Mantiene Salud medidas de prevención ante Coronavirus

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que ante la pandemia de Coronavirus (Covid-19) se mantienen las medidas básicas de protección y la campaña de “sana distancia”.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario indicó que siguen vigentes las medidas preventivas para evitar el contagio, entre las que se encuentran el lavado frecuente de manos, uso de gel anti bacterial con 70 por ciento de alcohol, etiqueta respiratoria y el saludo a distancia.

“Con estas medidas buscamos evitar el contacto entre personas infectantes y personas susceptibles (…) se siguen haciendo las identificaciones de contactos a partir de casos sospechosos notificados», expuso.

«Además anunciamos las medidas de sana distancia, en donde el propósito es que las personas no estén en contacto estrecho unas con otras porque si esto ocurre de manera individual, es un situación manejable, pero si es de manera masiva puede contribuir a la propagación de la enfermedad”, detalló López-Gatell.

Las medidas básicas de prevención son el lavado frecuente de manos, preferentemente con agua y jabón (de preferencia líquido) y que al menos dure 30 segundos; en caso de no contar con agua y jabón se puede usar gel antibacterial con base alcohol al 70 por ciento, la etiqueta respiratoria; es decir tapar nariz y boca al toser o estornudar, con el ángulo interno del codo.

Además, lavar manos después de estornudar, realizar el saludo a distancia, evitar el saludo de mano, abrazo y beso y no salir de casa en caso de presentar síntomas compatibles con Covid-19 (fiebre y/o tos).

La Secretaría de Salud también mantiene la suspensión temporal de actividades no esenciales; la reprogramación de eventos de concentración masiva y la protección y cuidado de las personas adultas mayores.

El subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, aseguró que actualmente el Covid-19 en Asia se encuentra en una franca terminación y destacó que la pandemia ahora está centrada en el continente europeo.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, enfatizó que la «enorme» mayoría de los que fueron contagiados de Covid-19 en Asia ya están curados y ya no podrán reinfectarse, lo que hará que paulatinamente se extinga la epidemia.

«Los casos de coronavirus en Asia, diarios, representan menos del 1.0 por ciento de los casos mundiales. La mayoría de los casos proceden de Europa Ocidental. La cuenta de casos diarios no debe de llevarnos a pensar que se están acumulando porque la enfermedad dura aproximadamente 14 días y se resuelve de manera espontánea en la gran mayoría de las personas», explicó.

En este sentido, añadió que para el Gobierno Federal la prioridad es la población en pobreza, ya que más de la mitad en México vive en esta condición.

«No hay que perder de vista también que México entró a la epidemia un mes después que Europa y Estados Unidos, eso ha dado una ventaja para un plan de preparación», dijo.

Recordó que del 23 de marzo al 19 de abril del 2020 entrará en vigor la Jornada Nacional de Sana Distancia para que las personas no estén en contacto las unas con las otras..

Entre las medidas destacan: suspención de actividades no esenciales, reprogramación de eventos de concentración masiva y la protección y cuidado de las personas adultas mayores.

Y termino diciendo, estas son las medidas de sana distancia, siguen las medidas de higiene general: el lavado de manos, el estornudo de etiqueta protegido para que no propaguemos los virus, los cubrebocas sirven solamente para que la persona con síntomas no propague el virus a los demás, no nos sirve como una barrera de protección a las personas que pudiéramos ser contagiadas, y una muy importante, quien esté enferma, enfermo, que se quede en casa para que tenga una recuperación efectiva sin propagar el virus.

Y luego, hemos recomendado: la Secretaría de Salud ha recomendado la suspensión de actividades no esenciales, esto es para los sectores públicos, social y privado.

¿Qué quiere decir actividades no esenciales?

Son aquellas que se pueden suspender o posponer sin que se afecte importantemente el propósito o la misión de las distintas organizaciones gubernamentales, sociales o privadas y que además interesa enfocarse en aquellas en donde la gente para ejecutar esas acciones se tiene que movilizar o tiene que trabajar en grupo.

El ejemplo clásico es: si hay una actividad, por ejemplo, de oficina, que se puede realizar desde casa, que se realice desde casa por el tiempo necesario para que nos congreguemos menos.

La tercera medida es esta reprogramación de los eventos públicos, ya sean organizados por privados o por los gobiernos. Lo que interesa aquí es que congregaciones masivas las definimos como arriba de cinco mil personas, se puedan recalendarizar, posponer y que se hagan posteriormente en el año.

Uno de los ejemplos que hemos estado utilizando por su volumen tan masivo es la feria de San Marcos, en Aguascalientes, que de manera muy adecuada el gobernador encontró la manera de posponerla para mejor ocasión.

Y el punto crucial, personas adultas mayores, conforme mayor es su edad, van aumentando su riesgo de complicaciones; entonces, todos, todas debemos estar al cuidado de las personas adultas mayores. Esto implica una responsabilidad, social, no es una acción que viene del gobierno, de la sociedad, es una acción que toda la comunidad debemos estar cuidando.

La manera de cuidarlo es: si hay personas en la familia que en las últimas dos semanas han tenido síntomas, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, escurrimiento nasal, estornudos, que no visiten a la persona adulta mayor, pero además hay que estar prestos a atender, asistir, a cuidar, a mantenernos en contacto telefónico con las personas adultas mayores para atender sus necesidades.

En la medida en que ellos y ellas puedan apoyarse en su familia, en su comunidad, puede ser que no necesiten estar trasegándose de un lugar a otro y, por lo tanto, estén menos expuestos al contagio.