Trata de personas, un crimen silencioso, con rentabilidad semejante al narcotráfico: Rojas Hernández

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, sostuvo que la trata de personas es una de las violaciones más graves a los derechos humanos, catalogada como una forma de esclavitud moderna; es “un crimen silencioso de difícil identificación y con una rentabilidad semejante al narcotráfico y al contrabando de armas”.

Al inaugurar el “Primer Congreso Internacional patriarcado, prostitución y violencia contra las mujeres: la responsabilidad masculina en el aumento de la trata de personas con fines de explotación sexual en México”, la legisladora precisó que cifras de la Organización Internacional del Trabajo, en el ámbito global, señalan que más de 21 millones de personas son víctimas; de ellas, más del 70 por ciento son mujeres y niñas, “lo que indica que el factor género juega un papel fundamental en ese delito”.

De acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en nuestro país al menos 10 personas al día son víctimas de trata, y nueve de ellas son mujeres, destacó.

Rojas Hernández detalló que la principal modalidad en México es la trata con fines de explotación sexual; le sigue la de trabajos forzados; la venta de niños y niñas, y el trabajo forzado en actividades relacionadas con la delincuencia organizada.

Indicó que varios son los factores que propician y la facilitan. De un lado, los contextos de vulnerabilidad donde convergen la pobreza, falta de oportunidades, violencia y discriminación; y, por el otro, la presencia del crimen organizado, debilidades institucionales, impunidad y corrupción, así como aquellos factores relacionados con la alta demanda de servicios sexuales.

Resaltó que este último factor es un punto de suma importancia, porque “tiene que ver con sociedades machistas y violentas como la nuestra, que miran a las mujeres como objetos y no como sujetos”.

Añadió que también se asocia con una cuestión de género y poder que sostiene que los hombres pueden acceder y comerciar con los cuerpos de las mujeres y de las niñas.

Consideró que al ser la trata de personas un problema multidimensional y multicausal, es de suma importancia que, paralelamente a las acciones de prevención y atención, se tengan bien identificadas las causas económicas, sociales y culturales que le dan origen.

La legisladora afirmó que uno de los objetivos de esta reunión es proporcionar una visión integral de las causas y, especialmente, la responsabilidad que tienen los hombres en el incremento de este delito. “Estoy segura de que las conclusiones y los trabajos de este congreso contribuirán, sin duda, a combatir este flagelo”.

Respecto del paro de mujeres que se llevará a cabo el próximo lunes 9 de marzo, la diputada estimó que es un ejercicio que contribuye a que los hombres se sumen a la causa de visibilizar la violencia de género. Reflexionar sobre las masculinidades y cómo construir una sociedad más igualitaria, “que las violencias se vayan desterrando lo más pronto posible y todos podamos convivir y vivir en paz, complementarnos, apoyarnos y acompañarnos entre géneros”.

“Cuenten con una decidida aliada en mí y, estoy segura, también en los demás integrantes de la Mesa Directiva para impulsar las iniciativas que de este ejercicio tan relevante se puedan derivar”, puntualizó la diputada.

