Alto el índice de violencia contra mujeres en el Edomex

*Hasta las mujeres policías son violentadas en el Estado de México

De acuerdo a estudios hechos en el Estado de México por la Secretaría de Seguridad de la entidad y la organización civil Causa Común se determinó que el 58 por ciento de las mujeres de ese estado son violentadas en su casa y el 35 por ciento de las mujeres policías sufren discriminación de género en las corporaciones mexiquenses.

Es una realidad que el 58 por ciento de las agresiones de las que son víctimas las mujeres que viven en el Estado de México suceden al interior de su casa, señaló Maribel Cervantes Guerrero, secretaria de Seguridad Pública de la entidad, quien apuntó que los agresores son personas cercanas a ellas.

Durante la presentación del informe Ser mujer policía elaborado por Causa en Común, expuso que en el Estado de México se implementa la campaña Déjala Tranquila, con la cual la policía de género acude al domicilio de las víctimas cuando reciben la llamada telefónica de la denuncia de violencia, incluso en aquellos casos en los que desisten de contar lo que sufrieron.

Ante ello, detalló, los elementos de la policía de género acompañan a la víctima a interponer a la denuncia ante el Ministerio Público. Hasta este momento hay 200 investigaciones abiertas por esta vía.

La funcionaria indicó que las campañas de concientización de la violencia están dirigidas a mujeres y hombres, y cuestionó: “¿quién va a educar a los hombres”.

En la estrategia que también implementan en los municipios que han emitido una Alerta de Género también se analizan los diferentes comportamientos de los delincuentes para conocer las motivaciones que llevan a los feminicidas a asesinar a una mujer, apuntó.

Aseguró que todos los casos de violencia extrema son investigados y existe uno que está a punto de recibir sentencia. “No hacer normal ciertas conductas”, llamó Cervantes Guerrero a las mujeres.

Mientras que Pilar Déziga Velázquez, investigadora de Causa en Común, comentó n un contexto donde a nivel nacional un 35% de las mujeres policías de diferentes corporaciones policiales del país refieren que fueron objeto de piropos ofensivos de índole sexual, Causa en Común realizó un estudio en dos corporaciones del Estado de México para conocer el fenómeno de la violencia de género en esta entidad y ofrecerles talleres de sensibilización sobre este flagelo.

Señaló que tras realizar 300 encuestas y seis grupos de enfoque a mujeres policía se pudo detectar que, siete de cada diez sufrieron de violencia de género cuando estuvieron en la academia y cuatro de cada diez han sido víctimas o presenciado algún tipo de discriminación o acoso dentro de sus corporaciones.

“Un 68% afirmó haber recibido por parte de sus instructores comentarios lascivos o piropos ofensivos; 18% fue objeto de insinuaciones o solicitudes sexuales; 9% recibió mensajes, fotografías o comentarios con insinuaciones y/o insultos; 5% fue víctima de tocamientos o manoseos no consensuados y el 1% afirmó haber sufrido intentos de violación”, detalló.

Precisó que cuando ya están integradas en la corporación policiaca, un 39% de las mujeres presenciaron o fueron víctimas de discriminación, el 7% de abuso físico y 2% de abuso sexual.

La investigadora indicó que las cifras obtenidas en el Estado de México y en Nezahualcóyotl son coincidentes con los resultados registrados a nivel nacional por medio de la encuesta “Qué piensa la policía: 2019”, donde la discriminación y el abuso contra las mujeres son una constante.

“Es lamentable constatar que nuestras academias de policía no son espacios del todo seguros para nuestras cadetes, y es más desafortunado constatar que las corporaciones policiales tienen todas las condiciones necesarias para convertirse en espacios de subordinación y control que normalicen la violencia contra las mujeres”,

El estudio también reveló que hay poca denuncia entre las víctimas ya que de quienes señalaron haber sido víctimas o testigos de conductas indebidas, solo el 17% denunció a sus agresores y, de estas, en la mitad de los casos se registraron sanciones consecuentes a las quejas.

De las mujeres que eligieron no denunciar, se abstuvieron porque no creyeron que habría sanciones para el agresor, tenían miedo de represalias por parte de sus superiores, no sabían dónde inconformarse, desconocían que podían hacerlo o bien, lo percibían como algo normal y que no merece ser reportado.