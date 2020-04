Llaman diputadas, funcionarias y especialistas a homologar el tipo penal del feminicidio

En el foro virtual “El combate al feminicidio a 8 años de su incorporación en el Sistema de Justicia: experiencias y desafíos”, diputadas, funcionarias, especialistas y académicos destacaron la importancia de homologar el tipo penal de este delito, porque las agresiones contra las mujeres tienen una tendencia al alza, y urgieron darle mayor protección a quienes son víctimas de agresiones.

Feminicidio, la violencia más extrema

La secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Verónica Sobrado Rodríguez (PAN), precisó que la violencia feminicida es la más extrema que se está viviendo porque arrebata a 10 mujeres al día. El Estado, dijo, tiene la gran responsabilidad de garantizar una vida libre de violencia, la cual se construye desde las familias y la sociedad.

Dijo que cada 2.4 horas se comete el asesinato de una mujer; el 44 por ciento del total ha sufrido algún tipo de violencia. Se ha presentado un aumento de 200 por ciento en el homicidio de mujeres en casa con arma de fuego.

Debe prevalecer el tipo penal del feminicidio

La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo (PRD), secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, destacó que debe prevalecer el tipo penal del feminicidio. Añadió que es importante que las carpetas de investigación estén mejor integradas, a efecto de que el Poder Judicial no las pueda rechazar. Indicó que es vital insistir en la formación y capacitación de las fiscalías.

CDMX, Edomex y Veracruz viven una realidad muy cruda

Mariana Dunyaska García Rojas, diputada del PAN, expuso que las experiencias, retos y dificultades en la impartición de justicia ponen en evidencia que se debe legislar. Añadió que en la Ciudad de México, estado de México y Veracruz se vive una realidad muy cruda del feminicidio. “Es vital poner en el centro el tema del presupuesto para dar mayor atención a esta problemática”.

Niñas y mujeres deben gozar de una vida libre de violencia

La coordinadora del grupo parlamentario del PRD, diputada Verónica Juárez Piña, dijo que este encuentro será de utilidad para el trabajo legislativo, porque su objetivo es garantizar que las niñas y mujeres del país gocen de una vida libre de violencia y disminuir el feminicidio.

Al participar en el panel ¿En dónde estamos?, Nadine Gasman Zylbermann, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, señaló que durante la emergencia sanitaria por COVID-19, se han fortalecido acciones como los servicios ministeriales; la atención del número de emergencia 911 y el incremento de subsidios para refugios, todos en favor de las mujeres que sufren violencia durante el aislamiento.

Explicó las causas por las que las mujeres no denuncian, dando los siguientes datos: 68 por ciento, pensó que se trató de algo sin importancia; 34 por ciento, piensa que no le afecta; 19 por ciento, por miedo a las consecuencias; 14 por ciento, por venganza; 9 por ciento, por no saber en dónde o cómo denunciar, y 11 por ciento, pensó que no le iban a creer.

Mujeres, expuestas a la violencia sin importar estatus social

La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), María Candelaria Ochoa Ávalos, aseguró que es un tema difícil porque niñas y mujeres están expuestas toda su vida a sufrir estos ataques sin importar la clase social o lugar de residencia.

Puntualizó que el reto es homologar el feminicidio en todo el país, ya que en los estados las causales pueden ir de entre 6 y 12, pero en tribunales piden que se cumplan hasta las 12 para considerar que hubo razones de género. Dijo que los centros de justicia, además de protocolos, deben contar con personal y recursos que garanticen la atención integral.

Falta de homologación en la ley dificulta la investigación

Laura Salinas Beristain, coordinadora general de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), mencionó que no tener homologada la legislación dificulta la investigación y no permite superar la ausencia de respuesta del Estado en materia del feminicidio.

Subrayó que si bien los contextos de violencia en que suceden los feminicidios están generalizados como lo es: la inclusión de las amenazas y las lesiones, en tres entidades aún se exigen elementos innecesarios, lo cual promueve la violencia de género y obstaculiza la impartición de justicia.

Hay tendencia creciente del feminicidio

La directora de Análisis y Estadística del Centro de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Keila Morales, señaló que, de enero de 2015 a febrero de 2020, hay una tendencia creciente del feminicidio en el país, pues en ese lapso se han registrado tres mil 925 víctimas en el ámbito nacional.

Mencionó que Veracruz, estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Sinaloa, Oaxaca y Nuevo León concentran más de la mitad de estos casos, es decir, dos mil 117. Añadió que las instituciones que integran la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) deben considerar como delito de feminicidio “la conducta ilícita consistente en privar de la vida a una mujer, por razones de género”.

Habrá investigaciones para sancionar el feminicidio

En el panel “Experiencia de los órganos de procuración de justicia”, Sayuri Herrera Román, fiscal electa de feminicidios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se comprometió a acabar con la impunidad y robustecer la justicia de las víctimas de este delito. “Habrá investigaciones para sancionarlo. Se trabajará a través del acompañamiento psicosocial de las víctimas y la capacitación del personal de la fiscalía para garantizar las condiciones dignas del trabajo, entre otras”.

Se necesita fortalecer a las instancias de justicia

Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, fiscal central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género del estado de México, señaló que sería un retroceso sumamente desafortunado erradicar o derogar el tipo penal del feminicidio. Se debe buscar la manera de fortalecer a las instancias de justicia para poder tener mayores elementos para su acreditación.

Recursos públicos para la atención de violencia contra mujeres

Wendy Paola Chávez Villanueva, fiscal especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género de Chihuahua, mencionó que forzar la aplicación de los recursos públicos para las áreas en la materia puede hacer la diferencia en la atención de este delito.

Los feminicidios se deben investigar con perspectiva de género

La fiscal especializada en Feminicidios y Delitos Contra las Mujeres de Nuevo León, Griselda Núñez Espinoza, apuntó que desde el 2013 esta entidad tipificó este delito y en la actualidad los homicidios de mujeres se investigan con perspectiva de género. “Nosotros contabilizamos víctimas y no carpetas, lo cual propicia una mayor impartición de justicia”.

Sin perspectiva de género, no se garantiza la justicia

Juana Castillo Ortega, fiscal especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales de la Fiscalía General de San Luis Potosí, mencionó que no se pueden normalizar las violencias y dijo estar a favor de un sólo tipo penal, ya que le dará sentido y seguridad jurídica a la aplicación de ley. “Si no se investiga, juzga y trabaja con perspectiva de género, no se garantizará el acceso a la justicia; debe aplicarse a la vida real”.

Por normalización de la violencia no hay testimonios en juicios

Hugo Delfino Peralta Ortega, director de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Oaxaca, comentó que entre las dificultades está la declaración de testigos y víctimas, así como de quienes representan a las que fueron asesinadas, ya sea por miedo, apatía o normalización de la violencia, es difícil llevar sus testimonios a juicio.

El marco jurídico debe aplicarse a cabalidad

Al participar en el panel “Experiencias desde la academia y la defensa jurídica”, la directora del Instituto de Formación de Justicia y Derechos Humanos, Patricia Olamendi Torres, indicó que los problemas de la impartición de justicia de los feminicidios es la ausencia de un tipo penal único, la incorrecta investigación y la falta de perspectiva de género en el enjuiciamiento, por lo que pidió acabar con las prácticas de simulación.