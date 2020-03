AMLO reconoce a las mujeres vigilantes de las marchas

Durante su conferencia mañanera, el presidente del país señaló que es importante que se conozca su postura en todo el país por las manifestaciones de mujeres del día de ayer (domingo).

Nosotros somos responsables y garantizamos el derecho que tienen todos los ciudadanos a la manifestación de sus ideas, a la libre manifestación de las ideas, hombres y mujeres.

No vamos nunca a impedir que haya manifestaciones, somos respetuosos de los derechos que tenemos para ejercer a plenitud las libertades.

Ayer hubieron marchas en casi todos los estados del país, en general sin problema, sólo tuvimos algunos actos de provocación y de violencia en la manifestación de la Ciudad de México, pero muy aislados, y no de la inmensa mayoría de las participantes, grupos que quisieron provocar y afortunadamente los encargados del orden también en su mayoría mujeres resistieron y no cayeron en la trampa de la provocación de la violencia.

Yo quiero felicitar a todas las mujeres que participaron en el movimiento del día de ayer (domingo) en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y también hacer un reconocimiento a las encargadas de evitar la violencia que resistieron todo tipo de provocaciones y no cayeron en la trampa, incluso resultaron algunas heridas, pero no hubo represión, no se puede hablar el día de hoy de un Estado represor, nunca el Estado en esta nueva etapa va a reprimir al pueblo.

Somos distintos, no se va a reprimir a los mexicanos, no se van a utilizar las fuerzas públicas, el Ejército, la Marina, la policía para reprimir al pueblo, esto debe de tenerse muy presente. No somos iguales y siempre vamos a respetar los derechos a la libre manifestación de las ideas.

También considero que no debe de llevarse a cabo ninguna acción en contra de las que actuaron con exceso, porque no queremos que se utilice como pretexto.

Este movimiento tiene varias aristas, es un movimiento de mujeres que legítimamente luchan por sus derechos y en contra de la violencia, en contra de los feminicidios, pero hay otra vertiente de quienes están en contra nuestra y lo que quieren es que fracase el gobierno y sobre todo que no pueda consumarse la Cuarta Transformación de la vida pública del país, es el conservadurismo disfrazado de feminismo o de lo que resulte.

Me llamó mucho la atención ayer, porque nosotros vinimos de la lucha social, de la oposición, hemos hecho infinidad de marchas y hemos llevado a cabo muchas concentraciones, yo creo que en los últimos años hemos estado como unas 30, 40 veces en el Zócalo y hemos marchado y nunca tuvimos cobertura de los medios como ayer, Televisa en vivo, Milenio en vivo, todos muy atentos informando, bueno, no todos, también un número considerable de medios.

Afortunadamente, repito, se garantizaron las libertades, no hubo represión, hechos aislados, no pudieron los conservadores articularse, siguen sin poder agruparse para formar todo lo que conocemos como reacción, siempre que hay un movimiento de transformación hay como respuesta un movimiento reaccionario, así fue en la Independencia, así fue en la Reforma, así fue en la Revolución.

Ahora están moralmente y políticamente derrotados. Como decía el presidente Juárez: ‘el triunfo de la reacción es moralmente imposible’, eso también lo tenemos que tomar en consideración, porque estamos llevando a cabo los cambios profundos, no es poca cosa acabar con la corrupción.

Y decirles a los que sentían dueños de México: Ya se acabó el saqueo, ya se acabó la robadera, ya se acabó con el influyentismo, con el bandidaje oficial, ya no hay contubernio entre el poder económico y el poder político. Ahora el gobierno representa a todos los mexicanos, no está secuestrado, no es un comité al servicio de una minoría rapaz.

Entonces, vamos a seguir adelante con la transformación del país y siempre conduciéndonos con respeto a las garantías y a los derechos de los ciudadanos, sobre todo en no caer en ninguna provocación para no reprimir al pueblo, no va a haber represión.

Esto que quisieran nuestros adversarios, los conservadores, para poder tener elementos, no lo van a lograr, no sólo para no darles motivos a nuestros adversarios, sino por convicción. Nosotros venimos de luchar durante muchos años y no queremos la represión para nadie, somos, repito, diferentes.

Sobre las acciones de su gobierno para disminuir el clima de violencia hacia las mujeres, apuntó que lo principal es garantizar el bienestar de la gente, combatir la desigualdad económica y social, combatir la pobreza, combatir la desintegración de las familias y eso es lo que estamos haciendo.

Yo considero, repito, que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia y también del amor y también del fortalecimiento de los valores culturales, morales, espirituales. Esto no lo conciben así muchos, tienen un pensamiento distinto, ellos creen que sólo con medidas coercitivas se va a resolver el problema, con mano dura, con cárceles, con leyes más severas. Sí, eso ayuda, pero lo principal es que vivamos en una sociedad mejor en todo sentido. Entonces, no es fácil de que esto se vaya comprendiendo.

Sobre el coronavirus dijo que afortunadamente no tenemos problemas mayores con el coronavirus, tenemos siete casos, también sin gravedad, no ha perdido la vida ninguna de las personas afectadas, cosa que celebramos mucho.

Y se está llevando a cabo toda una estrategia, los médicos de la Secretaría de Salud son expertos, estamos atendiendo todos los casos que se presentan, se está informando a la población para que no haya sicosis, miedo, que no haya amarillismo, también.

A nivel mundial ha habido una afectación en lo económico, en lo financiero, sí nos ha afectado. Lo mismo, ayer tuvimos un problema porque no hubo un acuerdo en la OPEP y hay una caída en los precios del petróleo que nos afecta, que nos depreció el peso, pero pensamos que vamos a recuperarnos, porque estoy optimista, primero, porque tenemos finanzas públicas sanas, tenemos buenas reservas y no tenemos déficit faltante en nuestra recaudación de impuestos, está habiendo buenas señales en cuanto a crecimiento económico, ya detuvimos la caída en la producción petrolera.

Si esto no lo hubiésemos logrado, nos hubiese pegado mucho, pero estamos ya produciendo más petróleo y con una tendencia a tener más producción. En fin, consideramos que vamos a salir adelante, decirle a la gente que estamos pendientes y actuando con eficacia.

En cuanto a la subasta que se celebró ayer (domingo), señaló que se generaron aproximadamente 54 millones de pesos.

Los recursos de las subastas van: el año pasado, la primera acción que hicimos fue a los dos municipios más pobres de Oaxaca, que fue Santos Reyes Yucuná y Santa María Zaniza.

En el caso de Santos Reyes Yucuná, los recursos se destinaron para obras de infraestructura hidráulica; de hecho, nosotros hacemos un llamado a cada uno de ustedes, ojalá y puedan acudir a Santos Reyes Yucuná, vean la preparatoria, vean los jóvenes que se les está apoyando, jóvenes que ya no tienen que migrar o tienen que desertar de la preparatoria, continúan con sus estudios en el municipio más pobre de este país, ya no es una tentación irse a otro tipo de actividades o irse a Estados Unidos y está teniendo un pleno impacto de los jóvenes de Santos Reyes Yucuná.

Lo que es impresionante es que con un presupuesto de… se destinó 12 millones de pesos a cada uno de los municipios, pero la mitad de esos 12 se destinó a la preparatoria. Bueno, es impresionante cómo con seis millones de pesos cuando no hay moches, cuando no hay corrupción, cuando los recursos… Incluso se hace la obra por los propios, participan los propios ciudadanos y hay un consejo en el cual dice hacía dónde se dictaminan los recursos, pues el impacto pleno que está teniendo dentro de los jóvenes de Santos Reyes Yucuná. Eso, por una parte.

En Santa María Zaniza fue para la reconstrucción de los caminos, ahí es verdaderamente complicado acceder al municipio en condiciones, sobre todo cuando hay lluvias.