Jessie Vargas y Mikey García disputarán el cinturón Diamante del CMB

Hugo Martínez Zapata

Mikey García y Jessie Vargas se enfrentarán en un duelo de peso welter, en el Ford Center at the Star en Frisco, Texas, el próximo sábado 29 de febrero, en un combate en el cual estará en juego del cinturón Diamante del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

García (39-1, 30 nocauts) hará su debut en DAZN con el nuevo promotor Eddie Hearn, en el mismo estado de su última pelea. Mikey ha decidido continuar su carrera en las 147 libras y tendrá en Vargas una importante prueba.

Jessie (29-2-2, 11 nocauts) ya ha probado la gloria en el peso welter y está buscando más gloria al tener la oportunidad de derrotar a un rival de gran calidad como García.

Ambos guerreros disputarán el prestigioso cinturón Diamante del Consejo Mundial de Boxeo, una presea que se ha otorgado para conmemorar peleas especiales.

Algunos de los ganadores anteriores de este cinto incluyen a Floyd Mayweather, Manny Pacquiao, Bernard Hopkins, “Canelo” Álvarez, “Maravilla” Martínez entre otros.

Jessie Vargas, boxeador nativo de California pero radicado en Las Vegas, comentó que “cada pelea tiene una estrategia específica para el rival al que me voy a enfrentar. Tengo varias cualidades que siempre se acoplan a mi estilo, tengo un estilo único que me queda muy bien. Planeamos seguir las tácticas de siempre pero sí hacemos ajustes para cada rival. Para esta pelea hemos hecho unos cuantos cambios para asegurar que podamos ganar de manera clara”.

Reconoció que García tiene un buen contragolpe, buenas estrategias ofensivas y buen manejo de distancia; sin embargo, aseveró que se ha preparado de la mejor manera para contrarrestar a su rival y salir con la mano en alto.

“Es la pelea más grande de mi carrera, por el momento, y es por varias razones. Siempre mi próxima pelea es la más importante de mi carrera porque eso puede cambiar todo, saliendo victorioso voy a estar en la mira de todos, esa noche habrá mucha gente viendo, los aficionados están muy contentos porque la hicimos y se están vendiendo muy bien los boletos. Va a estar lleno el estadio, nos van a ver en todo Latinoamérica y Estados Unidos”, dijo Vargas.

A sus 30 años de edad, Vargas ha sostenido épicas batallas ante reconocidos pugilistas como Antonio DeMarco, Timothy Bradley, Manny Pacquiao, Sadam Ali, entre otros. Precisamente su último combate en Las Vegas fue en 2016 contra el filipino Pacquiao, realizada en el Thomas & Mack Center.

“He ganado madurez y experiencia, de 2016 a ahora es bastante la diferencia. Simplemente esa pelea (contra Pacquiao) me ayudó a elevar mi estilo y técnica a otro nivel. Me siento más completo ahora, más entero como peleador y con mucha confianza. Las peleas que yo he enfrentado han sido mejores que las que ha enfrentado Mikey García, y pienso que eso es un gran beneficio”, sentenció Vargas.