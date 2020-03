Senadores critican actitud irresponsable de diputados

Frente a la aprobación que hicieron los diputados en el sentido de favorecer su reelección hasta por tres periodos y así permanecer en el cargo hasta el añoñ 2030, el senador Ricardo Monreal se manifestó en contra, al señalar como irresponsable e inoportuna la medida.

El coordinador de la bancada, Ricardo Monreal recordó que es obligación del Senado revisar esto que aprobó la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados.

Mientras que el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Eduardo Ramírez, afirmó que fue irresponsable la actuación de la Cámara de Diputados.

“Fue una irresponsabilidad desde el punto de vista social, no comparto el momento para legislar un tema electoral, la reelección puede esperar, podemos irnos a un extraordinario y debatir esos temas y dejar las reglas del juego y la reelección ya está en la Constitución, (…) Pero, no es un momento adecuado, (…) muchos compañeros no están de acuerdo, quien quiera ir a buscar siendo diputado o senador, en el caso de los legisladores lo político, lo moral, lo correcto es que se solicite una licencia porque estamos devengando un salario”, sostuvo

Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló no meterse, ni poder opinar porque son asuntos de partidos.

Sobre la cuestión de que en este caso los legisladores no tienen que pedir licencia para buscar su reelección; entonces, van a estar en funciones, cobrando y al mismo tiempo pueden buscar la reelección, AMLO comentó que eso estaba mal, pero pensaba que ellos mismos lo van a corregir y seguramente en la Cámara de Senadores.

“Nada más todo lo que es uso de dinero del pueblo para propósitos electorales se debe de evitar, no permitir, pero esa es una opinión, nada más.

Lo otro, no meterme porque está muy caliente el ambiente político electoral y se va a ir calentando más, porque vienen las elecciones el 21, por eso también ya son expertos en coronavirus”.

Cabe recordar que el miércoles, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas que favorecerán en su reelección a los actuales diputados y senadores, con lo que podrían permanecer en el cargo hasta el 2030.

La Constitución estableció la reelección legislativa consecutiva desde el 2014 y hasta ahora se busca reglamentar el proceso en la legislación secundaria, a partir de que diputados pueden ser electos hasta en cuatro ocasiones, en periodos de tres años, y los senadores en dos por periodos de seis años.

Ante la Mesa Directiva y a la que se le dispensaron trámites, se aprobaron reformas a las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos.

Los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD no acudieron a la sesión del miércoles; MC sí asistió y votó en contra.

En el dictamen se establece que diputados y senadores que quieran reelegirse lo podrán hacer en las localidades o circunscripciones de donde fueron electos, ya sea por la vía plurinominal o por mayoría relativa.

“Las y los legisladores federales que pretendan ser electos para el mismo cargo por un periodo consecutivo pueden participar en el proceso electoral sin separarse del cargo, para lo cual deberán observar estrictamente las disposiciones legales y normativas dirigidas a preservar la equidad en las contiendas políticas, así como el uso eficiente, eficaz, honrado, transparente e imparcial de los recursos públicos”, establece la reforma.

El texto indica que se debe cumplir con las obligaciones inherentes a su encargo como legisladores y deben abstenerse de incurrir en actos anticipados de campaña y precampaña, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley.

“Deben abstenerse de participar en actos de proselitismo político durante el tiempo en que están obligados a concurrir a sesión de la Cámara correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 63 y 64 de la Constitución”, se indica.

“No pueden disponer de recursos públicos en sus actos de campaña o en cualquier acto de proselitismo político, así sean humanos, materiales o económicos”.

Durante el debate, la diputada de MC Martha Tagle acusó al bloque mayoritario de legislar a modo para que puedan tener ventajas a la hora de buscar la reelección legislativa.

“Es una reforma a modo y tan es tan a modo que imagínense si ustedes no fueran diputados y aspiraran a ser candidatos, simple y sencillamente sería prácticamente imposibles”, dijo.

“Lo que estamos aprobando beneficiará a todos para reelegirse con todas las garantías para que sigan en el cargo, sin solicitar licencia y haciendo campaña y como única sanción que se les quite un día de dieta, eso es inequitativo para todos los demás militantes de su partido político”.

Remarcó que los diputados de Morena, PT, PES y PVEM estaban legislando en contra de sus propios compañeros de partido porque no tendrán las mismas condiciones para buscar una candidatura.

“Están aprobando una reforma para reelegirse hecha a modo”, reclamó.

El coordinador de MC, Tonatiuh Bravo, también señaló que se trata de un albazo, con contradicciones constitucionales.

Y por si fuera poco, después de aprobar su reelección, la Cámara de Diputados trabajará de manera distinta, de acuerdo con la realidad que impone la contingencia provocada por el COVID-19.

Así lo dio a conocer Laura Rojas, quien subrayó que los órganos de gobierno de esta Cámara sesionarán de manera permanente y solicitó a las comisiones legislativas que continúen sus trabajos privilegiando la labor a distancia.

Precisó que el Senado de la República otorgó el consentimiento a la Cámara de Diputados para dejar de sesionar más de tres días a partir de la siguiente semana y hasta que haya condiciones para reanudar las actividades de manera regular.

“Es importante comunicar a las y los ciudadanos que esto no implica dejar de laborar. La Cámara de Diputados seguirá cumpliendo su responsabilidad como parte del Estado mexicano y de frente a la sociedad”, subrayó.

Comentó que las y los legisladores podrán presentar iniciativas y puntos de acuerdo que se tunarán directamente a las comisiones correspondientes; además, se pedirá que el Canal del Congreso transmita los videos al respecto.

“Durante este tiempo, en el que estaremos en nuestros distritos y circunscripciones, podemos ser verdaderos agentes de divulgación de las medidas de prevención y mitigación del contagio del virus”, expresó.

Previamente, el Pleno aprobó, en votación económica, el oficio del Senado en el que notifica el consentimiento para que la Cámara de Diputados suspenda sus sesiones por más de tres días, como dispone el artículo 68 constitucional.

A continuación, la diputada Laura Rojas levantó la sesión y citó para “una fecha posterior, cuando las condiciones sanitarias así lo permitan”.

En otro orden de ideas, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Constitución para que el Presidente de la República pueda ser imputado y juzgado debido a hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común.

En reunión de la Comisión, la propuesta fue aprobada con 19 votos en favor y una abstención para reformar los artículos 108 y 111 de la Constitución, la cual fue presentada el 13 de febrero de 2020 suscrita por el titular del Ejecutivo Federal.

El texto aclara que quien cometa un ilícito no puede ser cubierto por el fuero; en el caso del Presidente va a ser procesado si lo acusan y ha lugar, de acuerdo con el dictamen que haga el Senado.