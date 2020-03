Locataria del metro denuncia acoso y violencia en su contra por parte de funcionarios del Metro

Lorena Ruiz Martinez locataria de la glorieta de insurgentes desde el año 2012 denuncia que está siendo víctima de una grave serie de violaciones y acoso por su genero por parte del Subgerente de Administración de Patrs y los funcionarios Paul Moreno y Jorge Salcedo.

Señala que el día 19 de febrero los funcionarios mencionados llegaron a sus locales ubicados en la Glorieta de los Insurgentes de los cuales tiene contrato y documentación en orden y con más de 30 policías sacaron a todos sus empleados y a ella misma a golpes y empujones, sin mencionar ni dejar documento alguno del por qué estaban cerrando, solo le mencionaron que si no cooperaba la llevarían al ministerio público; posteriormente acudió a las oficinas centrales del Metro y estos mismos funcionarios le dijeron que para poder abrir sus locales tenía que renunciar a dos de ellos y que si no se atuviera a las consecuencias, ante estas amenazas comenzó a sentirme mal y Paul Moreno le dijo “por eso no me gusta tratar con mujeres son muy sensibles, de todo lloran”.

La locataria, su hija y su abogado han señalado que desde que fueron cerrados sus locales han tenido tres reuniones con estos funcionarios en donde hasta la fecha no le han entregado un documento por escrito en donde se señale los motivos del cierre de sus locales, y en todas esas reuniones solo han existido amenazas directas por parte de estos funcionarios, tratándola de intimidar con iniciar investigaciones si no deja de manera voluntaria sus locales y denostándola y humillándola por ser mujer, incluso su abogado menciona que Jorge Salcedo y Paul Moreno les mencionaron ser amigos personales de la Directora Florencia Serranía, “Imagínate quien va a estar fuera del metro primero ustedes simples locatarios o nosotros que somos amigos personales de la directora general”.

Lorena Martínez solicita la intervención directa de la Jefa de Gobierno, de Derechos Humanos, de la secretaría de las mujeres de la CDMX y de la contraloria interna del Sistema de Transporte Colectivo ya que ya se cumplió un mes de que sus locales fueron cerrados y además de ella 30 mujeres dependen directamente de que estos negocios funcionen. Finalizó diciendo “estoy seguro que la Jefa de Gobierno intervendrá ante los atropellos de estos funcionarios, ella es una pro de los derechos de las mujeres y no permitirá que estos funcionarios continúen abusando de su puesto para vulnerar nuestros derechos y mi dignidad”