos son modos de transporte que como ustedes saben tienen inclusive una ocupación mayor, no en términos generales, sino por la tarifa que tienen”.

Indicó, en algunos ha sido más en otros menos, pero realmente ha habido una cooperación muy importante de toda la ciudadanía, en esta Fase 3; “y agradecerles a todos y a todas los habitantes de la ciudad, a los visitantes de la ciudad; y en las zonas periféricas en algunos lugares donde todavía operan tianguis y también las zonas centrales, ha habido muchísima cooperación de los alcaldes y alcaldesas, y de los propios organizadores, dirigentes, líderes de tianguis en donde se están tomando medidas de Sana Distancia. Tenemos algunos que han cerrado y otros que el día de hoy, por ejemplo, la alcaldesa Layda Sansores, me envió unas fotografías de algunos tianguis en donde se están tomando medidas muy importantes de Sana Distancia. Entonces siguen siendo lugares de abasto muy importantes de alimentación y la ciudadanía y quien organiza los tianguis están cooperando cada vez más”.